Můžete popsat svou cestu k psaní?

Kdysi jsem psala pro pobavení kamarádek krátké vtipné povídky či příběhy. Pak jsem psaní na čas nechala a vrátila jsem se k němu až na vysoké škole. To jsem byla právě po zkoušce z dětské literatury, kdy jsem celkem zklamaně zkonstatovala, že současná dětská literatura už dětská opravdu není. Dostalo se mi odpovědi, že psát pro děti tak, jako psal například Václav Čtvrtek, už v dnešní době nikdo neumí. Proto jsem sedla k notebooku a napsala první kapitolu „Kulíška“.

Co se dělo dále?

Ani potom to nebylo vše růžové, nemohla jsem nalézt nakladatelství, které by mi knížku vydalo. Často jsem se setkávala s negativními odpověďmi. Už jsem to chtěla vzdát a dopsat pohádky jen pro své děti a do šuplíku, když dopadla spolupráce s nakladatelstvím Brána a první knížka byla na světě. A při psaní mě rovnou napadlo, o čem by mohla být moje druhá kniha, která vyšla nyní v Gradě pod nakladatelskou značkou Bambook.

Proč jste si vybrala zrovna kategorii dětské literatury? Přijde mi, že je poměrně přeplněná.

Děti jsou úžasní čtenáři a posluchači. Pokud se jim knížka líbí, tak ji chtějí slyšet i víckrát za sebou nebo zpaměti citují určité pasáže. Pokud je naopak knížka nezaujme, druhou šanci jí nedají. Líbí se mi právě ta okamžitá reakce dětí. A upřímně mám také ráda, když je zlo přemoženo a vše dobře dopadne. Ano, vím, že autorů píšících pro děti je velmi, velmi mnoho. Těch skutečně kvalitních je však jako šafránu. Ráda bych se jednou dostala mezi ně.

Nedávno proběhl i křest knihy. Jaké jste měla pocity? A kdo byli vašimi kmotry?

Celý křest proběhl v Paláci knih Luxor v Praze. Byla jsem dost nervózní. Byť je to má druhá knížka, tak jsem křtila poprvé. Knížka se jmenuje Čarodějnice Bordelína. A kdo je nejznámější českou filmovou čarodějnicí? Paní Černocká alias Saxana. To byl jeden z důvodů, proč jsem ji oslovila. Navíc mi byla vždy velmi sympatická a snad ještě sympatičtější, když jsem s ní telefonovala a ptala se jí, zda by mi šla na křest. Chtěla jsem, aby to byla příjemná záležitost. Proto jsem poprosila i herečku Míšu Maurerovou.

Děj knihy jste zasadila do Jizerských hor. Co vás k tomu vedlo?

Jsem přesvědčena, že právě Jizerky na své „objevení“ teprve čekají, tak proč jim lehce nepomoct? Navíc je tu tolik míst, která jsou kouzelná, pohádková. A také zde žiji se svou rodinou, přímo v srdci Jizerek, takže okolí znám jako své boty.

Čím vás Jizerky natolik uchvátily?

Jsou tu místa, která jsou neznámá a neprozkoumaná. Líbila se mi představa, že by se jednou děti vydaly po stopách Bordelíny.

Jste maminkou tří dětí. Má i toto vliv na vaši tvorbu? Jsou právě děti vašimi beta-čtenáři?

Ano, doma mám tři loupežníky. Pohádky jim vyprávím už od narození. A svým způsobem testuji své pohádky na dětech. Když je pohádka nezaujme, tak zlobí a pro mě je to informace, že pohádka není dobrá. A naopak.

Nedávno jsem dělal rozhovor se spisovatelem, který řekl, že autoři píšou to, co by sami chtěli číst. Souhlasíte s tím?

Zajímavé, takto jsem nad tím nikdy neuvažovala. Představuji si spíše, jak budou děti nadšeně listovat s rodiči knížkou a těšit se na další kapitolu.

V čem jsou vaše příběhy originální?

Ve svých pohádkách používám konkrétní místa. Chci, aby v nich byla zaklíčována i určitá pravidla. Mají více dějových rovin a skrytých symbolů. Malé děti v tom najdou jemnou pohádku, starší poučení a rodiče právě onu symboliku.

Co bychom našli ve vaší knihovničce?

V současnosti hlavně pohádky, nejvíce je čtu dětem. Pak romány pro ženy.

Čemu se ráda věnujete kromě psaní?

Hlavně sportu, rodině a cestování.

Jak byste sama z pohledu maminky zhodnotila knižní nabídku pro dětské čtenáře?

Nabídka je skutečně široká, až člověk neví, co si má vybrat. Kolikrát vidí krásně ilustrovanou knížku, koupí ji a ejhle. Ilustrace předčila obsah.

Co dále chystáte na poli literatury?

Momentálně jsem zaslala do nakladatelství třetí knížku. Je to knížka pohádkově-vlastivědně-objevitelsky-cestovatelská. A o čem bude? To se nechte překvapit. Uvažuji také o napsání detektivního románu pro dospělé, který by byl umístěn do prostředí Itálie.

