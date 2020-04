V pátek putovaly pomůcky do zařízení, která provozuje příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy a jejichž pracovníci jsou v tuto chvíli nejohroženější.

Do Domu pro seniory v ulici Na Blatech, Domu s pečovatelskou službou na Ladech a do Domu humanity pracovníci města dovezli celkem 350 respirátorů, 70 ochranných brýlí, 140 šitých roušek s kapsičkou, do které lze vložit nanofiltr od Libereckého kraje, a 55 litrů dezinfekce.