Zdroj: Petr PokornýPo letech snah starostů z Dobrovolného svazku obcí Tolštejn a hlavně zásluhou bývalého starosty Josefa Zosera z Jiřetína pod Jedlovou se vysněná lávka skutečně začíná stavět. Stavbaři při ní využijí především dřevo. Podobně jako u přemostění, které se už několik let klene nad silnicí I/9 v novoborských Arnultovicích.

„Neuvěřitelné se stalo skutkem,“ komentoval starosta obce Prysk a náměstek hejtmana Libereckého kraje Jan Sviták fakt, že Ústecký kraj zahájil na Šébru dlouho očekávanou stavbu lávky. Podle Svitáka, Liberecký kraj nezůstane pozadu a už se připravuje na stavby propojovacích stezek, které by spojovaly Stožecké sedlo se stávajícími turistickými trasami.

Výstavbu lávky ve Stožeckém sedle, kde denně projede bezmála šest tisíc aut, vítá i starostka blízkého Svoru Kateřina Jonáková. „Vidíme ji jako podporu dalšího propojení turistických tras sousedních krajů a hlavně zajištění bezpečnosti pro turisty navštěvující tuto krásnou lokalitu Lužických hor. Obec Svor se bude podílet na zajištění napojení této lávky na stávající turistické trasy a cesty,“ řekla starostka.

Jak uvedla ředitelka spolku Lužické a Žitavské hory Marie Kárová, návazná cesta pro pěší, cyklisty a běžkaře směrem na Novou Huť a dále na Svor je v režii Libereckého kraje, kde dojde k úpravě turistických tras tak, aby lépe navazovaly na lávku a zároveň byly pro turisty atraktivnější.

„Na tom se shodly všechny strany: CHKO Lužické hory, Lesy ČR, značkaři Klubu českých turistů z zástupci destinací Lužické hory a České Švýcarsko,“ sdělila Kárová.

Investorem stavby za přibližně 18 milionů korun je Ústecký kraj a dodavatelem firma Silnice a mosty Česká Lípa. Podle Marie Kárové je dodací lhůta 19 týdnů od data předání stavby, ale od 1. listopadu je povinná zimní údržba, proto je předpoklad, že stavba zůstane zazimovaná a stavbaři dílo dokončí na jaře.

„Zhotovitel předpokládá, že samotný most bude nainstalován nad tříproudovou komunikací do konce října. Předpokládá se též, že po potřebné změně turistického značení v okolí mostu, bude hojně využíván jak pěšími turisty, tak běžkaři i cyklisty,“ konstatoval Josef Zoser. A podotkl, že most a na něj navazující lesní cesty se stanou součástí připravované dálkové turistické trasy Nová hřebenovka, která by měla vést celým Ústeckým krajem po hřebenech Lužických a Krušných hor až do Karlovarského kraje.

„Most by měl svým vzhledem a osmimetrovou výškou nad komunikací krotit tak trošku i řidiče motorových vozidel, kteří od Nové Hutě do sedla Šébru přijíždějí širokou komunikací často nepřiměřenou rychlostí. Překvapeni na vrcholu prudkou levotočivou zatáčkou občas končí mimo komunikaci za příkopem ve stráni,“ připomněl Zoser.

Údržba novostavby bude v příštích letech na bedrech Dobrovolného svazku obcí Tolštejn, který stavbu prosazoval. Jednou za pět let si vyžádá nový nátěr, což vychází na přibližně 150 tisíc korun. O tyto náklady se podělí kromě Jiřetína i Horní a Dolní Podluží, Varnsdorf, Chřibská, Rybniště a Doubice.