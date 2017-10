Ruiny v Ralsku budou hlídat strážníci

Ralsko - Liberecký kraj poskytne mimořádný příspěvek na ostrahu bývalého vojenského prostoru v Ralsku. Půjde o 650 tisíc korun, které dostane město Ralsko.

Letiště Hradčany v bývalém vojenském prostoru Ralsko.Foto: Svatopluk Dvořák

Peníze jsou určené strážníkům městské policie, kteří budou dohlížet na dodržování zákazu vstupu do objektů, které jsou v havarijním stavu, a dohlížet na to, aby v prostoru nevznikaly další černé skládky.

LIDÉ ZÁKAZY NERESPEKTUJÍ

Po sovětské armádě v Ralsku zbylo stále ještě 177 objektů v dezolátním stavu. Řada lidí se ale stále pokouší do těchto objektů dostat, i když je to životu nebezpečné.

Prioritně kraj bude likvidovat dvacet nejvíce zdevastovaných budov, které se nacházejí v blízkosti obydlené části Ploužnice.

I přes upozorňující a zákazové tabulky v areálu se najdou lidé, kteří je nedodržují a nepřipouštějí si rizika spojená s pohybem v takových objektech. Liberecký kraj jako vlastník areálu zodpovídá za případné újmy.

„Pracovníci krajské správy silnic opakovaně zjišťují, že dochází i k úmyslnému poškozování výstrah před vstupem do těchto budov a někteří lidé pravděpodobně hledají, co by bylo možné ještě z těchto ruin odnést. Bohužel pohybují se zde i děti, pro které jsou tyto zbytky staveb atraktivním lákadlem. Třeba letiště je poměrně frekventované a mohlo by tady dojít k úrazu. Mnozí si to vůbec neuvědomují,“ vysvětluje důvody statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

DÁVAJÍ SI NA SPOLUPRÁCI ROK

„V tak velkém prostoru je těžké zamezit pohyb lidí, my nejsme schopni zabránit, aby se někomu něco nestalo. Proto jsme se s městem domluvili na příspěvku na zajištění ostrahy městskou policií,“ pokračuje náměstkyně.

Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS), která má bývalý vojenský prostor ve správě, nemá dostatek pracovníků na častější intenzivnější kontrolu.

I proto se kraj, KSS i město dohodly, že Městská policie v Ralsku posílí o jednoho řadového strážníka a bude provádět zvýšenou ostrahu bývalého vojenského prostoru. „Po roce tento krok vyhodnotíme a domluvíme se na případné další spolupráci,“ dodává náměstkyně.

„Zajištění ostrahy městskou policií v Ralsku jsme projednávali už před dvěma lety, ale s městem jsme se tehdy nedomluvili na výši příspěvku, teď se to podařilo. Domnívám se, že je to dobrá dohoda pro kraj i město,“ říká hejtman Martin Půta.