Máte doma budoucího školáčka a rozhodujete se, jakou školu pro své dítě vybrat? Jeden tip bychom tu měli. Základní škola na sídlišti Lada prošla od roku 2019 velkou rekonstrukcí budovy. Ta skončila v červnu 2021 a následovala modernizace odborných učeben fyziky, chemie, informatiky a učebny jazyků. Nové učebny otevřeli v lednu 2022. Jaké další změny škola chystá, co si od modernizace slibují a co mohou nabídnout novým žákům? Na otázky odpověděl ředitel školy, PhDr. Radek Častulík.

Základní škola na sídlišti Lada prošla celkovou opravou svých budov a taktéž přebudováním odborných učeben. Chystáte také externí změny?

Do roku 2024 bychom chtěli modernizovat venkovní sportoviště, nyní jednáme se zřizovatelem. Hřiště po více jak 30 letech dosloužilo. Jedná se zřejmě o nejdéle sloužící školní hřiště, které je stále v provozu, a to díky obětavé práci učitelů tělesné výchovy. Plánujeme udělat umělou atletickou dráhu, obnovit povrchy hřiště na basketbal a tenis a opravit opěrnou zeď a oplocení. Do roku 2024 chceme mít hotovo, v opačném případě hřiště uzavřeme, protože pohyb na něm bude velmi rizikový a nebezpečný. Zamýšlíme se i nad využitím zpustlé školní zahrady se skleníkem, chtěli bychom prostor znovu vzkřísit a využít pro badatelskou výuku a pěstování rostlin.

Představíte nám rámcový plán rozvoje školy pro nadcházející období?

V současné době jsem zpracoval Rámcový plán rozvoje školy do roku 2028. Nyní budeme s kolegy diskutovat nad doplněním, jednotlivé body upřesňovat. Plán následně projedná pedagogická i školská rada. Chtěli bychom mít hotovo nejpozději do srpna 2022, poté plán uveřejníme na stránkách školy. Ten současný (2017-2022) byl téměř beze zbytku splněn. Nadále chceme být školou pro všechny, nadále chceme nabízet širokou paletu vzdělávacích a volnočasových aktivit. Nadále chceme školu rozvíjet, vylepšovat.

Škola na Ladech prošla krásnou proměnou, raduje se její ředitel

Odborné učebny chemie a fyziky prošly modernizací a jsou vybaveny nejmodernější technikou. Využíváte je mimo klasickou výuku např. pro laboratorní praktika či zájmové kroužky?

Je to obrovský rozdíl, původní odborné učebny byly více jak 30 let staré, bez projekční techniky a bez IT rozvodů. Plynové rozvody musely být kvůli bezpečnosti odpojeny. Nyní učebny obsahují nejmodernější interaktivní techniku. V lavicích je k dispozici připojení pro internet a rozvody pro laboratorní práci s elektřinou. Pro předmět chemie vznikla zcela nová laboratoř s digestoří, vše zaměřeno na praktickou výuku. Jazyková učebna má nejmodernější speciální SW pro výuku cizích jazyků. Učitelé odborných předmětů jsou nadšenci ve svých oborech, a tak pevně věřím, že nejen pro ně bude výuka opravdovým zážitkem. Učebny chceme využívat i k zájmové činnosti, k činnosti kroužků a olympiád. Učebnu informatiky chceme nabídnout i pro kurzy veřejnosti. Další využití ukáže až čas, přeci jen, období pandemie nebylo vhodné pro setkávání více osob. Pevně věříme, že od září bude možností více.

Zapojuje se škola do nějaké soutěže, olympiády a charitativní činnosti?

Tradičně organizujeme školní kola olympiád v matematice, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, českém jazyce, ale i v anglickém jazyce a chemii. Žáci postupují a reprezentují školu v okresních kolech. Účastníme se velkého množství sportovních soutěží, stejně tak i soutěží vědomostních. V letošním roce žák 5. ročníku postoupil v logické olympiádě do republikového finále, které se uskuteční v květnu v Praze. Taktéž každoročně podporujeme adventní sbírku. Plánujeme charitativní bazar věcí a knih. I letos se uskutečnil sběr papíru a finanční prostředky byly odevzdány handicapovanému žákovi. Chceme nadále pomáhat. Musíme, když můžeme.

Českolipští žáci dostanou nové učebny. Díky dotaci

Na vašich webových stránkách jsem se dočetla, že se vedení školy zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů. Můžete nám vysvětlit, oč jde?

Na škole pracuje celé speciální pracoviště, které plní úkoly spojené s prevencí sociálně patologických jevů, ale také zajišťuje vzdělávání a informování žáků v oblasti kariérního poradenství. Obě paní učitelky, metodik prevence a výchovný poradce, v průběhu roku organizují besedy a exkurze. Od návštěv středních škol a učilišť, přes adaptační kurz žáků 6. ročníků, besedy o šikaně a škodlivých návycích, o bezpečném sexu a AIDS. Školu navštěvují i žáci s odlišným mateřským jazykem, proto volíme i témata jako je rasismus, národnostní tolerance, solidarita. Ve škole velmi dobře funguje žákovský parlament. V letošním roce jsme navázali spolupráci se speciálním pedagogem z PPP (pedagogicko-psychologická poradny), který školu navštěvuje jednou za měsíc a pomáhá nám v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dříve jste na této škole byl učitelem především tělocviku a zeměpisu. Napadlo vás někdy, že jednou budete tuto školu řídit?

Tohle moc plánovat nejde. Jako učitele tělocviku mě zajímaly soutěže, turnaje, tréninky. Jak udělat hodiny tělesné výchovy zajímavé, jaké soutěže a kurzy pro žáky připravit. Život sám nám chystá nejrůznější výzvy. Tohle byla jedna z nich, po více jak 25 letech – jsem na škole od roku 1991 – byla možnost plány na další rozvoj školy realizovat. Nechci úplně říct, že jsem měl tu povinnost se o školu postarat, ale vlastně ano. Zažil jsem tu krásné roky nejen se sportem, stále si myslím, že je to skvěle vymyšlená škola, dostatek tříd, společných prostor, odborné učebny, tělocvičny, velká školní jídelna, sportovní areál a školní zahrada. Nic bych tu neměnil, no, a to umístění na kraji lesa je skvělé. Chtělo to jen trochu rozhýbat. O školu je teď velký zájem, máme kolegy, kteří přinášejí nadšení a zkušenosti. Máme skvělé žáky a chápající rodiče. Může být lepší kombinace? Nemůže. Neměnil bych.

Na Slovance a Ladech se žáci učí v nových odborných učebnách

Náplň práce učitele a ředitele se liší. Jaký je rozdíl mezi očekáváním a realitou?

Na tohle vás nikdo nepřipraví. Každá škola je jiná. Je to obrovská zodpovědnost. Řešíte pracovně právní otázky (škola má nyní více jak 60 zaměstnanců) a řešíte pedagogické záležitosti. Školu navštěvuje 440 žáků, komunikujete s 800 rodiči. Plánujete rozvoj školy na roky dopředu, ale také řešíte věci aktuální. Je to trochu schizofrenní. Řešíte materiální vybavení, rozpočty, předpisy. Jste pedagog, psycholog, soudce, rozhodčí, ekonom, kontrolor… Práce je velmi pestrá, ale převažuje ta administrativní. Bez skvělého týmu by to nešlo zvládnout. Jsou to učitelé, vychovatelky, zaměstnanci školní jídelny, provozní zaměstnanci a samozřejmě moji zástupci, ekonomka a výchovný poradce. A já ten skvělý tým mám, takže všem děkuji za to, že školu rozvíjíme, že společně děláme tuhle náročnou, ale důležitou a vlastně i zábavnou práci. Práce vás musí bavit. U práce s dětmi to platí dvojnásob. Ony mají „radar“, rychle zjistí, že svoji práci neděláte s radostí, se zájmem. Takový člověk by si měl hledat jinou práci. Tady musíte být více než kde jinde kvalifikovaní především lidsky, v podstatě nadšenec.

Potýkáte se ve škole s nějakým problémem? Např. v rámci pandemického opatření, které nyní naštěstí upadá.

Pandemie byla velkým zásahem do provozu školy. Myslím, že vzdělávací rozdíly budeme odstraňovat několik let. Prostě něco se dohnat nedá. Školy byly zavřené hrozně dlouho, to bude znát ještě několik let. Děti mají svá vývojová období, a především sociální kontakt u nich hraje velmi důležitou úlohu. Některé fáze života už nevrátíte. To je jedna rovina. V době pandemie bylo potřeba školu vytvořit zcela znovu. Co tu bylo desítky let, tak teď nebylo. Výuka, pravidla, metody, nic neplatilo. Žáci doma, učitelé doma, a to téměř ze dne na den. Tohle bylo hodně nečekané, náročné a zprvu nepředstavitelné. Při první vlně covidu na jaře 2020 u nás nastal šok. Poučili jsme se a na další školní rok jsme se připravili i na variantu distanční výuky. Využili jsme nové technologie, naučili se pracovat distančně, pak už to z pohledu výuky nebyla taková katastrofa. I přesto je ale zřejmé, že žáci patří do školy, stejně jako učitelé. Jde o návyky, spolužáky, kontakty. O absenci pohybu ani nemluvě. To je ale na další rozhovor.