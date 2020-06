V České Lípě se narodil a žil tu více než čtvrt století. I když ty poslední roky už bylo pendlování mezi univerzitou v Praze a chalupou u Kravař o víkendech. S Lípou má Petr Sklenička spojené zážitky z dětství a období dospívání. „A ty logicky patří k tomu nejhezčímu, na co člověk vzpomíná,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.

Máte na mysli něco konkrétního?

Vzpomínám rád na základku v „Mánesovce“, dnes konečně zase Tyršovu, na některé kantory, kteří nás hodně naučili. Ale taky na kamarády, se kterými jsem sportoval nebo chodil na vandry. Krásné čtyři roky jsem si užil i na střední zemědělce. Ale to, co jsem měl na Lípě vždycky nejraději, je její okolí. Úžasná příroda, krajina, která mi už navždycky učarovala.

Hezky se to poslouchá…

Kolem Lípy se střetává hned několik regionálních krajinných typů. Lužické hory, České středohoří, Kokořínsko a Ralská pahorkatina. Různé krajiny, které se potkávají u České Lípy, jedna krásnější než druhá. A osou toho všeho je Ploučnice nejkrásnější řeka, kterou znám. Chytal jsem v ní často ryby, sjížděl ji na lodi, ale taky jsem na ni jel tradiční neckyádu.

Co a kdy vás odvedlo jinam?

Moje další kariéra se hned po absolutoriu svázala s Českou zemědělskou univerzitou. Po vojně jsem už zůstal v Praze, kde jsem si jako vědecký aspirant užil mimo jiné i atmosféru sametové revoluce a toho, co následovalo. Stal jsem se na škole odborným asistentem a v Praze se seznámil s manželkou, kterou to do hlavního města naplavilo pro změnu z Chebu. Tím bylo definitivně rozhodnuto. Ze Žižkova, kde jsem prožil krásnou atmosféru první poloviny devadesátek, jsme se přestěhovali do Říčan, kde bydlím dodnes.

Vracíte se někdy do svého rodného města, co mu dnes říkáte? Přeci jen v šedesátých letech bylo jiným městem, které i přirozeněji „zapadalo“ do krajiny.

Já jsem tu proměnu osobně prožil. Z příjemné čtvrti kousek od hlavního nádraží jsme se přestěhovali na sídliště Sever, které se v té době ještě dostavovalo. Máte pravdu, silueta města doznala neskutečné změny, radikální proměna smazala do té doby dominantní měkké rysy města. Především sídliště na severním okraji města se velmi ostře vyhranila vůči volné krajině směrem k Lužickým horám. Město se výrazně proměnilo i uvnitř, kde lze kromě všudypřítomných socialistických kreací dodnes pozorovat i citlivou obnovu z devadesátých let.

Měla právě krajina Českolipska na vaše zaměření, profesní vývoj nějaký vliv?

Určitě ano. Je to krajina mého dětství a ta člověka ovlivní na celý život. Ale pro mě byli důležití i lidé, s kterými jsem tu krajinu od dětství poznával a díky kterým jsem si ji zamiloval. Mám kolem sebe v Praze lidi, kteří jsou z krajiny Českolipska očarovaní. Kupují si tady chalupy, někteří se sem dokonce přestěhovali a do Prahy dojíždějí. Možná jsem jim k tomu i trochu pomohl.

Sledujete zdejší nadregionální a letitou „kauzu Tlustec“? Dominanta krajiny u Brniště, hora, kterou poničila těžba kamene je stále v ohrožení, protože přes pozastavenou těžbu opět o její obnovení těžaři usilují. Úřední mašinérie je nevyzpytatelná a tlaky těžaře značné. Máte nějaké doporučení, jak s tak výrazným krajinným prvkem správně naložit, jak ho nezničit?

Kauza Tlustec je mi dobře známa. Byla historicky prvním případem hodnocení vlivu na krajinný ráz, který v devadesátých letech zpracoval významný krajinný ekolog Igor Míchal. Tlustec je vertikální dominanta, která určuje krajinný ráz širokého okolí. Mám silný pocit, že jsme dnes už o dost dál, než abychom v takto esteticky hodnotných krajinách museli odtěžit část krajinné dominanty.

Jak dalece je podle vás naše krajina poškozená? A proč se do této „zkázy“ dostala?

V Česku jsou pořád ještě krásné a stabilní krajiny zastoupeny poměrně významně. Ale pravda je, že jsme si velkou část naší země docela hodně poničili. V posledních dvou letech jsme svědky bezprecedentní proměny našich lesů. Sucho oslabuje porosty nejen smrků, ale i borovic, jasanů a dalších dřevin. Ty jsou pak náchylné podlehnout kůrovci, invazním houbám a dalším parazitům a nemocem. Kvůli tomu jsme bohužel přímými účastníky kvalitativně největší proměny české krajiny za poslední stovky let.

