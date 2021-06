Všichni provozovatelé se shodli na tom, že šlo o šibeniční termín, který se nedal stihnout a neodpovídá provozu těchto zařízení. „Nestihli jsme to. Objem vody je tak velký, že trvá 5 pracovních dní, než se všechno připraví, napustí se voda a dostaneme se na provozní teplotu,“ řekl Deníku Jaroslav Češka z příspěvkové organizace Sport Česká Lípa, která ve městě provozuje plavecký bazén.

Češka přiznal, že i když začali s přípravami ještě před rozhodnutím vlády otevřít bazény už na konce května, stejně se kvůli náročnosti nepodařilo bazén připravit včas. „Kromě pětadvacítky jsme měli bazény vypuštěné a znovu je napustit a připravit vodu zkrátka trvá nějakou dobu. Bylo potřeba také uklidit, připravit provoz, zajistit zaměstnance, kteří nebyli měsíce v práci. Proto otevřeme pro veřejnost až 2. června,“ uvedl Češka s tím, že se počítá s omezenou kapacitou bazénu na 30 procent. Podobně je na tom také jablonecký bazén, který se návštěvníkům otevře až 7. června.

„Zatím jde o předběžný termín, který se může změnit podle situace. Trvá nicméně týden, než se napustí voda a ohřeje se na provozní teplotu,“ vysvětlila vedoucí plaveckého bazénu v Jablonci Jitka Hájková. Podle ní ještě není jisté, kolik lidí budou moci do bazénu pustit. „Mění se termíny i podmínky. Myslím, že to ještě bude dost náročné. Na podzim se počet lidí určoval podle plochy areálu, teď by to mělo být podle vodní plochy, což by znamenalo, že k nám bude moci v jednu chvíli přijít o dost méně plavců,“ uvedla Hájková.

Dodala, že loni k nim během omezení mohlo 122 lidí. Pokud by se počet nově počítal z plochy bazénu, byla by to asi polovina. „Chodí k nám plavci na tréninky. Ti mají většinou pět drah, na podzim bylo v každé 5 plavců, což bylo 50 lidí. Dalších 70 mohlo přijít z řad veřejnosti. Pokud se zmenší plocha, budeme moci pustit ještě méně plavců,“ doplnila vedoucí bazénu. „Provoz by se za takových podmínek finančně nevyplatil. Chceme ale přesto otevřít pro lidi, kteří se už nemohou dočkat, až si přijdou zaplavat,“ dodala Hájková.

Liberecký městský bazén se také otevře se zpožděním. Amatérští plavci tam budou moci poprvé přijít 7. června. Ještě předtím si v bazénu zaplavou profesionálové, protože od 4. do 6. června v Liberci proběhnou kvalifikační plavecké závody na olympijské hry v Tokiu. Víkendová Velká cena Liberce je podle pořadatele největším podnikem, který se do libereckého bazénu podařilo za posledních 20 let dostat. Na závody by mělo přijet zhruba 400 plavců.

V těchto dnech tak probíhá příprava bazénu na provoz. Od příštího pondělí tam bude moci najednou 380 lidí. Provoz saun bude v letním režimu, přístupné tedy budou až od 10. června vždy od čtvrtka do soboty a kapacita bude omezená na sedm lidí. Stejně jako v ostatních zařízeních v kraji se musí každý návštěvník prokázat negativním testem na koronavirus, který podstoupil v oficiálním odběrovém centru, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

V tomto ohledu vyjde vstříc návštěvníkům provozovatel aquaparku v Centru Babylon v Liberci. „Pokud nebude mít zájemce o vstup do aquaparku nebo našeho wellness potřebný test, bude si ho moci nechat udělat bez objednání v odběrovém centru na parkovišti před iQlandií,“ informovala Martina Hujerová z Centra Babylon. Aquapark se otevře až 14. června, tedy v původním termínu, který dříve ohlásila vláda.

„V pátek nám řekli, že v pondělí můžeme otevřít, což je pro nás příliš krátká doba. Potřebujeme minimálně 14 dní k přípravě provozu. Už jsme začali napouštět, je potřeba dosáhnout žádané teploty, odebrat vzorky pro hygienu a tak dále. Je to škoda. Kdybychom to věděli dříve, mohli jsme už návštěvníky přivítat,“ uvedla Hujerová.

Jediný, kdo byl z Deníkem oslovených provozovatelů připraven otevřít už v pondělí, byl bazén v areálu Maškovy zahrady v Turnově. „Bazén jsme připravili a nachystali na otevření na konci května. S ohledem na počasí jsme ale termín posunuli až na tento víkend,“ řekl jednatel společnosti Městská sportovní Turnov Jiří Veselka. Dodal, že čas, který získali, využijí k instalaci nového zábradlí u jednoho z tobogánů, který by jinak musel zůstat zavřený.