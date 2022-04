„Největší problémy mají uprchlíci s informacemi. Neví, kde co je, na jaké úřady zajít, nerozumí řeči. I když je ukrajinština a čeština podobný jazyk, rozdíly jsou veliké,“ popsala Ukrajinka Ganna Tsantsala, která v Česku pracuje již několik let. Nyní vypomáhá v jabloneckém dobrovolnickém integračním centru Sokolka. Hlavně s překladem. Nejen slovním, ale i písemným, když přepisuje inzeráty místních zaměstnavatelů.

Zdroj: DeníkPrávě z řad dobrovolníků kolem Sokolky se rekrutuje i tým, který připravil jednoduché průvodce po Česku v ukrajinštině a ruštině. Lze je zdarma stáhnout na webu vitaemo.cz. Příručky nejsou prodejné. Každý, kdo má doma kopírku je může vytisknout a darovat potřebným uprchlíkům.

Jedním z duchovních otců myšlenky je Jura Ibl, IT specialista z Jablonce, který stojí mimo jiné za několika aplikacemi pro malé podnikatele.

Jak vlastně nápad na vitaemo vznikl?

Mám mezi přáteli mnoho Ukrajinců a tak jsme slyšeli hned od počátku ruské agrese, že situace je zlá. Od prvních dní jsme řešili, že bude třeba ubytovat nějaké rodiny. Viděli jsme, jak ten tlak stoupá a že ho stát a neziskovky zvládají. Takže co bychom mohli dělat mi, abychom se jim nepletli pod nohy? Tak vznikl nejprve nápad na vytvoření centra Sokolka, což je ve své podstatě takové centrum následné péče. A příručka Vítejte v Česku je vlastně něco podobného. Jde o to, že uprchlíci v prvních okamžicích museli řešit věci, s kterými jim pomohli jiní. Ale za chvíli se začali rozhlížet. Jsou v nové zemi, nevědí o ní toho moc. A tak nás napadlo udělat uvítací knížku. S praktickými informacemi, ale i povzbuzením. Krátký popis toho, jak vypadá Česko, takhle tady můžete žít, zvládneme to.

Vytvořili jinou příručku pro uprchlíky. Radí kde nakoupit nebo jak cestovat

A prakticky?

S kamarádem jsem začal sepisovat texty, sbírat nápady od Ukrajinců, kteří tady už nějaký čas žijí. A samozřejmě také hned od uprchlíků, abychom věděli, s čím potřebují poradit.

Pojďme k několika sekcím průvodce. Co třeba bankovnictví?

Ta vznikla na základě příběhu jednoho známého, který se snažil svoje úspory z ukrajinských hřiven převést na koruny. A protože má mezinárodní kartu, tak mu bankomat nabídl takzvanou konverzi. Tak to zmáčkl a sebralo mu to dvacet tisíc z jeho úspor. Což je samozřejmě něco, co v téhle situaci nepotřeboval. To je příklad toho, že se musí uprchlíkům vysvětlovat i bankovní sektor.

V Jablonci vznikl průvodce pro uprchlíky z Ukrajiny.Zdroj: Lina SkorobogatchenkoCo sektor česká příroda?

Spousta se nás ptala, jak se mohou v přírodě pohybovat, zda mohou sbírat lesní plody, což ve spoustě státech nejde. Nebo, zda tady máme nějaká nebezpeční zvířata. Prostě popis toho, co se u nás v přírodě smí a nesmí.

Sekce o internetu?

Oproti státu tady zmiňujeme další praktické služby, jako že třeba mapy.cz jsou dobré na plánování cest, kde si objednat jídlo, nákup. Dále obsahuje mapku města s důležitými body, například, kde je volná wifi, tady je lékař, který vás přijme. Zkrátka informace jiné než jaká obsahuje běžná, třeba turistická mapa.

Sokolka přilákala desítky uprchlíků. Našli pomoc a vzpomněli na zničený Charkov

Brožura obsahuje i minislovník základních výrazů.

Jde vlastně o výtažek z projektu movapp.cz. Tady další dobrovolníci vytvořili rozsáhlý ukrajinsko český slovník. My jsme vzali některé ty nejzákladnější fráze, doplnili ho o výslovnost a doplnili odkaz na movapp, kde si mohou slovník stáhnout.

Brožura Vítejte v Česku je zdarma ke stažení na webu vitaemo.cz. Víte třeba, kolik stažení již proběhlo?

Ty statistiky nemáme, protože jsme web dělali opravdu v rychlosti. Jde o to, že brožuru si může zdarma stáhnout opravdu každý, kdo má zájem, a pak ji vytisknout na obyčejné kopírce. Víme, že se šíří opravdu masově. Snažíme se oslovovat i firmy, tiskárny, které jsou ochotny vytisknout i nějaké větší náklady.

Brožura přitom působí dotaženě, nejde o nějaký amatérský pokus. Jak se vám to v tak krátké době podařilo?

Hlavně jsme chtěli, aby uprchlíci dostali ucelenou informaci, žádnou improvizaci. Že jsme připraveni, že jsme ochotni pomoct, zklidněte se, tady máte další pomůcku. I proto titulní stránku zdobí obrázek ve veselých barvách, který připravila ilustrátorka původem z Ruska Lina Skorobogatchenko. Brožura se dostává na KACPU (Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině) a do dalších integračních center podobných Sokolce. A jen před pár dny jsme dostali informace, že naše brožury jsou k mání už i na Hlavním nádraží Praha, kam míří desítky tisíc uprchlíků.

Pokud to dobře chápu, budete moci brožuru dále rozšiřovat o další informace?

Je to tak. Už teď je na světě několik drobných aktualizací oproti první verzi. Jak získáme informace o tom, co uprchlíci dál hledají, doplníme je. Rádi bychom navázali spolupráci s většími městy a kraji, aby ony tam doplnily lokální informace, což samozřejmě nemůžeme obsáhnout. Abychom do průvodce mohli vkládat nějaké informace přímo z toho kterého konkrétního místa.

Popište nějakou poslední aktualizaci…

Začínají se ptát, jaké a kde mohou najít kroužky pro děti, co se dá navštívit v okolí. Děti, to je velký rozptyl, od nejmenších po teenagery. Máme tady v Sokolce takový krásný příběh. Přišla maminka s malým Míšou a snažili se nám vysvětlit, že hoch dělá nějaký sport, ale mluvili o wrestlingu. Nakonec jsme se domluvili, že jde o zápas ve volném stylu. Tak jsme obvolávali sportovní kluby v okolí a nakonec jsme našli zápasnický kroužek v TJ Lokomotiva Liberec. Míša je navštívil a vedoucí kroužku jsou zcela fascinováni. Až tam totiž vyšlo najevo, že Míša je mistrem ve své kategorii ve svém rodném městě. Teď tam jezdí dvakrát týdně trénovat. Takže hledáme kroužky, oblíbený je samozřejmě fotbal. Pak jsou tady dospívající, to je samostatná kategorie. Tady stále nevíme, co s nimi. A musíme je nějak zabavit.