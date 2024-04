Projekt Science Café, který se koná pravidelně v českolipském klubu U bílýho černocha, představuje formou přednášek a diskuze různé osobnosti vědy, techniky a dalších oborů. V dubnu bude hostem molekulární genetik Jan Pačes.

Molekulární genetik Jan Pačes. | Foto: archiv Science Café Česká Lípa

Můžeme v DNA číst minulost? Co máme společného s neandertálci? Co lze vyčíst z jedné malé kosti, která je v zemi milióny let? Byli naši předci spíše tmaví nebo světlí? Kdo může za to, že někteří z nás se jenom kouknou na šunku a hned přiberou půl kila? I na tyto otázky odpoví večer pod hlavičkou Science Café, který proběhne ve čtvrtek 25. dubna od 17:07.

„Téma je to na první pohled trochu složitější, ale Jan Pačes je skvělý popularizátor vědy a jistě to bude opět velmi zajímavé setkání,“ říká hlavní organizátor Zbyněk Reichert.

Molekulární genetik Jan Pačes zkoumá strukturu genomů v Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Vystudoval biochemii na Univerzitě Karlově a mikrobiologii na VŠCHT, kde přednáší bioinformatiku, jezdí seznamovat s vědou středoškoláky a širší veřejnost.

Mohlo by vás zajímat: Škola a průmysl v České Lípě: Žáci se učí řemeslo přímo ve firmách