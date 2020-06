Přes pěkné počasí letošní jaro moc radostné nebylo, jak jste prožíval nedávné dny?

Ze začátku i mezi námi panovaly velké obavy z vývoje situace. Ze dne na den přišla striktní opatření. Začala se tady budovat polní nemocnice, na výjezdy jsme používali speciální ochranné obleky jako mají třeba vojáci a hasiči, měli jsme určitě strach, abychom nebyli nakaženi jako první. Já ani kolegové jsme nevěděli, co nás čeká, do čeho půjdeme. Postupně se obavy otupily a ze služby se stala spíš rutina.

Troufám si tvrdit, že jste za svou profesní kariéru nic podobného nezažil…

Jistě, nezažil jsem to já ani moji kolegové. Kdyby někdo tvrdil, že ano, tak by lhal, protože taková opatření, jako letos, tady ještě nikdy nebyla.

Jak se v nouzovém stavu změnila vaše služba? Byla odlišná od běžných dnů, časů?

Pochopitelně jsme se snažili dodržovat všechna maximalizovaná hygienická opatření. Stále jsme museli myslet, kam jsme při výjezdu sáhli a podobně. Nepotkávali jsme se s kolegy. Zřídili jsme si v Lípě i dekontaminační stanici, abychom nemuseli jezdit se sanitkami až do Vesce, což by vozy blokovalo dvě hodiny.

Zaslechl jsem, že v koronavirové krizi ubylo výjezdů, ke kterým vás lidé volali řekněme z malicherných důvodů. Jak to vnímáte vy?

Na počátku, po zavedení vládních opatření, jich z mého pohledu bylo skutečně méně. Je možné, že lidé měli obavu, aby se nenakazili. Po čase jsme se už dostali do starých kolejí. Setkali jsme se i s lidmi, co zapírali, že mají příznaky nebo se potkali s člověkem v karanténě, co příznaky měl, teploty… řešili jen tu svoji věc a nebrali ohled na okolí, natož že by ohrozili celý náš tým.

Kolik let jste řidičem záchranářem?

Už je to čtvrt století. Na záchrance jsem od roku 1993. Se sanitkou jsem ale jako řidič už jezdil od roku 1988. Pak jsem se školil v záchranářské specializaci, jak v Lípě, tak v Ústí nad Labem. Absolvoval jsem tehdy i kurz ministerstva zdravotnictví, který proběhl v Brně. Dříve totiž platilo, že se na „rychlou“ nedostal člověk snadno a abych tak řekl rovnou z ulice…

Jaká byla vaše cesta k tomuto povolání? Měl jste přeci unikátní řemeslo.

Začnu ze široka. Já jsem rodák z Prahy, bydleli jsme chvíli v Říčanech a pak jsme se kvůli bydlení stěhovali do Zákup, kde jsem prožil dětství. Naši tam šli dělat na inzerát správce státního zámku. Kastelána táta dělal od roku 1966. Rodiče sice historie zajímala, ale památkáři nebyli. Táta je stavař. Proto je zákupský zámek moje srdeční záležitost, prožil jsem tam dětství. Setkával jsem se tam s nejrůznějšími restaurátory, i lidmi, co zkoumali minulost. Mě ovšem celý život bavila auta, montoval jsem si kola, obhlížel motorky a auta. Také tam táta dostal zahradní traktůrek, s kterým mě nechal i jezdit, to byl sen, to nikdo z kluků tehdy neměl. Nicméně díky zámku jsem byl ovlivněný i jeho prostředím a restaurátorskou prací. U ní si mě naši přáli vidět. Bylo hezké vidět jak se proměňovali zašlé věci a dávat jim původní krásu, to jo. Byla to piplačka.

Takže proto tento výběr?

Do výběru mého řemesla tehdy zasáhla rodinná tragédie, když se maminka zabila při autonehodě. Kvůli tomu a touze pomáhat jsem se o pár let později snažil stát záchranářem a pracovat u záchranky. Táta v mých čtrnácti nevěděl, co se mnou, a maminka si vždy přála abych se naučil nějakému řemeslu a nejlépe se věnoval restaurování. Nejprve jsme měl být umělecký truhlář, ale pak jsem dostal nabídku vyučit se uměleckým pozlacovačem v pražském Ústředí uměleckých řemesel. Šlo o vyhlášený podnik, kde opravovali špičkové památky. A my začátečníci jsme tam měli za učitele velké mistry, to bylo k nezaplacení. Pracoval jsem pak i na obnově Národního divadla v Praze, restauroval jsem jeho „zlatou“ korunu a některé interiéry, dost jsem se tam toho naučil. Jsem na to hrdý!

Mimochodem, věnujete se mu ještě příležitostně? Kde jsou v tomto směru „vaše stopy“?

Občas se ještě do restaurování pustím. „Stopu“ jsem zanechal například v České Lípě u gotického kostela sv. Máří Magdalény, na bazilice Všech svatých, kde jsem dělal oba velké kříže na střeše, u kostela v Doksech nebo v Horní Polici, zlatil jsme Ježíše na mostě i na hřbitově. Jeden filmař o tom mostu natočil i dokument. Také jsem renovoval báň z kostela Nanebevzetí Pany Marie v Novém Boru. Ta se mi nevešla do dílny, neprošla dveřmi, tak jsem ji musel restaurovat v garáži. Spíš zajímavostí je, že jsem obnovoval dva reliéfy erby rodu Kouniců jeden na domě v českolipské Berkově ulici a druhý na zámku v Zahrádkách a opravdu nevím, jestli nejde o nějaké prokletí, protože obě památky vyhořely.

