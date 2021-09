Z Nového Boru se stroje pustily přes Polevsko, Českou Kamenici, Kytlici, Horní Světlou, Krompach do Brniště a odtud zpátky přes Sloup v Čechách zpět na náměstí v Novém Boru. Posádky plnily cestou jednoduché soutěžní úkoly. Pořadatelé připravili i na náměstí několik atrakcí pro děti a věřejnost.

Už 17. ročník oblíbeného setkání starých automobilů a motocyklů přilákal do Nového Boru, kde byl tentokrát start a cíl, spousty fanoušků a obdivovatelů nablýskaných veteránů. Těch se na novoborské náměstí sjelo 49 a to z nejrůznějších koutů republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.