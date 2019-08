Punk-rocková kapela Rybičky 48 v čele s frontmanem Kubou Rybou v pátek vystoupí v rámci festivalu České hrady na Bezdězu. Skupina se rozhodla zapojit do evropské občanské iniciativy Konec doby klecové, která si klade za cíl ukončit utrpení hospodářských zvířat zavřených v klecích po celé EU. Návštěvníci festivalu mohou na stánku kapely podepsat petici, a tak pomoct milionům zvířat ke svobodě.

Kapela Rybičky 48. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Až do konce léta budete mít možnost v našem stánku podepsat petici proti klecovým chovům zvířat v Evropské unii. Pokud nás bude milion po celé EU, Evropská komise se tím bude muset zaobírat. Je potřeba milion podpisů do konce léta a už je jich přes 900 000,“ uvedla kapela na své facebookové stránce. „Vy, co si myslíte, že chov zvířat v klecích už není pro 21. století, tak podepište u našeho stánku nebo on-line na bezkleci.eu/rybicky48,“ dodává skupina.