Libor Uhlík

Narodil se 11. listopadu 1965 v Litoměřicích.

Vystudoval střední průmyslovou školu v Chomutově.

Pořádá farmářské trhy a další akce pro Litoměřice, Úštěk, Českou Lípu a Kladno.

V Úštěku provozuje také galerii.

Farmářské trhy v České Lípě vznikly s myšlenkou nabídnout obyvatelům a turistům, kteří do města Česká Lípa přijíždějí, další možnosti společenského setkávání, které má pozitivní vliv na rozvoj občanské soudržnosti a rozvoje daného místa. Zároveň podporují farmáře, zemědělce a řemeslníky z Libereckého kraje.

Jejich cílem je obnovení tradice zemědělských tržnic, které byly v České Lípě kdysi pořádány. Jejich konání v letošním roce narušila epidemie koronaviru, které se dokázal ale Uhlík přizpůsobit. „Doba je těžká pro všechny. Organizace jakýchkoliv akcí jako jsou trhy, je v této době o odvaze, improvizaci, neustálém sledování změn v nařízeních, komunikaci s úřady, výrobci, pěstiteli a dodržování nařízení,“ řekl organizátor.

Oblíbené farmářské trhy, které pořádáte v České Lípě, není třeba představovat. Letos však řada z nich, hlavně na jaře, neproběhla kvůli vládním nařízením spojených s epidemií koronaviru uskutečnit jen ten masopustní. Jak jste se s „vládní stopkou“ vyrovnal?

Vládní stopka přišla na jaře velmi rychle a nečekaně. Ve čtvrtek se za pěkného počasí trhy v České Lípě ještě konaly a pak navečer je vláda bez jakéhokoliv varování či upozornění dopředu najednou zakázala. V pátek jsem je měl organizovat v Litoměřicích, nezbylo než všechny obvolat a vše zrušit. Bylo to nečekané a pro pěstitele, kteří se věnují sadbě skoro zničující. Připravil jsem poté tzv. farmářské výdejny, kde se alespoň část vypěstovaného a vyrobeného zboží mohlo za přísných podmínek mohlo po objednání nabídnout. Pro mnohé malopěstitele a malovýrobce to byla jediná šance, jak dostat své produkty k zákazníkům.



Dokážete odhadnout ztráty, které neuskutečněné trhy způsobily?

U farmářských trhů jsou ztráty dvojího druhu. Na jaře se prodává hodně sadba místních pěstitelů, kteří přišli o možnost své sezónní výpěstky prodat, odbyt byl značně omezen i dalším jako například řezníci, pekaři, výrobci sýrů a další. Navíc nakupující přišli o možnost si svobodně vybrat z pestré nabídky trhů a zákazem trhů byli nuceni nakupovat pouze ve velkých nadnárodních řetězcích, kde je všude stejné zboží, žádné lokální výrobky.

Pomohl vám nějak stát?

Stát pomohl všem živnostníkům, kteří kvůli opatřením nemůžou vykonávat svoji činnost při prvním omezením již na jaře. Ale jarmarky a slavnosti neběžely ani po skončení prvního omezení. A to už žádná pomoc nepřišla. Uvidíme, jak to bude teď. V době, kdy ještě nebyl covid, tato vláda malé živnostníky spíše dehonestovala, šikanovala až krimininalizovala. A teď, když ztrácí podporu voličů, se tváří, že jim pomáhá. Spousta lidí si našla různé brigády, aby mohla vůbec přežít. V jiných zemích těmto malým výrobcům stát pomáhá cíleně, protože ví, že jsou solí, tradicí i duší země, stejně jako většina umělců. Ale tato vláda hájí zájmy oligarchů v čele s naším premiérem. Bohužel.



Jistě jste v kontaktu i s prodejci a vystupujícími, kteří na jarmarky a farmářské trhy jezdí. Jak oni současnou situaci vnímají?

Znám mnohé osobně, o to více se mne to dotýká. Vnímají to jako likvidaci jejich stavu a absolutní nezájem vlády o tuto skupinu lidí. Jedná se o to, že tito lidé skutečně nevolí podivnou vládní koalici v čele s ANO. Jsou spíše jejími oprávněnými kritiky, tudíž pomoc, zvláště tu finanční nemohou čekat. Miliardy se rozdávají potenciálním voličům ANO, ne svobodomyslným a demokraticky smýšlejícím lidem.

Měl jste v plánu uspořádat i velké akce na Českolipsko, než přišel nouzový stav?

