Zdroj: Facebook Ireny MoravíkovéNa základní otázky k problému se šířením koronaviru a jak se mají zachovat odpovídá praktická lékařka Irena Moravíková. O pacienty se stará ve své ordinaci pro dospělé v Lékařském domě, v českolipské ulici Čs. armády. Zároveň je krajskou zástupkyní Sdružení praktických lékařů ČR pro Liberecký kraj.

Kam se lidé, kteří mají obavy, že jsou nemocní, mohou obracet?

Lidé, kteří pocítí příznaky onemocnění dýchacích cest, jako je kašel, bolest v krku, zvýšená teplota či horečka, nebo průjmového onemocnění (bolesti břicha, časté vodnaté stolice) by se měli především obrátit distančně na svého praktického lékaře. Nejlépe tedy zatelefonovat nebo napsat. Lékař pak dle pohovoru posoudí, jak se bude dále postupovat. Pacientovi může poskytnout konzultaci po telefonu, nebo si ho pozve na určitou hodinu do ordinace. V dnešní době by se všichni pacienti u lékaře měli předem objednat.

Co když se dotyčný nedovolá?

Chápeme, že je obtížné se do našich ordinací dovolat, protože linky jsou velmi přetížené, ale jinak to opravdu udělat nejde. Je třeba se obrnit trpělivostí a zkoušet to opakovaně. Pokud trvají příznaky alespoň tři dny a nelze je vysvětlit jinak, je na místě provést odběr PCR na COVID-19. Pokud se jedná o pacienty, kteří se nemají jak do odběrových míst dostat po vlastní ose (neboť nemohou cestovat veřejnou dopravou), je možnost zajistit odběrovou sanitu, která provede stěr u pacienta doma.

Jak dlouho bude trvat, než člověka vezmou?

Jestliže lékař vyplní on-line žádanku, může být test proveden ihned.

Jak to má udělat, kde se registrovat, kam zavolat?

Pokud je odběr indikován u nemocného člověka, pak není třeba se objednávat. Praktický lékař vyplní on-line žádanku, kde uvede pacientem vybrané odběrové místo a v otevíracích hodinách, které lze dohledat na internetu, se pacient dostaví do odběrového místa a bude mu proveden stěr. Toto lze provést i v jednom dni, pokud je vše včas vyplněno. Pokud se jedná o kontakty, funguje to podobně. Jiné je to u pacientů samoplátců – tam je třeba nejprve poukázat platbu na účet a poté se objednat přímo na čas do určitého odběrového místa. Zatím se nestalo, že by poptávka převýšila kapacitu odběrového místa a naši pacienti byli odmítnuti.

Jak dlouho čekají lidé na verdikt o karanténě, pozitivitě a podobně?

O karanténě rozhodne u nemocných pacientů s COVID-19 lékař. U tzv. “kontaktů“ – tedy pacientů, kteří byli v blízkém kontaktu s COVID pozitivním pacientem, rozhoduje o karanténě pracovník hygienické stanice. Ten oznamuje příslušnému praktickému lékaři, že je dotyčný pacient v karanténě, z jakého důvodu a kdy mají být provedeny odběry. Praktický lékař pak vyplní žádanky, případně vystaví elektronicky distančně pracovní neschopnost z důvodu karantény. Podle přesných pravidel ji pak také po určité době opět ukončuje.

Jak funguje zpětná vazba?

Výsledky testů se zatím dozvídáme většinou od pacientů či z hygieny od 24 do 48 hodin od testování. Někdy si musíme sami zjišťovat výsledky telefonicky, což zabírá dost času. Písemně je z některých center máme do 5-7 dnů. Z Prahy jsem zatím žádný písemný výsledek neobdržela. Toto je naprosto nefunkční, ale máme přislíbeno z Ministerstva zdravotnictví ČR, že v druhé polovině září by měl fungovat on-line kanál na VZP-pointu, kde budou výsledky testů pro lékaře k dohledání. To nám samozřejmě práci velmi usnadní.