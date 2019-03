Doksy - Zatím jen vycpaného šakala mohou od středy 6. března vidět návštěvníci v přírodovědné expozici českolipského muzea. Jeho ředitel a zoolog Zdeněk Vitáček je přesvědčen, že se šakal na Českolipsku brzy stane součástí volné přírody.

Stopa šakala. Ilustrační foto | Foto: Jiří Beneš, Hnutí Duha

Byl to právě on, kdo sám zachytil jeho stopy a dokonce živého šakala i viděl. „Mám jistotu, sledoval jsem ho tři roky, byl to zážitek, kolem Doks minimálně dva žijí,“ uvedl Zdeněk Vitáček.