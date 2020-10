V nedávných senátních volbách obhájil Jiří Vosecký svůj mandát senátora za volební obvod 36 Česká Lípa. Po oznámení výsledků děkoval Starostům pro Liberecký kraj a hejtmanovi Martinu Půtovi za podporu, bez které by se znovu senátorem nestal.

Na jaké konkrétní priority se chcete v roli senátora zaměřit?

Budu se snažit navazovat na rozdělanou práci. Od prvního volebního období se zaměřuji na sociální oblast a rozvoj regionu. Samozřejmě proto chci pokračovat v práci ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, kde se hodně věnuji pomoci dětem z autistického spektra a také problematice dostupného bydlení pro mladé rodiny. Jako zásadní problém vnímám i přetrvávající benevolenci k chybám úředníků na ministerstvech a centrálních úřadech, na rozdíl od těch z měst a obcí, kteří postižitelní jsou.

V Senátu vám více „seděl“ předseda Jaroslav Kubera nebo jeho nástupce Miloš Vystrčil?

Se zesnulým Jardou Kuberou jsem byl kamarád. Byl starosta a my jsme si byli názorově a povahově blízcí, oba dva jsme prošli „komunálem“ a oba dva měli dlouholeté zkušenosti z profese starosty, a ta vás poznamená. Stejně jsme mysleli. Miloš Vystrčilů je matematik, má analytický mozek a analyzuje vše hodně dopředu. Jarda Kubera byl víc impulzivní, já jsem také takový. A ten samý rozdíl je i mezi mnou a kolegou z Liberecka Michaelem Canovem, ten je také analytik a věnuje se v Senátu jen té jedné věci legislativě a víc ho nezajímá.

Zdroj: Deník / Petr PokornýVšichni senátoři jsou výrazné osobnosti, váš klub se také rozrůstá… Prozraďte, nestává se, že v něm už vznikají osobní konflikty?

My ze STANu jsme pragmatici, nejsme praví, leví. Všichni starostové, co byli ve funkcích déle než dvě období jsou pragmatici, protože to řemeslo je naučilo, že vždy musíte umět prosazovat svůj názor, ale vždy si uvědomovat, že výsledkem musí být kompromis a nesmíte být, jak se říká, zaťatí. Starostové mají výhodu, že se v diskusi umí posekat o věc. Ano, všichni prosazujeme nějaký názor, ale nikdo z nás se nechová „zaťatě“. A druhá věc, že i když se třeba s Michaelem Canovem dohadujeme, ne že ne, ale dohadujeme se o věc, nikoliv mezi sebou jako lidé.

Jak jste vnímal fungování Senátu během svého prvního mandátu?

Senát je postaven na regionálních osobnostech a ty teď v něm mají svoji váhu. A v určitých okamžicích neupřednostňují nějaké stranické sekretariáty, ale mají svůj vlastní názor, své svědomí a hlasují přesně tak jak přísahali. Konkrétně v našem klubu (STAN) za šest let nikdy nepadlo nařízení, jak má kdo z nás hlasovat. Nikdy. Je pravdou, že za těch šest let začalo ze Senátu přicházet více pozměňovacích návrhů. Když nás Poslanecká sněmovna přehlasovala, tak jsme dávali ústavní stížnosti a ty částečně nebo zcela byly úspěšné a to také o něčem svědčí. Senát dělá práci dobře a dbá na to, aby zákony byly legislativně čisté. Někdy se to na 100% nepovede, některé věci utečou, protože jádro pudla je v detailech, někdy sehraje roli přehozený slovosled nebo čárka.

Lze podle vás zlepšit vymahatelnost práva v naší zemi?

Určitě, ale jde o záležitost zejména policie, státních zástupců a soudců všech stupňů.

Co říkáte na novelu trestního řádu, která platí od října a řadu lidí včetně zkušených právníků překvapila?

My jsme jako klub byli jednoznačně pro zachování stávajících trestních sazeb. Změnu na zvýšení hranice u krádeží z dosud platných pěti na deset tisíc korun protlačila ODS jako celek. Zlodějina je i když ukradnu rohlík, ale v tuto chvíli jsme řekli zlodějům, že když budou chytří a krást budou do deseti tisíc, tak se jim nic nestane. A pak se budeme divit, že zas budou řádit sběrači kovů a podobně. Věc vnímám jako snahu odbourat trestné činy do deseti tisíc a tím se dostaneme k tomu, že policie bude mít menší nápad. A najednou zjistíme, za rok, za dva, že policisté přijdou s tím, že se kriminalita snížila o x procent a že vlastně nemají co dělat, takže můžeme snížit stavy. Vnímám, že je to nějaká příprava na snižování nákladů. Souhlasím s faktem, že máme plné věznice, vězeňství je pro stát drahé. Ale tam je pak jiná věc, měly být zavedeny elektronické náramky, více alternativních trestů, pokuty a velké pokuty, a to není. Proč to soudci nedělají? Kolega Canov podával pozměňovací návrh, ale podpořili nás pouze lidovci a někteří ze sociálních demokratů jako pan Štěch a Dienstbier. Byl jsem sám překvapen, že nás ODS nepodpořila a že jsme v tom prohráli.

