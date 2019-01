Smržovka – Téměř na poslední chvíli dostali injekci. Ve Sněžence jeli už na doraz. Výhra v anketě půjde na přežití. Lidé tak pomohli lidem.

Veřejnou anketu Vaše volba pořádá Nadace ČEZ s cílem pomoci tam, kde se na charitu peněz nedostává. Z vytipovaných projektů však vítěze a příjemce půl milionové částky vybere veřejnost. Letos vyhrála v velikým náskokem smržovská Sněženka. Evropské výtvarné centrum, kam na pobyty jezdí postižení lidé.

„Pro Sněženku hlasovalo téměř osmnáct set lidí a druhý v pořadí zaostal o pět set hlasů," poznamenala Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy při včerejším předávání symbolického šeku přímo u výherců. A peníze na účet přišly opravdu včas.

Provoz Sněženky je opravdu nákladný

V poslední době tu byli ekonomicky „na doraz". Zima je tu vždycky víc složitá než pro zdravé lidi. „Když jsou venku hromady sněhu, je pro vozíčkáře složité a obtížné přijet," poznamenal Jiří Hladík z Evropského výtvarného centra s tím, že už chybělo i na odvody za sociální a zdravotní pojištění. „Nezaplatit znamená konec a to se nám po šestnácti letech práce opravdu nechce," konstatoval Hladík.

Po získání částky vědí, že letošní rok zvládnou. Na velké vyskakování to ale není. Objekt prošel velkou rekonstrukcí před více než deseti lety, kdy najeli na plný provoz. Některé vybavení má „odžito" a potřebovalo by vyměnit, Na velké investice peníze od Nadace ČEZ ale nedají. Mohou si dovolit jen drobné opravy toho nejnutnějšího.

„Musíme plnit také grantové podmínky, na základě kterých jsme peníze dostali," poznamenal Lubomír Vejražka, druhý z mužů, kteří stáli u vzniku Evropského výtvarného centra Sněženka. Za část peněz koupí výtvarné potřeby, ale podstatně větší procento půjde na standardní provoz.

Sněženka sídlí v rozsáhlém objektů s velkou hernou, atelierem, dílnami. „To jsou obrovské režijní náklady – topení, plyn a další energie," vypočetl Vejražka. Dodal, že díl peněz věnují i na doškolení a semináře zaměstnanců.

Přes osm tisíc lidí hlasovalo v anketě

Na severu Čech se o přízeň veřejnosti ucházely kromě Sněženky také Podřipská nemocnice s poliklinikou, Anifest Teplice, Společnost pro Jizerské hory s projektem Ukliďme Jizerky, město Kadaň, které usilovalo o nově hřiště, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a SK Volejbal Ústí nad Labem. „Hlasovalo osm tisíc sto deset lidí z obou krajů," poznamenala Holingerová.

V anketě Vaše volba hlasují lidé pro nejužitečnější projekt z oblasti školství, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, kultury, sportu včetně pomoci lidem se zdravotním hendikepem nebo sociálně slabším osobám.

„Opravdu nás těší, že lidé oceňují význam institucí, které pomáhají hendikepovaným. Považujeme je za velmi důležité a jsme rádi, že je s oporou veřejného hlasování můžeme podpořit," dodala mna závěr Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Z JEDLIČKÁRNY NA PRÁZDNINY VYRAZILI DO SNĚŽENKY V HORÁCH

JARNÍ VOLNO NA ČERSTVÉM VZDUCHU tráví děti z libereckého Jedličkova ústavu spolu s doprovodem v Evropském výtvarném centru Sněženka ve Smržovce. Zařízení v Jizerských horách začalo v částečném provozu fungovat už od listopadu 1998. S myšlenkou pomoci smysluplně trávit čas i těm, kterým matka příroda nenadělila plné zdraví, tehdy přišel Lubomír Vejražka a Jiří Hladík. Po rozsáhlé rekonstrukci objektu je v plném provozu Sněženka už deset let.



„Pomáháme hendikepovaným dětem nalézt prostřednictvím výtvarné činnosti nový životní rozměr, pozitivní vztah k životu a vnitřní uspokojení. Jedině vlastní iniciativa jim umožní vstoupit do samostatného života a do společnosti," říká Lubomír Vejražka. Ve Sněžence se také nenásilnou formou snaží přibližovat nelehký život postižených dětí veřejnosti. Jejich tvorbu proto prezentují v kalendářích, na výstavách, pohlednicích či telefonních kartách.



„Pro hendikepované je velmi důležité vidět, že jejich práce má smysl. Mají pak o to větší chuť tvořit a bojovat za sebe," doplňuje Jiří Hladík. Děti s postižením totiž nemají při volbě koníčků a kroužků pro trávení volného času příliš na výběr.