Jako záchranář se dostáváte do situací, kterých se lidé obyčejně děsí, k neštěstím, haváriím všeho druhu. Jaké si stále vybavujete ty nejnáročnější zásahy?

Těžká otázka, ale asi to byly autonehody mladých lidí v 90. letech. Tehdy se na silnicích hodně uvolnila disciplína a dostávala se sem ojetá rychlá auta, následky takových nehod byly otřesné. Řidiči nebyli zvyklí na vozy, které jezdily třeba stošedesát a to byl proti škodovkám rozdíl. Auta z ciziny navíc nebyla v tak dobrém stavu, protože si nikdo z nich nekupoval nový model. Bezpečnostní systémy u škodovek také příliš nepomáhaly. Divočinu a hazard zaplatila spousta mladých lidí životem. U těchto tragických nehod už pak bylo pro nás marné cokoliv dělat. Dnes jsou nehody také, ale je znát, že auta jsou mnohem bezpečnější.

Co vám pomáhá vyrovnávat se s tak zátěžovými okolnostmi, s dopady na psychiku?

Rodina, chalupa, když koukám do vegetace a na zvířata, nebo provádím zahradnické práce, tak si odpočinu, to mně pomáhá.

Setkal jste se ve službě, při výjezdech s násilím proti vám záchranářům, konkrétně zdravotníkům?

Ano, bohužel to v posledních letech patří k naší práci. Hlavně jsem se setkal s verbálními útoky. Ty fyzické byly také, ale naštěstí jsme útočníky vždy zvládli s kolegy vlastními silami zpacifikovat. Zatím se mně vyhýbal nějaký útok se zbraní, což ale někteří kolegové zažili. Ataky jsou zpravidla vyvolané alkoholem nebo i šokem z mimořádné události, neunesou některé situace a začnou si svůj stres vybíjet na posádce záchranky.

A naopak, máte určitě v práci i občas radostné příběhy, zážitky s happyendem, zmiňte se o některých!

Velmi často se mi vrací vzpomínka z 90. let na výjezd do okolí Doks, kde se topili dva malí kluci, nějak věku tři a čtyři roky. Ten starší měl hlídat mladšího, ale hrát si šli k požární nádrži ve vsi, do které ten mladší spadl a ten druhý, ač neuměl sám plavat, skočil za ním, že ho vytáhne. Začali se topit oba dva, stále ten výjezd s happyendem mám v paměti. Naštěstí jsme je zachránili, dnes už to musí být velcí chlapi.

Je z vašeho úhlu pohledu a zkušenosti možné srovnávat kázeň, způsoby chování a ohleduplnosti českých řidičů, respektive těch, se kterými se při výjezdech na silnicích potkáváte?

Spousta lidí je slušných, ale vždycky se najde v tom množství, hustém provozu, někdo, kdo nedává pozor, mají nahlas rádia, nevěnují se řízení… Dnes je sanita vidět i slyšet, máme moderní světelnou i zvukovou signalizaci, není možné, aby nás přehlédli. Někteří se ale chovají divně naschvál. Závodí s námi, nebo na nás najíždí. Samostatnou kapitolou jsou motorkáři, ty nás předjíždí, nevím, co si chtějí dokazovat. Nedávno jsem vezl malé dítě na specializované pracoviště v Praze Krči a v dubských zatáčkách se právě motorky daly do závodění s „rychlou“. Jeden, který se s námi honil, nakonec havaroval. Naštěstí se jim nic nestalo, ale takové případy vidíme stále. Nejhorší u nich je, že si ještě vezmou spolujezdce, který je jejich rukojmí. I přes kvalitnější výbavu jsou ta zranění u motorkářů fatální. Mrzí mě, že sice chtějí aby je všichni respektovali, ale oni nerespektují vůbec nic. Tedy větší část z nich. Také řidiči kamionů jsou nevyzpytatelní, chápu, že nemohou zastavit na fleku, ale stačilo by když nám třeba dá znamení blinkrem, že o nás ví. Jednou nohou jsme stále v maléru, člověk v těchto situacích hodně riskuje.

Co radíte svým začínajícím kolegům?

Radil bych jim, že je v naší práci velmi důležitá pokora a aby se toho ještě hodně učili, i si nechávali poradit. Také doporučuji zbytečně neriskovat, nepřehánět to s rychlostí.

Václav Hodinka

Narodil se roku 1963 v Prahze, dětství prožil na zámku Zákupy.

Vyučil se v Ústředí uměleckých řemesel Praha uměleckým pozlacovačem (1979-1982). Pracoval na koruně a interiérech Národního divadla. Restauroval i řadu kusů na Českolipsku.

Život ale zasvětil pomoci lidem v ohrožení. Jako řidič záchranář dlouhé roky pracuje u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Se sanitkou jako řidič už jezdil od roku 1988 (u OÚNZ), k „rychlé“ nastoupil v roce 1993. Jeho dosud nejoblíbenější sanitkou byl model VW T4, oceňoval i Nissan Patrol upravený pro záchranku, který se dostal všude kam bylo potřeba.

S rodinou žije v České Lípě.