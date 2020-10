Zdroj: Deník / Petr PokornýNa začátku byl inzerát organizace Save-elephants.org a PALF, která hledala psovoda. Hanka Böhme neváhala, přihlásila se a vznikla z toho nová výzva začala pomáhat v boji s ilegálními aktivitami, páchanými na volně žijících zvířatech v Kongu. Cvičí psy, kteří prohledávají zavazadla na letišti nebo v autobusech a jsou schopni detekovat slonovinu, šupiny z ohroženého luskouna, papoušky, gorily.

Kromě přípravy psů v České republice létá i do Konga, kde pomáhá s tréninkem psů i psovodů přímo na místě. Prvním českým psem, který v boji proti pytlákům v Africe pomáhal, byla Hankou speciálně cvičená fenka Cama, která tragicky zahynula při autonehodě v Kongu. Její štafetu přebrala její štěňata i další belgičtí ovčáci, na které se Hana Böhme s manželem specializují.

Když projekt začínal, proslula jste svou fenkou Camou, která později v Kongu zahynula. Jaká byla?

Cama byla výjimečná, pracovala skvěle i sama, ani psovoda nepotřebovala. Řekli jsme hledej a už jela a nedělala falešná oznámení, že by našla něco špatně. Vždy tam něco bylo. Nepletla se, šla na jisto, byla dokonalá. Jsem ráda, že zase připravujeme fenku, co má podobný rodokmen jako měla právě Cama.

Kolik máte aktuálně psů?

Šest, z toho má jeden letět do Konga, ale kvůli pandemii zatím neodletíme, nechci zůstat v Kongu zavřená v karanténě.

Kdy jste tam byla naposledy?

Není to tak dávno, letos v únoru jsem tam vezla dva psy belgické ovčáky. Ty jsem získala z útulku a připravila pro službu. Letěli jsme přes Turecko, jinak se do Konga dostáváme přes letiště ve Francii, Německu nebo Rakousku.

Projekt tedy pokračuje?

Ano, pokračuje. V zemi zůstali potomci Camy, která tam při nehodě bohužel zahynula. Ty jsem cvičila. Dokonce se podařila bezvadná věc, že tamní ministerstvo životního prostředí si od nás vzalo čtyři psy, vycvičené právě pro program CITES. Je báječné, že se do toho už aktivněji zapojují sami Konžané. Navíc se tam ještě narodila v jednom z parků štěňata maliňáků a ředitel parku jedno daroval také tomuto projektu. Takže momentálně je v Kongu šest psů, z toho dva vytažení z útulků.

Hledáte tedy „belgičáky“ po celé republice?

Ano, rozhodila jsem sítě. A začaly mi hned chodit zprávy, kde jaký je. Většinou jsou belgičtí ovčáci v útulcích neudatelní. Takže tam jsou vždy celí šťastní, že jsme je vzali, vycvičili a odvezli do Konga, kde se zabývají užitečnou věcí.

Proč jsou, jak tvrdíte, „neudatelní“?

Jsou zkažení od původních majitelů. Třeba Aron byl zprvu vyloženě zlý, prokousl mi i palec.

Jak lidé kazí psy?

Výchovou. Neumějí je pořádně vychovat. Případně si někoho nevhodného na výcvik najdou a ten psa ještě „dorazí“. Pak už jsou belgičáci zlí. A nakonec se takového psa snaží zbavit. Musí se pak dávat dohromady, což my občas děláme. Nedávno jsme si přivezli německého ovčáka od důchodců, kteří ho nezvládali. Je zlej, tak ho dávám dohromady. Tři dny byl v košíku, i přes něj jedl, přece se nenechám dobrovolně pokousat. Už nás má rád, musíme vše přes jídlo, pamlsky, pamlsky…Většinou pak kvůli jídlu udělají všechno, jsou úplatní.

Před časem se o vás psalo, že žijete střídavě v Novém Boru, Africe a Asii…

Tak to nebylo a není. Určitě ne v Asii. Pouze jsem měla dojednáno vyjet na Filipíny pomoci s výcvikem belgických ovčáků, ale začala pandemie s covidem a tak se záměr odsouvá. Mám informaci, že Filipíny jsou na tom s pandemií vůbec špatně.

A jak je to s čínskou chřipkou v Kongu, víte?

Ani jim se nevyhnula. Zdá se ale, že si šíření více hlídají. Od známých vím, že teď mohou být venku jen do osmi večer, pak musí být zavření doma. Je to tam dost hlídané, ale nemá cenu tam nyní létat.

Člověk si představí v souvislosti s Kongem hlavně divočinu, při tom vy už tam jednáte i s ministerstvem…

Jsme přímo v hlavním městě Brazzaville a to je civilizace, zbytek je v džungli. Ta je opravdu nádherná. Vždy jsem po čase dost unavená, nechci pokračovat, ale pak uvidím ty gorily či slony ve volné přírodě a to mě zase motivuje k tomu jít s projektem dál a pokračovat. Vracím se tam, abych se také zkrátka do další práce znovu namotivovala. Se psy pak jezdí do rezervací nebo do džungle, kde strážci se psy zastavují a kontrolují auta. I v těchto koutech země je prý teď méně ruchu, lidí. Tak si říkám, že si příroda alespoň odpočine.

Zmizeli teď i pytláci?

To asi ne, ale asi to v současnosti není tak divoké. Pohyb je všeobecně i tam menší a je více kontrolovatelný.

Vrátím se k výcviku, výchově psů. Nabízíte ho i pro běžné chovatele?

Ano, také se tomu věnuji.

Čemu je na cvičišti učíte nejdříve?

Přivolání. To je asi ze všeho nejdůležitější.

Vodí k vám nejen štěňata, ale i již nezvládnuté psy?

Samozřejmě, lidé chodí často s těmi agresivními psy, ale stali se jimi až výchovou. Jak se říká, je to v lidech, co si je pořídí. Nezřídka, jak vidíme, že se svých psů zbavují. Nedávno jsem zaregistrovala, že třeba u českolipského gymnázia někdo uvázal dva stafordy. K tomu jsem si říkala, aha, už to začíná…

Co začíná?

Spousta lidí si v době koronavirové krize, nouzového stavu na jaře pořídila štěňátka. A to je chyba. Postupně se jimi začnou plnit útulky. Z trhu teď zmizela štěňata, chovatelé všechna prodali, i ti bez papírů.

Jak připravujete a cvičíte vybrané „maliňáky“ na službu v Kongu?

Nejdříve hledají jídlo, potom hledají balónek a pak začnou natiskávat pach určitého zvířete. Konkrétně z luskouní šupiny, ze slonoviny, z goril, hadů, žako papouška, prostě z toho, co žije v Kongu a mělo by požívat přísné mezinárodní ochrany. Pes si tyto pachy zakóduje v čichové paměti a zná pak ten pach. Může jít do akce.

Není těch druhů na ně moc?

Není, samozřejmě pes nepozná jestli je to opice chráněná nebo nechráněná, ale označí ji, což my potřebujeme. Vycvičenému psu neprojde nic. Po výcviku už míří do terénu, kde s psovody hledají kontraband. Musím přiznat, že náročnější než se psy je to s místními psovody.

V čem náročnější?

Neměli sami nikdy zkušenosti se psem. To je opravdu specifická práce, kterou musí člověk umět, aby ji mohl vykonávat. Žádný ideální psovod tam stále není. Je tam jeden šikovný, ale problém je, že pracuje jako celník, pro stát. A je složitější, aby ho pouštěli, dávali k dispozici pro akce. Tak uvidíme, jak to s ním dopadne.

Celník a pes je pro projekt ideální spojení, přeci i v Kongu.

To je, věřím, že to časem pochopí, když už se nyní do projektu zapojilo i jejich ministerstvo. Věřím, že vše bude fungovat lépe.

Děti fenky Camy tam jsou?

Zůstala Doly a Pluto. Dva psi bohužel umřeli, ale na spavou nemoc, to je tamní velká hrozba. Moucha tse-tse. Tak jsme tam odvezli obojky proti klíšťatům, které mi doporučil veterinář a je od té doby klid. Až tam poletím, tak zase musím nějaké obojky přibalit sebou.

Jaká je podle vás v Kongu veterinární péče?

Nějak funguje, prý jsou všichni místní veterináři vystudovaní v Rusku. A musím říci, že o tyto detekční psi se opravdu moc hezky starají. Psovodi by na veterinu chodili i kvůli maličkostem. A to jenom proto, že se o ně extrémně bojí, protože jsou na nich existenčně závislí. Když o psa přijdou, nebudou mít práci. Starají se tedy možná lépe než my.

Co je pro vás nejsložitější?

Nejtěžší není samotný výcvik, ale vše k podpoře projektu. Zajišťovat, shánět prostředky, sponzory, granty, aby se udržel. Plno lidí mně třeba řeklo, proč bychom pomáhali Africe, když jsme v Čechách. Ale tam nejde o Afriku, ale o ta zvířata. To je jedno odkud jsou. Pomoc a ochranu před zabíjením potřebují. Lidé chodí rádi do zoo. Já od té doby, co jezdím do Konga, už vůbec nechodím v zoo k opicím, protože je mi jich líto. Jsou v zoo smutné.

Myslíte z toho blahobytu a péče, co v zoologických zahradách mají?

Tak nějak, a nikdo je nechce zabít, že? Když jsem viděla gorily ve volné přírodě, šimpanze, všichni měli úplně jiný výraz než v zoo. Jsou to prostě divoká zvířata a je vidět, že ve volné přírodě jsou šťastná. Já mám zoo ráda, vůbec proti nim nejsem, ale k těm opicím nechodím, k ostatním zvířatům ano. Zase je dobře, že lidé mohou vidět zvířata jak vypadají. Ale měla by se chránit právě v té volné přírodě, aby nezůstala jen v zoo.

Hana Böhme

Rodačka z České Lípy.

Prvního psa dostala už jako dítě, výcvikem jako takovým se zabývá více než 15 let.

V areálu ZKO Slovanka v České Lípě vede Českolipskou psí akademii, která je neziskovou organizací s širokým polem působnosti v oblasti kynologie.

Kromě výcviku psů se ve spolupráci s organizací Save Elephants zabývá přípravou psů pro některé africké státy.

V rámci projektu už vycvičila několik českých psů, kteří v Demokratické republice Kongo pomáhají odhalovat pašeráky slonoviny a přísně chráněných zvířat.

V roce 2017 se stala Ženou regionu v Libereckém kraji.

Nedávno uspořádala za pomoci přátel v Kamenickém Šenově první ročník charitativního závodu „MALINATREK“, jehož účastníci podpořili projekt Malina pro slona.