A zemědělské plochy?

Poškozená je i velká část zemědělské krajiny. Půda na většině plochy degraduje, stále více jí ukrajujeme pro výstavbu. Stvořili jsme u nás velmi často hrubozrnné krajiny bez rozptýlené zeleně, které nezvládají dopady klimatické změny. Příčin je celá řada. Především politika „poručíme větru dešti“ ze sedmdesátých a osmdesátých let se snažila přetvořit naši krajinu ve fabriku na výrobu potravin a dřeva.

Nabízí se nějaká východiska, reálná a účinná řešení pro zlepšení stavu?

Určitě ano, jen to něco bude stát. Nemyslím tím jen finance na obnovu krajiny nebo její adaptaci na klimatickou změnu. Těch bude třeba velké množství, odhadem stovky miliard. Opravdu účinná řešení si ale vyžádají i některá omezení společnosti v užívání krajiny. Lepší se to, ale je to ještě běh na dlouhou trať. Jen si nejsem jistý, kolik času na změny nám ještě zbývá. V české společnosti postupně sílí tendence chránit přírodní a kulturní hodnoty.

Desítky dnů bez deště, to je nyní i pro nás na Českolipsku, dříve nepředstavitelná skutečnost. Jaké jsou vaše prognózy, můžeme se dočkat i zde polopouště?

Jakési polopouště dnes už můžeme pozorovat i u nás, nejvíce na jižní Moravě. Jsou důsledkem nejen vývoje klimatu, ale především našeho necitlivého hospodaření. Nedostatek vody a teplota během posledních pěti let překonávají staleté rekordy. Za těch posledních pět let nám v krajině chybí tři čtvrtiny ročních srážek. A když zaprší, jde stále častěji o přívalový déšť, se kterým si naše krajina neumí poradit a z něhož voda bez užitku odteče do Německa a jinam. Výsledkem je prohlubující se hydrologické sucho, tedy ubývající zdroje podzemní vody a polovyschlá koryta potoků a řek.

Nepochybně jsme se dostali do éry extrémních výkyvů počasí a není tedy chybou pokračovat v zabírání zemědělské půdy? Na stavby šedivých hal, asfaltobetonových obchvatů či vysokých stožárů přes CHKO, jako si prosadil ČEZ v Lužických horách, místo umístění kabelů do země. Tím asi krajinu a klima neozdravíme, cítíme my laici. Co o tom soudíte vy?

Je třeba jasně zakotvit v našich zákonech, možná přímo v ústavě, že naše aktivity nesmí ohrozit bezpečnost a kvalitu vodních zdrojů. S některými poslanci a senátory takovou iniciativu konzultuji. Klimatická změna uhání tempem, kterému naše adaptační snahy nestačí. Máme dvě možnosti. Výrazně přidat v adaptaci krajiny a společnosti anebo doufat ve změnu přírodních cyklů. Tu v budoucích desetiletích ovšem nepředpokládá téměř nikdo z odborníků.

Vpád čínského viru „zamíchal“ našimi životy. Narušil i nějaké vaše projekty v oboru krajinné ekologie?

Nenarušil. Pravda je, že jsme na naší univerzitě měli první potvrzený případ koronaviru v zemi. Na nějaký čas mě to plně zaměstnalo, ale teď už vše běží téměř normálně. Teď prožíváme ohrožení, které se nedalo úplně předvídat. Jsou ale hrozby, které se dají předpovědět s velkou pravděpodobností. Představte si, že ve významné části světa bude dva nebo tři roky po sobě velké sucho. Neúroda základních zemědělských komodit nejdřív vyžene vysoko ceny potravin, posléze v našich polohách způsobí nedostatek potravin a vody, v extrémnějších oblastech se rozšíří hladomor. Přijdou nové vlny migrace do míst, kde se bude dát přežít. Podobná pandemie, jakou zažíváme, pak bude i pro vyspělé společnosti fatální. Takto nějak historicky začínaly kolapsy celých společností. Musíme si ochránit dostatek vody v krajině a musíme být soběstační ve výrobě potravin. Připravujme se alespoň na ty hrozby, které umíme předpovědět. A sucho mezi ně rozhodně patří.

Petr Sklenička

Rodák z České Lípy (ročník 1964).

Od února 2018 rektor České zemědělské univerzity v Praze, emeritní děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

Od srpna 2019 je předsedou České konference rektorů. Specializuje se na ochranu krajiny a půdy z pohledu krajinně-ekologického, krajinně-architektonického, ekonomického i plánovacího.

Celkem napsal přes 200 odborných publikací.