„Zavírali jsme, když začínala pandemie a otevíráme, když končí,“ usmívá se ředitel muzea Zdeněk Vitáček. „Byly to dva roky usilovné práce a věřím, že si u nás každý najde to, co ho upoutá. Vřele také vyzýváme návštěvníky k fotografování a sdílení snímků na sociálních sítích. I některé partie v expozicích jsme nainstalovali tak, aby si u nich návštěvníci mohli pořídit selfíčka,“ dodává.

Na co byste osobně rád návštěvníky pozval?

Jako zoolog mám radost z našich nových přírodovědných expozic – z toho, že můžeme prezentovat kompletní soubor živočišných druhů, které žijí na Českolipsku, potažmo v celém kraji. A to včetně těch, kteří se sem nově dostávají nebo se sem naopak vrátili, jako třeba šakali, zubři, vlci, bobři nebo vydry. Pyšný jsem také na naše přírodovědné exotické sbírky, které považuji v řadě ohledů za unikátní soubor a jsem rád za to, že je můžeme představit, nově máme třeba velkého vycpaného medvěda grizzlyho z děčínské zoo. Shrnul bych to tak, že není třeba jezdit do pražského Národního muzea. Stačí zajet do České Lípy.

Navíc zavádíte návštěvnický experiment, dobrovolné vstupné…

Ano, návštěvníci budou moci přispět dle svého uvážení. My stanovíme určitou doporučenou sumu a výše vstupného už pak bude čistě na nich. Věříme, že se jim u nás zalíbí a ohodnotí nás částkou vyšší. Protože jsme v klášteře, bude pokladničku strážit figurína žebravého mnicha.

Pojďme od začátku. Odkud vedla cesta až k dnešní nové tváři muzejních expozic?

Už v roce 2015 začala rekonstrukce muzejního areálu a postupnými kroky jsme se dostali až do tohoto bodu. První velkou akcí před sedmi lety byla oprava střechy a krovů, a protože se podařilo ušetřit peníze, provedli jsme obnovu fasád a začali uvažovat o nových oknech a výměně, respektive repasování dveří. Naším cílem bylo zajistit určitou energetickou stabilitu objektu, protože se nacházíme v areálu bývalého augustiniánského kláštera, jehož stavebníci se otázkou úspory energií nezabývali tak, jako my dnes. V roce 2020 tak začala další etapa rekonstrukce, která zahrnovala kompletní výměnu oken. Bylo jich celkem sto třicet – v expozicích, depozitářích, kancelářích, ve skladech a tak dále. Zároveň se repasovaly všechny vnější dveře a přistavovaly se dveře vnitřní, takzvaná závětří. To umožnilo hospodárnější provoz, co se vytápění týká.

Odtud byl už jen krok k úpravám expozic?

Ano. Rekonstrukce nás přinutila k úplnému v uvozovkách rozbourání expozic. V ideálních podmínkách bychom všechny exponáty odvezli někam pryč, provedly by se stavební úpravy a pak bychom je zase nastěhovali zpátky. Jenomže takovou možnost jsme neměli. Exponáty proto zůstaly tady. Expozice jsme rozebrali doslova na prvočinitele a všechno pečlivě zabalili, aby se nic nepoškodilo nebo neztratilo. Průběžně jsme je kontrolovali, zatímco rekonstrukce se vlekla a kvůli koronavirové pandemii se nakonec místo roku protáhla na dva, protože ji prováděla slovenská firma a my museli tím pádem řešit ještě přejezdy hranic a další s tím spojené obtíže.

Ale proč jste potom jenom nevrátili exponáty zpátky na jejich místa v původní podobě?

Během stavby se sbírkové předměty a vitríny i přes zakrytí stejně zaprášily. A tak jsme se rozhodli, že když už budeme vše dávat do pořádku a čistit, tak expozice rovnou přeinstalujeme. Některé navíc pocházely z devadesátých let, případně z období kolem milénia a neměly vypovídací hodnotu takovou, jakou bychom si představovali. Zub času na nich trochu zahlodal.

Co bylo cílem přepracování expozic?

Šlo nám o to doplnit do nich předměty ze sbírek. Naše muzeum je na jejich prezentaci postaveno a pouze k nim doplňujeme příběhy – na rozdíl od jiných muzeí, která nemají tak bohaté sbírky, takže naopak dodají příběh a doplní jej exponáty. My máme sbírky velmi pestré, navíc z mnoha oborů – od přírodních věd, přes archeologii a historii, až třeba po výtvarná díla. Naší další výhodou je, že máme nejen regionální, ale i nadregionální a ještě k tomu exotické sbírky. Rozhodli jsme se tedy představit historických artefaktů co nejvíc. Tím pádem můžeme nalákat návštěvníky například na zcela nově prezentované druhy živočichů, novou podobu také získala expozice archeologie Českolipska. My neustále bojujeme o návštěvníky. Snažíme se o to, aby k nám návštěvníci regionální, tedy ti z našeho či z okolních krajů, zavítali dvakrát až třikrát za rok. Návštěvníci ze vzdálenějších míst pak alespoň jednou ročně. A naším cílem je, aby taky lidé nalezli při každé návštěvě něco nového, inspirativního.

Nedávno se po rekonstrukci otevřelo také Severočeské muzeum v Liberci. To v expozicích vsadilo kromě tradic i na moderní prvky a interaktivitu. Vydali jste se i vy touto cestou?

Obecně řečeno, snažíme se kombinovat různé pohledy a přístupy k expozicím, já sám, který zde v muzeu působím už přes čtyřicet let, jsem zažil řadu módních vln, co se prezentací expozic týče. Především je třeba říci, že na rozdíl od Severočeského muzea však my nesídlíme v objektu, který by byl pro muzejní účely vyprojektován a postaven. Jak už jsem zmínil, nalézáme se v bývalém klášteře, který se stavěl za Albrechta z Valdštejna, je dispozičně jiný než klasické muzeum a my se tak musíme přizpůsobit tomu, co nám prostory dovolí. Tím máme možnosti, co se týče smělých moderních způsobů, omezené. Na soudobé doplňky expozic však nerezignujeme, na monitorech si návštěvníci mohou dohledávat doplňující informace, pro děti máme i interaktivní prvky. K ryze moderní prezentaci však netíhneme, spíš nám jde o způsob, který kombinuje historii se současností uměřeně a vyváženě.

Na kolik celá úprava expozic vyšla?

Předně bych rád zdůraznil, že ještě nejsme na úplném konci. Otevíráme sice teď na počátku března, ale i po zahájení provozu budeme ještě některé části expozic vylepšovat a upravovat, přičemž do rozpracovaných míst budou i tak moci lidé alespoň letmo nahlédnout. Nicméně do současné doby rekonstrukce vyšla na nějakých tři sta padesát tisíc korun. Největší donátorem je Liberecký kraj, jenž je naším zřizovatelem a poskytl dvě stě tisíc, zbytek jsme pokryli vlastními silami. Snažíme se hledat různé zdroje, například na vybudování některých částí historické expozice se finančně podílelo město Česká Lípa. Na nákup předmětů do nové expozice o těžbě uranu nám poskytlo statisícový příspěvek ministerstvo kultury.

Rekonstrukce muzea, včetně úprav expozic, byla velkou stavební akcí. Budova už stojí stovky let, a jak se říká, když se kopne do starého domu, objeví se zpravidla překvapení. Narazili jste na nějaká?

Objevila se spousta překvapení. Je to letitý areál, kterým prošly dějiny a tak je jasné, že tu vždycky něco bude číhat. Objevili jsme třeba různé trhliny a zbytky ohořelých trámů po požárech a byli svědky toho, jak se na klášterním komplexu podepsaly více či méně povedené předchozí rekonstrukce. Během výměny oken jsme se také dozvěděli, jak byl klášter původně vymalován. Řečeno s Járou Cimrmanem, šli jsme vrstvu po vrstvě a zjistili, že oproti poslední době s bílou výmalbou bývaly dřív zdi barevné, se spoustou vzorů, reliéfů a doplňků. K tomu jsme se částečně vrátili, takže nyní je každá část expozice vymalovaná v jiné barvě, což je od sebe pro návštěvníky, kteří jimi procházejí, pomyslně odděluje. Dřív se tady topilo v krbech, takže jsme objevili také různé průduchy. Po vyčištění se také staly součástí expozic. Nacházeli jsme i zazděné dveře, ale na žádnou tajnou komnatu s pokladem jsme nenarazili. Nicméně poklad by tady údajně někde být měl, takže jsme stále v očekávání.

Jiří Bayer