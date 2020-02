Senioři v České Lípě opět usedli do školních lavic. Českolipský klub 3. věku jim na jarní „semestr“ připravil nabídku lekcí z několika rozličných oborů, jako je historie, botanika, digitální fotografie, rozcvičování paměti nebo i tvorba keramiky. Každý z těchto vzdělávacích okruhů a témat zahrnuje devět setkání po dvou vyučovacích hodinách.

„Máme novinky, ale zároveň pokračujeme i v osvědčených programech jako práce na počítači s Danielem Dlouhým či bylinky. Je pro nás důležité, aby si lekce lidé opravdu užili,“ uvedla Milena Nováková, předsedkyně spolku, který vzdělávání organizuje.

Podle ní je jejich výuka oproti běžnému vzdělávání v klasické škole, například u práce s počítačem, jiná v individuálním přístupu, který žáci také očekávají. Zároveň jsou rádi za možnost se doučit to, co potřebují ve svém běžném životě.

„Hledali jsme se ženou možnosti ke komunikaci, k seznámení se zdejšími lidmi a také jsme se chtěli dovědět něco nového. Ženu zajímaly dějiny a mě zase práce s fotografiemi na počítači,“ řekl Karel Kraus, který se s manželkou před dvěma roky přestěhoval do České Lípy z Moravy a oba se už „univerzity“ zúčastnili vloni. „Odnesli jsme si znalosti, co jsme potřebovali. Teď jsem se přihlásil na dva obory a manželka dokonce na tři,“ doplnil Kraus.

I když je místní historie pravidelnou součástí vzdělávání seniorů v České Lípě, tentokrát je zcela novým tématem kurz „Šlechtické rody našeho regionu“. Díky němu se dříve narození studenti dozvědí více zajímavostí o místních rodech šlechticů od lektorů Martina Aschenbrennera a Jana Rucze, který přednáší na univerzitách třetího věku už delší dobu, třeba i v Mladé Boleslavi a Praze.

„Zájemců je poměrně dost, více než minule, takže je o téma šlechty zjevně velký zájem,“ prohlásil Aschenbrenner. S kolegou přednáší o šlechtických rodech na Českolipsku. „I když pochopitelně s nezbytnými souvislostmi. S ohledem na své zájmy a výzkumy budu přednášet o Bercích z Dubé, patřilo jim kromě jiného zákupské panství, rod sasko-lauenburských vévodů a sloupské Kinské,“ poznamenal Aschenbrenner.

Práce s počítačem pod vedením osvědčeného lektora Daniela Dlouhého pokračuje v zaměření na digitální fotografie, na jejich úpravu a zpracování v počítači včetně bezpečného sdílení na sociálních sítích. Senioři také oceňují možnost učit se i na vlastních tabletech nebo přenosných počítačích.

„Klienti jen neposlouchají, ale ihned si vše zkoušejí a následně samostatně procvičují. Tím docílíme udržení dovednosti do doby, než dojdou domů. Někteří rádi dostanou i domácí úkol,“ popsal Dlouhý.

Pro seniory je důležitý neformální přístup, pohoda během školení a žádný stres. A z důvodu zvyšování sebevědomí je důležitá pochvala. „Vzhledem k tomu, že během vysvětlování si vše hned zkoušejí a testují, tak je většinou problém jen v hlavě… Obava, že něco udělají špatně a podobně. Když pochopí, že to vůbec nevadí a opravdu zkusí vše, co si ukazujeme a říkáme, tak se učí rychle a jsou za to rádi,“ sdělil své zkušenosti pedagog Dlouhý.

Na loňský začátek navazuje i trénink paměti s lektorkou Jitkou Lukáškovou, kde si účastníci procvičí a potrápí mozky nad různými rébusy, křížovkami, hádankách i sudoku. „Studentům pomáhá vypořádat se s nároky na soustředění a zpracování spousty informací v dnešní hektické době,“ vysvětlila Milena Nováková.

Českolipský klub 3. věku organizuje spolek CLU3V s podporou Města Česká Lípa. Většina kurzů se koná v odpoledních hodinách na českolipské střední průmyslové škole, keramika pak v keramické dílně na Základní škole na Špičáku. Dotace od města přináší účastníkům ve věku nad 60 let zvýhodněné školné. Vzdělávací akce pro seniory pořádá také Městská knihovna v České Lípě a nebo českolipská Euroškola.