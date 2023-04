„Dvakrát denně tudy jezdím od pondělí do pátku, ještě jsem neviděl jediného dělníka na téhle stavbě… Pak se nelze divit, že to bude trvat tři měsíce,“ tvrdil Martin R. O stejné zkušenosti a nekonečném čekání na semaforech píší a hovoří mnozí další. Objízdná trasa tady není určená, část vozidel se kalamitní situaci vyhýbá jízdou přes Skalici u České Lípy, Častolovice a Manušice nebo na opačné straně přes Bukovany a Písečnou.

Podle Dany Zikešové z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem prací, byl propustek ve špatném technickém stavu. „Ukončení prací plánujeme v červnu. Aktuálně zde probíhají zemní práce a betonáž základů,“ uvedla Zikešová. Oprava, kterou provádí firma BREX spol. s .r. o., vyjde na bezmála pět milionů Kč bez DPH.

Zatím největší dopravní stavba ŘSD na okrese, tzv. Zkapacitnění I/9 mezi Novým Borem a Svorem, která začala již vloni, tolik potíží řidičům nečiní. Táhlý úsek lze plynule, byť pomalu a opatrně, projíždět. „Doprava je vedena staveništěm v režimu 1 + 1, na nezbytně nutnou dobu bude řízena kyvadlově semafory dle postupu prací a potřeby zabezpečit pracovní místo. Předpokládané ukončení je k poslednímu prosinci letošního roku,“ sdělil vedoucí oddělení správy silničních staveb Petr Čech z Krajského úřadu Libereckého kraje.

Na stavbě pokračují práce podle harmonogramu. Aktuálně na hlavní trase probíhá odtěžování svahu a práce na propustku, na budoucí okružní křižovatce u Svoru se naváží násyp a na mostě v mimoúrovňové křižovatce u Nového Boru se pracuje na betonáži základu i armování a bednění základu. „Na prvním ekoduktu ve směru na Svor začíná montáž skruže a na druhém migračním mostě probíhá armování a bednění dříku. Na zárubních zdích se realizují nátěry a izolace základů a dříků," informovala Zikešová z ŘSD.

Průjezdné je ve směru z České Lípy do Doks i staveniště kruhové křižovatky v obci Jestřebí, kde se kříží dvě silnice první třídy I/9 a I/38. „Práce probíhají dle harmonogramu, od 18. dubna byl uzavřen nájezd na Dubou, objížďka je vedena přes Doksy. Předpokládané ukončení a uvedení do provozu je na konci září,“ komentoval Čech. Ve směru od Dubé na silnici I/9 šoféři vjedou do rozestavěného kruháku bez problémů a objížďky.

„Aktuálně největší dopravní komplikace podle mého názoru nastávají díky akcím na silnicích I. a II. třídy, jedná se konkrétně o výše uvedené akce v Jestřebí, u Nového Boru, v České Lípě, a také akce na silnici II/270 Doksy – Břehyně“ a silnici II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje,“ shrnul Čech. „Přesné informace o chystaných uzavírkách získají zájemci u silničních úřadů nebo následně po vydání povolení na webu dopravniinfo.cz,“ podotkl.

Nepříjemností, nejen pro rekreanty, bude v okolí Máchova jezera úplná uzavírka na silnici z Doks do Břehyně, kde stavbaři postaví kompletně nový most a provedou sanace krajů vozovky s její recyklací v celé šířce. Potrvá až do konce října 2023 a objízdná trasa pro osobní auta bude přes Jestřebí a Zákupy a pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny přes Českou Lípu. Podle předpokladů krajského úřadu je od července plánovaná úplná uzavírka mostu přes Panenský potok v Pertolticích. Stávající most bude nahrazen novým železobetonovým. Od července se na Českolipsku mají stavbaři pustit také do rekonstrukce mostu ve Volfarticích, kde ale dojde „jen“ k částečné uzavírce.

Komplikace lze očekávat dále na silnice III/26847 z Nového Boru do Radvance, kde začala stavba nové cyklostezky a současně velkoplošná oprava této vozovky. Od srpna je plánovaná velkoplošná oprava silnice III/26830 Hvězdovská – Ralsko. Rovněž v srpnu by měla začít rekonstrukce silnice III/26219 v Žandově. „Jedná se o stavbu na dvě stavební sezóny. V rámci akce dojde k rekonstrukci silnice v délce 1,3 km. Součástí akce jsou tři opěrné zdi a jeden most,“ upřesnil Petr Čech z odboru dopravy KÚ Libereckého kraje.

