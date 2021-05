Na Českolipsko ale přivezl i další známé herecké osobnosti. „Příběh pojednává o dvou bratrancích ze severočeského pohraničního maloměsta. Jeden z nich vede umolousaný autobazar na okraji města, ten druhý je lehce autistickým milovníkem pořádku ve své autodílně na náměstí. V boudě za domem má maketu Formule 1, na které už roky fanaticky cvičí výměnu pneumatik. Když se díky výhře dvou vstupenek na velkou cenu Španělska objeví možnost zmizet na pár dní z města není co řešit. To oba ovšem ještě netuší, že se k nim nečekaně přidá i místní šílenec a zloděj aut Štětka, který přitahuje jednu katastrofu za druhou,” shrnuje děj Grand Prix režisér Jan Prušinovský.

Zdroj: DeníkJaký je váš vztah k autům, k motoristickým závodům?

Paradoxně fanda do aut nejsem. A nerozumím jim, ale něčím mě ten svět přeci jen fascinuje. Je fotogenický. A také můj otec je automechanik, takže jsem v tom vyrůstal a rád trávil čas v autoservisech. Odtud asi vychází ten můj vztah k autům.

…proto jste toužil dělat film z tohoto prostředí?

Ne, to jsem netoužil, zájem vyplynul z čistě pragmatického rozhodnutí, že ti kluci nebudou fandit fotbalu, ale něčemu jinému a napadla mě ta auta, protože znám spoustu přátel, co jezdí na tyto závody a fandí motoristickému sportu, tak proto. Film je víc o tom fandění, fanoušcích, o cestě k závodům F1 než o tom samotném závodění formulí.

Proč jste si vybral Cvikov a Českolipsko?Zjišťoval jsem si, kde se jezdí ty různé amatérské závody v motocrossu, rallycrossu, tuningové a destruction derby. Tak jsem viděl, že ten sever je tím docela prodchnutej a třeba v Zákupech jsme točili právě v takovém amatérském areálu.

Konkrétní lokace jste si vybíral sám?

Je to tak, že na tom vizuálním tónu filmu nejvíce participuji s architektem a jeho asistentem, lokačním manažerem. Já jsem dal zadání, že by to mělo být nějaké město v tomto okolí a že zrovna Cvikov mně přijde jako nejvhodnější. Pak se sem kluci vydali a nafotili různá místa podle mého zadání a potom jsme sem začali jezdit na obhlídky a vybírali jsme jednotlivé lokace detailně.

A pokud jde o herce, jak jste je vybíral?

Herecké obsazení vždy vybírám podle nějaké své intuice. Dlouho jsem zase chtěl něco udělat s Kryštofem Hádkem. Role toho Romana je na něj sice trošku drsnější, ale řekli jsme si, že to zkusíme. V příběhu je i otcem tří malých dětí – to mě na tom bavilo, že Kryštof bude hrát tatínka. Ostatní jsem pak dál skládal k němu, ke Kryštofovi.