Na Českolipsku jsem připravoval i větší akce a měl jsem se podílet i na určitém posunu vpřed na Městských slavnostech v České Lípě v červnu, snad to vyjde příští rok.

Dokdy budou fungovat farmářské trhy v České Lípě? Projevil se větší zájem o výrobky z trhů v této situaci?

Farmářské trhy v České Lípě budou fungovat až do konce prosince, bude-li příznivé počasí. Zájem o výpěstky a výrobky na trzích je pořád velký, jen kvůli omezení vlády nemůžeme nabídnout celý sortiment stánků, jak byli návštěvníci zvyklí. Ale je dobře, že i přes omezení můžou fungovat dále.

Předpokládám, že to je náročné být organizátorem podobných akcí v této době, že?

Doba je těžká pro všechny. Obdivuji naše zdravotníky v nemocnicích a další, kteří jsou takzvaně v první linii. Organizace jakýchkoliv akcí jako jsou trhy, je v této době o odvaze, improvizaci, neustálém sledování změn v nařízeních, komunikaci s úřady, výrobci, pěstiteli, dodržování nařízení, apod.



Jste pořadatelem farmářských trhů, jaký máte přístup k samotným výrobkům? Upřednostňujete je osobně před nabídkou ze supermarketů?

Pořádám farmářské i řemeslné trhy mnoho let. Znám výrobce i pěstitele osobně, vím jak pracují, velmi dobře rozeznám rozdíl mezi poctivou malovýrobou a hezky zabalenými výrobky s drahou reklamou v zahraničním marketu. Věřte mi je to opravdu rozdíl. Život a zdraví máme jen jedno. Do velkého supermarketu jsem zavítal jen v době, kdy byly trhy zavřeny a ještě jsem neměl rozjeté farmářské výdejny. O d té doby už ne. Vše k jídlu si nakoupím nebo vyměním na farmářských trzích.



Co je na Vaší práce nejtěžší a co naopak máte nejraději?

Vše co jsem v životě dělal jsem dělal rád a snažil jsem se vše dělat co nejlépe. Platí to i pro pořádání těchto akcích a o to víc, že se tam spojilo několik dobrých věcí dohromady. Mám rád lidi a trhy lidi spojují, dávají je dohromady a jsou alternativou k jinak absolutně odcizenému konzumnímu způsobu života. Nejtěžší je asi brzké ranní stávání a práce s dobrou náladou za jakéhokoliv počasí. Rád lidem pomáhám, mám radost, když se malovýrobcům a malopěstitelům daří, protože jsou solí a svědomím naší země. Jsou naším spojením s přírodou a tradicemi. Je to skvělá práce.

V Úštěku provozujete také galerii. Ta se stejně jako ostatní galerie nebo muzea pro návštěvníky uzavřela. Jak situaci zvládáte, když tam máte zaměstnance?

Galerie nedávno slavila 20 let výročí otevření. Situace není vůbec jednoduchá, ale stěžovat si nemá smysl. Musíme se snažit, pevně věřím, že přežijeme i druhé zavření a budeme fungovat dál. Zatím jsme v městských prostorách, nájem není drahý a po dobu prvního uzavření nám byl nájem odpuštěn, což také pomohlo.



Loni jste kandidoval za Litoměřicko do Senátu, letos do krajského zastupitelstva. Ani v jednom případě vám to nevyšlo. Hodláte se v politice angažovat i nadále?

O politiku a společenské dění jsem se zajímal vždy. Byl jsem aktivní i před sametovou revolucí. Je pro mne nepřijatelná jakákoliv totalitní nebo populistická vláda, snažím se vždy za jakéhokoliv režimu být ostatním prospěšný. V Úštěku jsem byl po revoluci v městském zastupitelstvu i radě města. Pro kandidaturu do Senátu jsem se rozhodl z více důvodů. Ač jsem se nedostal, byla to pro mne obrovská zkušenost, která mne posunula dál. Podařilo se mi v čestném boji porazit i bývalého poslance či ministra. V místech, kde znají mojí práci, jsem v prvním kole byl první či druhý. To je dobré znamení i poučení pro příště. V krajských volbách jsem kandidoval za STAN (Starostové a nezávislí, pozn. redakce), které jsem chtěl podpořit, což se povedlo. Byl jsem na 24. místě kandidátky a přeskočil jsem o 7 míst dopředu, což není vůbec špatné. Jde mi o to, že budu moci opět pomoci svými zkušenostmi ne o to, abych měl placené místo.