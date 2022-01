Turistické informační centrum v Novém Boru i v nových prostorách pokračuje v pozici sběrného místa víček od PET lahví.

Sběr víček | Foto: Deník/ Karel Pech

Víčka mohou lidé nosit v jakémkoliv množství, výtěžek z jejich prodeje poté pomáhá rodinám z Novoborska. Informační centrum sídlí od podzimu v krásně zrekonstruovaném podstávkovém domě v Kalinově ulici č. p. 106, kam se přestěhovalo z novoborské třídy T. G. M. Otevřeno je TIC ve všední dny od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin.