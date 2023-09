Poplatky za psa, nedoplatky na dani z nemovitosti, opožděné pronájmy. To vše jsou dluhy, které bude možné umořit během třetího Daňového milostivého léta. Připojení k této kampani schválili českolipští zastupitelé na svém srpnovém jednání. Radnice eviduje na 500 dlužníků.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

V rámci akce Daňové milostivé léto mají občané ČR již potřetí možnost zbavit se výhodně starých dluhů na daních nebo sociálním pojištění, a letos nově také dluhů na místních poplatcích, pokud se samosprávy do této kampaně zapojí. Patřit k nim bude i město Česká Lípa.

„Kampaň budou moci občané využít na místní poplatky či odvody za porušení rozpočtové kázně, kterou spravuje Městský úřad Česká Lípa. Čas pro využití kampaně mají občané do 30. listopadu,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Pokud dlužníci do konce listopadu podají žádost a základní dluh, neboli jistinu, zaplatí, město jim odpustí penále a náklady na vymáhání. Podmínkou je, aby dluh vznikl do září loňského roku, lze si na to i domluvit splátkový kalendář.

Kampaň se v rámci dluhů, které spravuje Městský úřad Česká Lípa, týká 490 dlužníků, jde o celkovou dlužnou částku ve výši 2,14 milionu korun. Pokud by kampaň využili všichni, město by odpustilo částku ve výši celkem 1,37 milionu korun, zaplaceno by bylo necelých 800 tisíc korun. Ze zákona potom zaniknou i tzv. bagatelní nedoplatky. V případě města Česká Lípa se jedná o dluhy u celkem 50 dlužníků v celkové částce necelých 1500 korunKč. Předchozích Milostivých lét však využilo jen minimum občanů.

Podmínky pro odpuštění dluhů fyzickým osobám jsou následující:



• musí se jednat o nedoplatek fyzické osoby na místním poplatku nebo odvodu za porušení rozpočtové kázně vzniklý do 30. září 2022,



• nesmí se jednat o nedoplatek vymáhaný soudním exekutorem (tyto nedoplatky byly předmětem akcí Milostivé léto I a II),



• dlužník musí v období od 1. července do 30. listopadu 2023 požádat o uplatnění Daňového milostivého léta a během tohoto období současně uhradit základní částku dluhu (nebo, pokud je tato částka vyšší než 5 000 Kč, požádat o její rozložení na 12 splátek a současně uhradit první z nich),



• splněním všech těchto podmínek se dlužníkovi odpustí zvýšení místního poplatku a případné exekuční náklady; v případě odvodu za porušení rozpočtové kázně by bylo odpuštěno penále z tohoto odvodu,



• o odpuštění se nevydává rozhodnutí; pouze pokud žádosti nelze vyhovět, dlužník se o tom vyrozumí.



Pokud by si občané nevěděli rady, zda se jich kampaň týká a jak svůj nárok uplatnit, mohou se obrátit na Jana Hluštíka, vedoucího oddělení místních poplatků a vymáhání, tel. 487 881 263, e-mail: hlustik@mucl.cz