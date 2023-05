Výsledkem více než půlmiliardové investice státu má být v roce 2024 první čtyřpruhový úsek na silnici I/9, který řidičům umožní bezpečně předjíždět, a okolní oplocení minimalizuje srážky se zvěří. „K osazení semaforů na stavbě zkapacitnění silnice I/9 dojde ve středu 3. května, od následujícího dne pak bude probíhat frézování vozovky. Částečná uzavírka zde potrvá přibližně 45 dní,“ informovala Dana Zikešová z Týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Do jednoho pruhu bude doprava svedena za lávkou pro pěší na Klíč po současný objízdný bypass, který nahrazuje zbouraný most. Aby provoz probíhal plynule, budou semafory řízeny dynamicky a s ohledem na nedaleké kruhové objezdy bude upřednostněn směr od Nového Boru na Svor.

„Máme snahu, aby byl semafory osazený úsek kratší, než se původně počítalo, stejně jako intervaly na semaforech,“ podotkla mluvčí investora. Jak také upřesnila, upozornění které se objevilo v internetovém prostoru, že kyvadlový provoz začne na tomto úseku již ve středu 26. dubna, vycházelo z prvních plánů a nyní již nebylo aktuální, stejně jako to, že by dopravní omezení mělo trvat do poloviny srpna 2023. Důvodem opatření je podle ŘSD zajištění bezpečnosti při výstavbě mostu a úpravy křižovatkových větví do Nového Boru.

„Vše na stavbě běží jak má, podle plánu,“ potvrdila Zikešová Deníku ve středu 26. dubna s tím, že na hlavní trase silnice probíhá odtěžování svahu a práce na propustku. V místě budoucí okružní křižovatky u Svoru pokračuje technika v návozu násypu. U zárubní zdi přišla řada na nátěry a izolace základů a dříků. Rušno je i v části staveniště u nynějšího provizorního bypassu, kde vyroste nový most v mimoúrovňové křižovatce: „Aktuálně tady běží betonáž základu, armování a bednění základu a stabilizace násypu pod opěrami,“ uvedla Zikešová. Na trase dělníci pracují také na stavbě prvního i druhého ekoduktu ve směru na Svor.

Nehezky nazvaná stavba Zkapacitnění silnice I/9 mezi městem Nový Bor a obcí Svor začala během loňského srpna. Zatím zveřejňovaná cena přesahuje sumu 544 milionů Kč bez DPH. Velkou silniční zakázku získalo sdružení firem Eurovia CS, SaM silnice a mosty a Integra stavby. Dílo, které přijala část veřejnosti s nepochopením, mají firmy dokončit v závěru roku 2024.

Každý ze stávajících pruhů silnice se rozšíří o šest metrů. Celkově stavba zahrnuje tři nové mosty, z toho dva přes migrační trasy pro zvěř, a také nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest jako jsou přístupy na lesní i obecní pozemky. Podobu změní i křižovatka silnic I/9 a I/13 ve Svoru, kde vznikne okružní křižovatka. „Jsme rádi, po kruhovém objezdu voláme už řadu let. Navíc díky novým plánovaným podchodům pro zvěř se tu sníží počet dopravních nehod způsobených střety se zvěří,“ řekla již dříve starostka obce Svor Kateřina Jonáková.

Stavba je vedena na jižní hranici CHKO Lužické hory a severozápadně od silnice I/9 leží přírodní rezervace Klíč. Rozšíření bude provedeno vlevo ve směru od Nového Boru na Svor. Příprava na stavbu začala už v roce 2013. Připomínky České inspekce životního prostředí a oponentů nebyly vyslyšeny.