Samotoč v Koberovech, který vznikl u místní restaurace U Vacátků, funguje přibližně čtvrt roku. Jak přiznala její majitelka Michaela Vacátková, k vytvoření samoobslužné varianty je vedl fakt, že jim pracovní vytížení nedovolí mít otevřeno přes týden. Proto se rozhodli zprovoznit samotoč, aby se měli turisté kde se osvěžit a něco dobrého zakousnout.

Samoobslužné občerstvení je k dispozici každý den od 9 do 21 hodin, v nabídce je pivo Rohozec 11° a černé 13° a nealko pomelo. Všechna piva stojí stejně, a to 40 korun za půl litru a 25 korun za 0,3 litru. Platit lze hotově mincemi nebo kartou. „Nejvíce ho využívají turisté, kteří míří na rozhlednu. Valná většina oceňuje možnost, že si mohou dát pivko, ale samozřejmě se najde i pár rýpalů. Asi jako všude,“ podotkla Michaela Vacátková.

Loni na podzim spustili samovýčep piva ve Hvězdově v Ralsku. Za jeho provozem stojí Lukáš Folprecht, který tu spolu s rodinou bydlí a samotná oblast je protkaná cyklotrasami. Samovýčep nese jméno „v prostoru“ a je otevřený nonstop. Odkazuje na minulost Ralska, které plnilo roli vojenského prostoru. Na výběr mají zájemci Bernard 11°, Birell s příchutí pomelo-grep a limonádu Koli s příchutí bílého hroznu.

Pro čepování piva je potřeba projet občanský průkaz čtečkou. Funguje na bázi kreditů, za které lidi zaplatí buď mincemi, nebo kartou. „Jsem příjemně překvapený, že od ostrého provozu nepřišla žádná špatná reakce. I návštěvní kniha je plná pochvalných slov,“ pochlubil se Lukáš Folprecht s tím, že nejvíce populární je hroznovka a vedle kelímků si mohou zájemci načepovat pitivo do připravených PET lahví. „Měli jsme hodně silné jaro, léto je stabilní a předpokládám, že nával turistů a cyklistů bude i na podzim,“ dodal.

Cyklisté, kteří projíždí obcí Benecko, mohou po své cestě narazit na samoobslužný cyklobar. Nachází se u Vily Julie a funguje už rok. „Náš hotel leží na cyklistické trase Jilemnice - Horní Mísečky, což je mimochodem trasa s nejvyšším převýšením v České republice, má alpské parametry. Jezdí okolo nás spousty cyklistů a zaznamenali jsme, že jediná možnost občerstvení je v Jilemnici a někdy na Mísečkách.

Vnímáme to jako službu veřejnosti,“ popsala motivaci k založení cyklobaru Hana Čechotovská. Nabízí alkoholické i nealkoholické pivo v plechovkách, ochucené pivo, džusy, limonády, vodu a tatranky. „Zákazníci buď zaplatí hotově do kasičky, nebo přes QR kód,“ podotkla.

V Libereckém kraji fungují nejen samoobslužná občerstvení. Včelařská farma Tarasových v Příšovicích u Turnova má pro případy, kdy lidem došel med a rychle potřebují doplnit zásoby, medovou samoobsluhu přímo u plotu. Slouží pro případ, že je obchůdek u farmy zrovna zavřený, například když jsou včelaři u svých včelstev. Jednoduše stačí přijít, vzít si med a peníze vhodit do pokladničky nebo zaplatit přes QR kód. „Když vy věříte našemu medu, tak my věříme vám,” zní heslo Tarasových. „Ještě se nám nestalo, že by někdo odvezl med bez zaplacení, ale nechci to zakřiknout,“ svěřil se se smíchem Petr Tarasov.

Ve městě pod Ještědem vyrostlo v loňském roce samoobslužné květinářství, kde zájemci seženou kytice z květinové farmy Sto stonků, která je pěstuje od semínka na vlastním poli za Libercem. Nepoužívají průmyslová hnojiva a postřiky, čímž podporují ekologickou lokální floristiku udržitelným způsobem s respektem k půdě a životnímu prostředí. S nastupujícím létem si mohou opět zájemci pořídit sezónní kytici.

Dřevěný stánek stojí v bezprostřední blízkosti liberecké zoologické a botanické zahrady, hned vedle místní tramvajové zastávky směrem do centra. Zákazníci si vyberou z nabídky a peníze buď vhodí do kasičky, nebo zaplatí prostřednictvím internetového bankovnictví díky QR kódu.

Mohlo by se vám líbit: Medové království se samoobsluhou najdete v Příšovicích u Turnova