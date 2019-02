Na tradičním vyhlášení, na kterém je Teplický deník dlouholetým partnerem, vystoupila třeba se známou písní Jednoho dne se vrátíš od legendární Věry Špinarové.„Kolikrát si říkám, že je lepší zpívat hodinu v kuse, než ze sebe během hodiny a půl vydat tři songy. Ale užívám si to. Ani nemám pocit, že pracuji,“ říká v rozhovoru Sabina Křováková.

Jak se zrodila vaše spolupráce s anketou Nejúspěšnější sportovec roku?

Jak to tak bývá, šlo o náhodu. Narazili jsme na sebe s pořadateli, dali se do řeči a nakonec se i vzájemně domluvili. Ke sportu mám kladný vztah a celá akce mi přijde hodně zajímavá. Je to něco jiného, než to, co jsem znala doposud, kdy s kapelou jezdíme po festivalech, koncertech či různých slavnostech. Brala jsem to tedy i tak, že zase poznám nové lidi a že se naučím něco nového a získám další zkušenosti.

Nešlo tedy o dlouhé přemýšlení?

Vůbec ne, věděla jsem hned, že do toho půjdu. Navíc jsem nevypadla na dlouhou dobu z koncertování, jak to přes zimu je. Kapely a muzikanti všeobecně v těchto měsících dovolenkují a odpočívají, já jsem neustále v zápřahu. Jsem rozlítaná, ale abych řekla pravdu, ani to nevnímám. Zatím si tenhle život užívám.

Pokračujte…

Víte, já tohle neberu jako práci, nemám takový pocit. Na vyhlášení třeba zpívám písničku Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové – a to opravdu není nic jednoduchého. Rozezpívávám se i čtyřicet minut. Kolikrát si říkám, že je lepší zpívat hodinu v kuse, než ze sebe během hodiny a půl vydat tři songy. Ale jedu na maximum.Anketa Nejúspěšnější sportovec roku probíhá ve většině okresů v Česku.

Objevíte se skutečně ve všech regionech?

Zatím jsem nezvládla tři, kvůli svým koncertům a také kvůli nemoci. Když nemám hlas v pořádku, raději za sebe pošlu adekvátní náhradu, než aby byla moje práce poloviční.Zpíváte na sportovním vyhlášení.

Jak jste na tom vůbec se sportem?

Myslím, že vzájemně fungujeme dobře. Byla jsem ke sportu vždy vedená. Táta i děda hráli a pořád hrají volejbal, odmala jsem ho hrála i já. Přestože jsem si nakonec vybrala hudbu, pořád se snažím aktivně sportovat. Jsem schopná si doma pustit v televizi Columba a u toho makat na rotopedu. Třeba u romantického filmu bych ale jezdit nemohla, to pak slintám a jedu hodně pomalu (smích). Potřebuji něco akčního!