Nízká volební účast je v regionu dlouhodobý jev, je to problém?

Já to řeknu z pohledu starosty. Když obce fungují, tak na jednotlivá jednání zastupitelstva přijdou tři, čtyři občané. Pokud obec nefunguje, tak má starosta plný sál a může se z toho zbláznit. Řekl bych, že ta nízká účast je zapříčiněná tím, že všichni sice řveme, že chceme víc, že máme málo, ale v podstatě jsme spokojení. A jak se říká lidově, u plných talířů se neremcá. Pochopitelně můžete napsat, zvolen jen tolika a tolika procenty. Ale mně v prvním kole lidé dali 10 500 hlasů a to rozhodně není málo.

Jste pro změnu hranic tohoto volebního obvodu, který je i jak ukázaly tyto volby poměrně nesourodý?

Můj obvod jde rozdělit na tři oblasti, které mají svá specifika a své problémy. Lužické hory, bývalý vojenský prostor s nejnižším zalidněním a Kokořínsko s Liběchovským údolím. Ano, je to na reformu, ale nejenom senátních obvodů, ale i krajských hranic. Což ovšem nelze dělat polovičatě, je zapotřebí vést odbornou debatu, všechny tyto věci mají nějakou logiku. Jsem pro komplexní změnu pravidel pro volební obvody, aby hlavním parametrem jako dosud nebyl pouze počet obyvatel, ale i například rozloha. Zatím je přesně určená legislativa. Podle ní se musí dodržet poměr hlasů na každý senátní obvod. Můj senátní obvod zahrnuje 106 obcí, jsou to kromě České Lípy a Nového Boru většinou spíš vesnice a pár malých městeček. Počet obyvatel v tomto venkovském regionu spíš padá. Obyvatele odtud „vysává“ třeba Mladá Boleslav, Liberec, ale také Praha. Pravdou je, že když se ústava tvořila, nikdo nepřišel s tím, že by se měla brát v úvahu a započítat i rozloha obvodu. Kilometry čtvereční se započítat měly. Někteří kolegové v Senátu svůj obvod snadno obejdou pěšky. Já než začnu v Chrastavě a skončím dole v Cítově nebo u Dolních Beřkovic, tak to nestihnu za den. Některé věci se v minulosti nedomyslely, včetně těch krajských hranic. Když jsem začínal v komunální politice, tak v čele Rumburku stál starosta Václav Pohl. Hodně mě naučil, vážil jsem si ho. Byl i předseda Euroregionu a spolupracovali jsme na tom, že by Šluknovský výběžek měl patřit do Libereckého kraje. Bylo to logické a pak to skončilo na Varnsdorfu, kde to nechtěli. Nebo, když se podíváte na Mnichovo Hradiště, váže se spíš k Liberecku. Proto říkám, ano je to na reformu hranic, ale nejen u senátních obvodů.

Někteří lidé vám vyčetli během kampaně nedokončený obchvat České Lípy. Jak to vidíte?

Já dupu po západním obchvatu České Lípy už 15 let. A je to stále docela velký problém. Narážíte na finanční otázku, protože to je velmi drahá stavba. Pak tam jsou další úskalí. Do té doby než jsme udělali petici, nikoho téma moc nezajímalo. Dlouhé období bylo lidem úplně jedno. Teď se českolipská starostka taky snaží a tím, že se rozpoutala debata o přeložce I/9 z Liběchovského údolí, kde se dělá studie, tak ta stavba teprve dostala ekonomicky smysl, že se vyplatí. Když inteligentně nenapojíme silnici I/9 na D8, mimo CHKO, tak nebude nikdy zajištěn rozvoj Českolipska. Bavíme se o tom, že vyhledávací studie by měla být pro starosty hotová do konce letošního roku. Starostové ji budou připomínkovat a následně by vznikl čistopis a pak by se začalo s projektováním.

Jiří Vosecký

Jiří Vosecký, Okrouhlá, (69), senátor za STAN + Starostové pro Liberecký kraj

Rodák z Nového Boru

Vyučen v oboru strojní zámečník (1969) a strojník sklářských automatů (1979)

Od roku 1973 pracoval v Crystalexu Nový Bor jako strojník sklářských automatů

V letech 1990 -1996 místostarosta obce Okrouhlá

Od roku 1996 byl do 2014, 2016 2018 starostou Okrouhlé

Byl předsedou svazku obcí Novoborska, místopředsedou Euroregionu Nisa

Mandát senátora získal od 18. 10. 2014, obhájil v 2. kole voleb 10. 10. 2020

V Senátu 1.místopředsedou klubu STAN, členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, místopředsedou Mandátového a imunitního výboru, stejně jako Volební komise a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Ženatý, dva dospělí synové

Jeho zájmem jsou včely, zahrada, pěší turistika, historické sklo