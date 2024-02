Coby absolventka strojní průmyslovky v Rychnově nad Kněžnou se musela vše naučit sama. „Donutila mě práce. Nelíbilo se mi, když šaty někomu neseděly. Leckdy potřebujeme ten sériový model utáhnout do úplného detailu, aby pasoval i na velkost 36, ale na druhou stranu jsem schopná ten samý model upravit do velkosti 42,“ říká půvabná černovláska a vysvětluje, že si ženy včetně maturantek sice šaty stále půjčují, ale čím dál častěji je kupují.

Maturantka Tereza Pešková ze sklářské školy v Novém Boru vypadá v dlouhých šeříkových šatech jako princezna. Dagmar Janderová, majitelka svatebního studia Romantic, jí klečí u nohou a křídou na látky označuje přesně zaměřenou délku, aby slečně dokonale seděly. Její krásný den už nemůže pokazit naprosto nic. „Všechno upravujeme přímo na míru konkrétním zákaznicím. Dělám si to sama. To mi žádná švadlena neudělá,“ říká Janderová.

„Chodí na více plesů a nepotřebují je tak často střídat. A už druhým rokem to platí i pro maturitní plesy, což se nám dříve nestávalo. Nyní je to tak 50 na 50. Poslední dobou se stále více stáváme prodejnou než pouhou půjčovnou. Tento obrat nastal v době covidu,“ ohlíží se rodilá Východočeška. „My nabízíme, že si šaty můžete pouze půjčit, a když zjistíte, že vám vyhovují, tak doplatíte zbytek ceny a můžete si je zakoupit,“ pokračuje s tím, že doplatek už je spíše symbolický, například 500 korun, ale někdy pouze 150 korun nebo je cena úplně stejná.

Půjčení krátkých šatů vyjde na 650 korun a stejně stojí i jejich nákup. Za klasické šaty jednoduššího typu například pro doprovod vydáte do 3000 korun a ty nejbohatší, princeznovské, které volí maturantky, nejčastěji vyjdou do 6000. Pánský oblek si půjčíte za 1450 až 2250 korun a stejně stojí i jeho prodej.

Tak nízké rozdíly jsou zapříčiněné jemnými materiály, především u dámských šatů, které by už mohly být po dvou půjčeních poškozené. Ale Dagmar Janderová zná i případy, kdy je výpůjčka dokonce dražší než koupě a zákazník si šaty stejně raději zapůjčí. „Jsou lidé, kteří nechtějí mít doma šaty a raději zaplatí i vyšší částku za půjčovné, než aby si je koupili. Já jim říkám: vyhoďte je do popelnice. Ale ne, to neudělají.“

Českolipská krejčová Jana Dudková potvrzuje, že o šití šatů už není zájem. „Dříve toho bylo víc. Dnes si už slečny asi spíše půjčují,“ říká a dodává, že letos šila pouze jedny, a to pro svou dceru, a oblek pro jejího přítele. Ušití obleku stojí přibližně 10 tisíc korun plus materiál. Šaty jsou pak nákladné podle náročnosti, například u dlouhých saténových vyjde jen práce na 5000 korun.

Ředitelka příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa Tereza Vraná tvrdí, že na plesy chodí lidé rádi. „Ples města Česká Lípa už proběhl. O plesy je všeobecně velký zájem a myslím, že většina už je vyprodaná,“ zmiňuje.

Plesová sezóna je v plném proudu. Ivana Růžičková si přijela do České Lípy pro šaty až z Ústí nad Labem.Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek

Potvrzuje to i vysoká hnědovláska, jejíž partner nese na ramínku dlouhé červené šaty a která přijela do českolipského salonu Romantic až z Ústí nad Labem. „Jdeme na Ples Severočeských patriotů. Je trochu prestižní. Šaty jsem hledala všude možně. Byla jsem i v Praze, Teplicích, Ústí. Nikde prostě nejsou, a když mají, tak jeden kus nebo od jednoho střihu třeba desatery. Nakonec jsem je koupila tady,“ říká Ivana Růžičková a s cenou 4800 korun je spokojená. „Je to opravdu kvalitní a krásný materiál,“ dodává.

Tereza Pešková si šaty na svůj maturitní ples půjčila. „Stejně tak moje kamarádky,“ podotýká slečna ve fialkových šatech, u nichž je na visačce cena 4850 korun. Majitelka salonu Dagmar Janderová vysvětluje, že na popisky šatů, které prezentuje na Instagramu, využívá umělou inteligenci. „Když upravuji šaty třeba do čtyř do rána, tak už fakt není kapacita na to, abych přemýšlela, co pod ně napíšu. Zadám pár slov a z vět, které mi AI napíše, vyberu vhodný popisek, jenž vnímá i mladá generace. Na Instagram potřebuji takovou berličku,“ směje se.

Když po uplynutí svatební sezony začínají přicházet stálí klienti, uvědomí si, že zase uběhl další rok a začínají plesy. „Řadu let se mi v zimním období vracejí zákaznice a to je to, co mě drží nad vodou, abych nadále podnikala. To, že se mi tahle klientela vrací, i když je to jen pár desítek lidí, mi vždycky udělá největší radost,“ svěřuje se a běží se věnovat další zákaznici.