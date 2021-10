Zná se se všemi polistopadovými prezidenty. Často vystupuje na obranu demokracie v ČR. V rozhovoru pro Deník vysvětlil, proč se jako mnozí voliči cítí frustrovaný ze současné vlády nebo to, v jakém stavu je aktuálně občanská společnost.

Zdroj: DeníkJak prožíváte poslední hektické dny před volbami?

Dívám se na tenis a box, chodím lesem, posledním zážitkem mi byla Rusalka na ČT Art. Pilně čtu nejlepšího datového analytika Františka Vrábela ze Semantic Visions a nevynechám jedinou superdebatu politických lídrů.

Řada voličů je frustrovaná dosavadní vládou Babišova hnutí ANO a ČSSD. Patříte mezi ně?

Ano, frustrován, to je korektně řečeno. Čekám proto na změnu. Mnozí spojili svou naději s Andrejem Babišem, ale to už je dávno, dneska je spíš uplácí. Tehdejší ministr financí nakoupil právníky, analytiky, novináře i noviny a chová se jako miliardář, ne jako premiér. Horší je, že lže, nelegálně se obohacuje a manipuluje. Jeho obraz ve světě je ostudou země. Z psychologie víme, že řeč prozrazuje úroveň osobnosti. Jako čestný občan města, které mám rád, musím být k jeho občanům upřímný.

Specifikem letošních voleb je vytvoření tzv. demokratických koalic, které vystupují proti ANO a chtějí odstavit Babiše od moci. Myslíte si, že to bylo pro strany dobré rozhodnutí a vyplatí se jim?

Všichni známe tu politologickou floskuli, že politika je uměním možného. Ze zákona je možné vytvářet volební koalice. Ostatní je rétorikou o zbabělosti a nestatečnosti podle pánů Babiše a Okamury. Politika si nárokuje kuráž, současné číslo ukazuje spíš na úspěch obou koalic, ale problémům se nevyhnou. Pro současného premiéra nebyl naposledy pan Okamura alternativou, tentokrát se nejspíš dočká.

Vidíte význam v rozdělení politického spektra na ose pravice vs. levice? Lze vůbec české politické strany takto rozdělit? Nebylo by lepší užívání osy konzervativní vs. liberální?

Oba výrazy vznikly historicky, oprávnění pro to zřejmě existuje. Vynikající karikaturista Jiránek nakreslil dvojici před televizorem. Manželka se ptá, co dávají. „Ale ten věčný seriál, jak se pere levice s levicí,“ odpoví manžel. Skutečně je těžké i nepopulární hledat v tradičně rovnostářských Čechách čistě pravicovou stranu, proto pan předseda Fiala oprávněně tvrdí, že Spolu je pravostředová koalice. Správně se, pane redaktore, vymezujete proti termínům levice a pravice, politologicky jsou korektní názvy konzervativní a liberální. Ale nechtěl bych se dál voličů dotazovat, co to znamená.

Myslíte si, že se za posledních 30 let změnilo vnímání toho, co je levicové a co pravicové? Lze říci, že vzhledem k naší historii má přízvisko levicový pro starší voliče negativní konotace?

Domnívám se, že ne výrazně. Pokud prožili s plným dopadem na svou existenci dobu normalizace, tak je to možné a logické, to se hned nezapomene. Pokud přímo či nepřímo prožili ekonomické mafiánství devadesátek, tak rovněž. Poslední průzkumy agentur mluví ve prospěch vyrovnanosti, 50 na 50, maximálně 40 na 60. Je to i můj názor, protože stoupenectví jedné či druhé strany není vždy přednostně motivováno materiálními nároky.

Jaký je podle vás rozdíl v přístupu k letošním volbám u voliče, který pamatuje 90. léta a koaliční smlouvu, a například prvovoliče?

Ti první a starší měli svou volbu pro užší mediální pole relativně snazší, dále už záleželo na jejich kritickém přístupu k faktům a dobré vůli rozhodovat svědomitě i statečně. Dnes se mnozí z nich cítí jako v informatické džungli a nesnadno klasifikují fakta. Prvovoliči se narodili a prožili celý, byť krátký život v době informatické, mohli by to mít tedy jednodušší vyznat se a analyzovat. Ale je tu i více svodů a léček. Podle výsledků letošních voleb středoškoláků a učňů se ale nezdá, že by neprohlédli nástrahy populistů a nacionalistů. Volební projekt je šťastným počinem Člověka v tísni. Letos triumfovali PirSTAN, dále Spolu a s velkým odstupem ANO.

