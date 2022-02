Nedávno jste zaslal premiérovi otevřený dopis k situaci ve sklářství. Co vás k tomu vedlo? Několikrát za týden se setkávám s někým, kdo hraje nějakou roli ve sklářství, ať jako zaměstnanec, majitel firmy, či exportér nebo dodavatel potřebného produktu pro výrobu, rafinaci skla. Dostáváme se ke stejným problémům, které jsem v podstatě popsal v dopise – energie, euro, inflace, covid-19. Celou řadu těchto problémů skláři překonali, ale je potřeba říci, že na konci roku 2021 a na začátku roku nastávajícího už to začíná přesahovat únosné meze a všichni si klademe otázku, jak to bude dál. Jinými slovy sice rozumím tomu, že vláda chce kompenzovat ztráty například prodejcům na vánočních trzích, ale na druhé straně jsou tu energeticky náročné obory jako sklářství, které živí tisíce lidí v rozsáhlém regionu. Jsou tu firmy, které si dokázaly udržet kvalifikované zaměstnance deset, dvacet i více let, a ti všichni by potřebovali v této zejména energeticky virulentní době pomoci. Chválím vládu za kroky s covidem-19. Věřím, že se brzy dočkáme zrušení všech omezujících nařízení v této souvislosti, ale je potřeba pokračovat v pomoci dále.

Co dalšího kromě této situace trápí Nový Bor?

Jsou to stejné věci jako u většiny měst a obcí. Především snižující se prostředky na investice v důsledku nárůstu mandatorních výdajů, např. platy zaměstnanců, nebo v důsledku vysoké inflace, tedy růst ceny třeba stavebních materiálů. Dále v minulosti nedořešená infrastruktura, především se to týká vlastnictví kanalizace a potřeba její rekonstrukce. Samozřejmě „covidová“ problematika, ať už se jedná o očkovacího centrum nebo provoz školských zařízení. Obtížné je řešení problému lékařského zabezpečení občanů nebo dostatek vhodných ploch pro bytovou zástavbu.

Povodně, požáry a další události. Nový Bor má nový varovný a informační systém

Co naopak se podařilo? V čem má Nový Bor výhodu, silné stránky?

Ukazuje se, jak obrovskou výhodou je, že jsme město oddlužili, nebo že jsme pravidelně střádali na krizovém fondu. V Novém Boru není problémem ani zaměstnanost, máme dostatek míst ve školkách i školách. Právě do těchto zařízení město výrazně investovalo při jejich opravách, výstavby a rekonstrukce školních hřišť. Opravili jsme kilometry obecních komunikací a chodníků a hlavně inženýrských sítí pod nimi, např. Egermannovu nebo Wolkerovu ulici a další. Máme nový informační systém, v podstatě obnovený městský rozhlas. Nemalé peníze šly do cestovního ruchu, přistavovali jsme muzeum, vytvořili opravou přilehlé budovy nové turistické informační centrum. Mohl bych pokračovat dlouho, ale nejsilnější stránkou města jsou vzdělaní a velmi flexibilní občané města a nádherná příroda Lužických hor, které nás obklopují.

Nový Bor má schválený rozpočet na tento rok. Do čeho plánujete nejvíce investovat a proč?

Největší část finančních prostředků jde do oprav komunikací a chodníků. Nového povrchu se dočkají třeba ulice Smetanova, Prokopa Velikého, Palackého, kolem sklářské školy, Luční. To jsou ty nejvýznamnější, ale měla by být provedena také rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Zátiší a Žížkova nebo obnova herních prvků ve vnitrobloku v ulici Husova a Jiráskova. 10 milionů korun půjde na rekonstrukci sportovního areálu při ZŠ U Lesa. Vymění se okna a opraví elektroinstalace v ZŠ Praktická. Za přibližně 9 milionů korun se opraví střecha na Sokolovně a odhadem 1,5 milionu korun jde na novou lávku u Městského kina.

Města se dotklo i nečekané zdražení tepla. Nenaruší to rozpočtové plány?

Nenaruší. Zhruba 5 milionů korun z rezervy města dofinancujeme navýšení ceny tepla u škol a sociálních zařízeních města.

Lidé v Boru mohou stále žádat o hnědé popelnice na bioodpad

Loni se podařilo dokončit most v ulici B. Egermana. Do konce ledna běžela anketa, kde mohli lidé rozhodnout o jeho jménu. Proč jste se rozhodli k tomuto kroku? Chceme budovat novou identitu města a vzkázat potomkům a návštěvníkům, že tu v dnešní době žili šikovní nebo zajímaví lidé.

Tento rok se ponese v duchu komunálních voleb. Připravujete se na ně nějakým způsobem?

Samozřejmě. Jednak je starosta odpovědný za jejich průběh a stejně jako jiné subjekty se nadále chceme nadále podílet na budovaní nového Nového Boru.