Obavy o zdraví a zničující dopady protikoronavirových opatření na celou řadu profesí upozadily jiná témata. Jako například vzpomínky na události, které připomínají konec války na severovýchodě Čech. Historii pohnuté doby přiblíží i kniha Bílá místa, která vychází v Semilech.

Bílá místa. To je název výstavy, kterou připravila Pojizerská galerie a muzeum v Semilech. Představí některé události z konce druhé světové války na Semilsku, ale především výrobu tajných německých zbraní ve zdejší továrně. | Foto: Archiv muzea

Výročí konce druhé světové války, od něhož letos uplyne 75 let, si lidé letos nebudou moci připomínat jako jindy. Oslavami a důstojnými vzpomínkami. Zapomínat na události z jara roku 1945 bychom ale neměli. A už vůbec ne na to, co jim předcházelo. A také, jak se k nim stavěli jednotliví lidé.