Podle průzkumu volebních preferencí by se ČSSD nedostala do sněmovny, zatímco ANO by vyhrálo. Přitom obě strany vládly spolu. Proč si myslíte, že to voliči „spočítali“ pouze sociálním demokratům, zatímco kritika dosavadní vlády se nepodepsala na hnutí ANO?

S jistou stručností pro rčení „když dva dělají totéž, není to totéž“. Nejsem politický analytik, ale voliči nejspíš vnímali příklon ČSSD k ANO buď jako prospěchářský, nebo že se nedokázala prosadit pod Babišem. Navíc vrbětická kauza a role Jana Hamáčka v ní rozhodně ČSSD neprospěla. Přesto připouštím její šanci uplatnit se při lepení povolebních uskupení. Ze zkušenosti jsem opatrný, proto vnímám i možnost načasování „poslední rány“ v podobě skandálů, afér či šikovně konstruovaných lží. Podle analytiků ale mírně klesá numerus ANO, přestože dávalo více „dárků“ a Babiš se choval okázaleji než Hamáček.

Zdá se, že společnost je rozdělená na příznivce Andreje Babiše a jeho odpůrce. Kde ale stojí strany a hnutí jako SPD, Volný Blok, Trikolóra?

Nejčastěji jsou to subjekty populistické či nacionalistické nebo regionálně vymezené. Pokud po volbách nedosáhnou postupového kvóra 5 % (8 % pro dvoučlenné, 11 % pro vícečetné koalice), buď se spojí se stranou nebo hnutím, které bylo úspěšnější, do povolební koalice, nebo pokračují samostatně v politické práci a vyčkávají. Většina z nich už bezprostředně po vyhlášení volebních výsledků navzájem komunikuje nebo se informuje. Dalším možným krokem je nabídka ke spojení s úspěšnou stranou či koalicí do povolební koalice. Letos se pokládá za pravděpodobné, že tímto způsobem se malé strany úspěšněji prosadí, čímž se ale následně stane fungování sněmovny složitější.

Vy jste stále občansky aktivní, vystupujete na akcích připomínajících zločiny minulého režimu, poukazujete na prohřešky proti demokracii a besedujete ve školách. V jakém stavu a kondici je podle vás občanská společnost nebo česká demokracie oproti jejímu počátku za prezidenta Havla, po jehož boku jste mohl tehdejší vývoj sledovat?

Občanská společnost je u nás pojem vzešlý z manifestací v listopadu 1989, zněl sympaticky a nebylo proti němu většinou námitek. Říká, že občanská společnost je plnoprávná, protože v ní fungují základní demokratické hodnoty – svoboda, spravedlnost a rovnost, projevující se smyslem pro lidskou pospolitost a solidaritu. Člověk to nejspíš pochopí, když ty pojmy srovnává s předchozí třídní ideologií, z níž byli mnozí už de facto předem vyloučeni. Nedlouho poté se rozšířil, zejména v ODS, otevřený spor o význam občanské společnosti. Obávám se, že jsme v tom smyslu příliš nepokročili a od Václava Havla jsem sám zaslechl hořkost v konstatování, „zda by nebylo bývalo lepší s Listopadem ještě nezačínat“. Právě on měl na ten povzdech právo. Ale optimističtěji, cesta dál vede přes vzdělávání, výchovu a dobré příklady. Nedávno u nás na severu a v Liberci úspěšně zakotvila Paměť národa, její iniciativa je obdivuhodná.

Před volbami se často objevují kampaně a iniciativy, které se snaží ovlivnit starší voliče. Opozice tvrdí, že si Babiš kupuje seniory různými slevami a příspěvky. Myslíte si, že jsou senioři opravdu tak snadno ovlivnitelní?

Z duše nerad generalizuji, ale statistické ústavy a průzkumné agentury mají přesná čísla, která se nesnadno vyvracejí. Konečně řetězové dopisy Ringo Čecha jsou zacíleny na nejstarší generaci ve vytipovaných oblastech země. Sám jsem už dlouho nevýdělečný senior a vím, že pro nás je nejčastější motivací být prospěšný rodině, zejména vnoučatům. Radost mi vždycky udělá, když v televizi vidím seniora, který má širší motivaci než jen tu finanční.