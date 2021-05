Téměř na den přesně, kdy se funkce starosty obce Kravaře na Českolipsku ujal zemědělský inženýr Vít Vomáčka, mu v pátek 14. května odpoledne za tuto službu občanům přijel poděkovat druhý muž v hierarchii našeho státu. Neplánovaná návštěva Miloše Vystrčila, předsedy Senátu Parlamentu České republiky ve vsi na samém konci Libereckého kraje způsobila malý rozruch.

„Za starostou je vidět hodně práce a faktem je, že tak dlouho starostů ve funkci není v naší zemi mnoho, i tato skutečnost vypovídá o jeho schopnostech a poctivém zájmu o obec,“ řekl šéf senátorů.

Starosta Vomáčka a předseda Vystrčil zavzpomínali na své setkání v jednom televizním studiu v roce 2016 a se zájmem si prohlížel galerii fotografií zajímavých osobností, kterou má starosta ve své pracovně. Miloše Vystrčila coby bývalého starostu města Telč nadchla i kravařská galerie portrétů starostů od roku 1945. „Myslím, že to je správné, pořád bych chtěl abychom takovou galerii měli i u nás v Telči,“ podotkl Vystrčil.

Ke krátkému setkání se vzácným hostem Vomáčka přivolal i své kolegy z obecního zastupitelstva, kteří mu také gratulovali k dlouhému starostování. A společně se předsedou Senátu chvíli diskutovali o různých problémech života na vesnici, o vzdělávání či podnikání.

Vít Vomáčka je nejdéle sloužícím starostou okresu. „Poprvé jsem byl zvolen starostou 16. května 1991. Teď to vychází na neděli. Po prvních svobodných volbách v roce 1990 mě čekali státnice, tak jsem se o post neucházel, přišlo to až po půlroce, když ze zdravotních důvodů skončil můj předchůdce,“ řekl Vít Vomáčka, který je stále nepřehlédnutelným komunálním politikem.

„Máme dobrého starostu, opravdu se stará, má plno nápadů. I díky tomu se v naší obci, oproti jiným vsím děla před kovidem spousta věcí,“ řekl zastupitel Dimitrij Vovčuk, který dorazil na radnici.

Prioritou obce je dokončit stavbu hasičské zbrojnice. Právě tam zavedli i svého hosta. Nebyla to formální zastávka na cestách vrcholného českého politika Vystrčila, k hasičům má osobní vztah, proto ho zdejší pěkná, byť nedostavěná, zbrojnice potěšila. „Můj prapraděd Josef Vystrčil byl mědikovec a po své tovaryšské cestě Evropou se vrátil do Telče, kde založil kotlářskou dílnu a jako jeden z prvních řemeslníků uměl mimo jiné svařovat různé kovy. Postupně kromě kotlů a různých přístrojů začal vyrábět i hasičské stříkačky,“ vyprávěl dnes Deníku Miloš Vystrčil. Specializovanou produkci zaměřenou na zemědělské stroje, kotle a hasičské stříkačky pak rozvíjeli jeho další předkové, praděd a děd. „Praděd už začal hasičské stříkačky dělat ve velkém, nejprve bez motoru, později můj děd Bohumil už vyráběl motorové stříkačky a těm se začalo říkat „Vystrčilky“. On do nich dokonce sám zkonstruoval motor a tyhle Vystrčilky prodával do Rakouska, po Moravě a do Čech,“ řekl předseda Senátu PČR. „Je o nich v kronikách hasičů leckde zmínka, dokonce před nedávnem proběhla i jejich soutěž, sjelo se jich 14,“ dodal.