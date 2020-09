Eva Samková

Narodila se 28. dubna 1993 ve Vrchlabí.

Je vynikající českou snowboardistkou závodící ve snowboardcrossu. Reprezentuje klub Dukla Liberec.

V této disciplíně je olympijskou vítězkou ze Zimních olympijských her 2014 v Soči a bronzovou medailistkou z následujících ZOH v Pchjongčchangu.

V roce 2019 se stala mistryní světa, v letech 2010, 2011 a 2013 juniorskou mistryní světa. V sezonách 2016/2017 a 2018/2019 vyhrála celkové hodnocení snowboardcrossu v rámci Světového poháru.

Společně s Tomášem Krausem (bývalý vynikající skikrosař) natočila několikadílný cestopisný dokument Alpami nejen za sněhem.

Nejoblíbenější jídlo? Jakékoliv dobré jídlo (smích).

Nejoblíbenější pití? Voda a Red Bull limonády.

„Situace se opravdu mění ze dne na den a z týdne na týden. Podle informací, které mám, by sezóna měla probíhat v celkem běžném režimu,“ pevně věří 27letá Samková. V rozhovoru pro Deník také přiblížila, že ráda vaří, ale kvůli snowboardcrossu se moc v jídle omezovat nemusí.

Jak ovlivnila koronavirová pandemie vaší přípravu na zimu?

Zatím minimálně, protože my se připravujeme na jaře a v létě v Čechách. Měli jsme naplánovanou cestu do Austrálie, kde jsme už v srpnu chtěli jezdit na sněhu, což nám nevyšlo. Pokud to půjde, budeme na podzim jezdit na přípravu na ledovce.

Nemáte z pandemie strach? Jak na vás působí?

Já noviny raději nečtu, protože to je šílený příval informací a převážně katastrofických informací. Snažím se informace o pandemii vnímat nějak omezeně. Sleduji informace od státu, například kdy a kde se mají nosit roušky. Toto sleduji, dodržuji a tím to pro mě tak nějak končí. Snažím se trénovat, soustředím se na jiné věci.

Liší se tedy letošní příprava od těch z minulých let?

Já si myslím, že příliš ne. Momentálně mám letní suchou přípravu. Někdy v rámci letní přípravy jezdíme na jižní polokouli za sněhem a někdy ne. Kdyby byla situace normální, tak bychom jeli, ale bohužel to nejde. Myslím, že to není nic strašného.

Takže jste musela změnit kvůli omezení cestování plán přípravy?

Trochu ano. Místo Austrálie jsme v červnu byli na takovém kratším soustředění v Itálii. Abychom neměli tak dlouhou pauzu, tak jsme měli vložené týdenní sněhové soustředění. Na podzim budeme přípravu začínat v Evropě.

Dokážete odhadnout, jak bude vypadat zimní sezóna 2020-2021?

Nedokážu a ani se o to nepokouším. Situace se opravdu mění ze dne na den a z týdne na týden. Podle informací, které mám, by sezóna měla probíhat v celkem běžném režimu. Myslím si, že nejlepší je trénovat a připravovat se na sezónu jako obvykle. Pak to budeme řešit operativně až před závody.

Jaké vztahy máte s ostatními závodnicemi mimo závody?

Myslím si, že jsme spíše kamarádky než soupeřky. Když jedu na nějaké místo, kde některá ze závodnic bydlí, tak si klidně napíšeme a můžeme se vidět. Normálně se všichni bavíme a je to příjemné. (úsměv)

Pojďme od sportu pryč. V jednom z rozhovorů jste říkala, že ráda vaříte. Co naposledy jste vařila?

Je, to nevím (smích). Já jsem teď neměla moc čas, ale většinou si ráno dělám nějaká vajíčka. Dneska jsem smažila lívance. Většinou dělám těstoviny s pestem nebo s šalvějí a pecorinem. Mám ráda grilovanou zeleninu a k tomu v troubě upečené batáty. Podle mého trenéra jím hodně zdravě, podle mě jím normálně.

Zmínila jste, že uvažujete nad foodblogem. Založíte si to?

To je pořád v procesu. (smích) Já jsem neschopná vytvořit ten web. Zatím mě nic netlačí, až bude ideální čas, tak ho rozběhnu. Dávám si dohromady recepty z knížek, které trochu upravuji, ale že bych vyloženě vytvářela recepty, to ne. Materiál nějaký už mám, tak to snad časem rozběhnu. (úsměv)

Liší se vaše stravování během závodů a mimo ně?

Na závodech máme jídlo, které nám připraví v hotelu, ve kterém jsme ubytovaní, takže záleží na kvalitě hotelu. Snažím se při závodech nejíst maso, nebo jen minimálně, protože to zatěžuje organismus, který musí vydat energii na trávení toho jídla a ne na výkon. Mimo závody si dovolím více masa, ale doma ho skoro vůbec nepřipravuji. Když jdeme do restaurace, tak si tam maso klidně dám.

Takže ve vašem sportu není tak podstatné striktní dodržování jídelníčku?

Obecně snowboarding není o nějakém velkém omezování, extrémním hubnutí nebo rýsování do závodů. U nás platí, že čím je člověk těžší, tím rychleji jede z kopce.

Když si při závodech vaříte, tak jen rychlá jídla. Jaká jsou ta vůbec nejrychlejší?

Jakýkoliv salát, to jen nakrájíte zeleninu. K tomu, aby byly sacharidy, tak třeba kuskus je velmi rychlý. Ani s těmi batáty to není tak hrozné. Jakákoliv zelenina – buď čerstvá, nebo osmažená na pánvi. Dost často dělám i thajské kari. Rýže může zůstat do druhého dne. (úsměv) Když se mi fakt nechce vařit, tak si večer dávám pár krajíců chleba s vajíčkem, to mám také ráda.

Máte ráda pečení?

Mám, naposledy jsem dělala pavlovu, takže z bílků a k tomu vyšlehaná smetana s kaštanovým pyré. To mi moc chutnalo. Doufám, že i osazenstvu. Mé okolí je k mému kuchařskému umění milosrdné, takže mě chválí dost často. I když já osobně si myslím, že to žádná hitparáda není. (smích)

Vím o vás, že sledujete ráda seriály a filmy. Co vás v poslední době zaujalo?

Teď jsem nedávno koukala na film The Gentlemen od Guye Ritchieho, tento typ filmů mám ráda. Seriály jsem teď už dlouho nesledovala, ale asi jako všichni ráda mám Money Heist. Moc ráda mám Chef's Table. Každý díl je o nějakém významném kuchaři, ukazují tam cestu a jeho pohled na vaření.

Jak se daří vašemu koni Pepinovi?

Pepin je momentálně na letních prázdninách v Krkonoších a stará se o něj moje sestra, takže se má dobře. (úsměv) Naposledy jsem se na něm projela, když byl ještě v Praze a já za ním chodila každý den. To bylo na jaře nebo na začátku léta.

Fanoušci vás mohou sledovat na Facebooku a na Instagramu. Kterou sociální síť máte raději?

Já je asi nerozlišuji. Primárně dávám příspěvky na Instagram, ale mám to nastavené tak, aby se automaticky sdílely i na Facebooku. Pokud potřebuji v příspěvku sdílet nějaký odkaz, tak Facebook je v tomto ohledu lepší. Na Instagramu to můžu dát do InstaStories. Sociální sítě beru jako součást vystupování sportovce a součást mé práce.

