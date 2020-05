Po období nucené izolace způsobené pandemií Covid-19 se v pondělí 25. května opět otevřou domovy seniorů i v Libereckém kraji. A jejich klienti se tak budou moci znovu setkat se svými blízkými.

Jak upozornil mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla, návštěvy se do domovů dostanou jen po předchozím objednání a pouze na omezenou dobu. „Současně budou muset lidé, kteří přijdou zvenčí, respektovat bezpečnostní pravidla. Doporučujeme proto lidem, aby před plánovanou návštěvou do zařízení zatelefonovali a informovali se o pravidlech pro návštěvy, protože v každém domově pro seniory se mohou bezpečnostní opatření lišit,“ uvedl Trdla.

Například Sociální služby města Doksy plánují omezit návštěvy pouze na některé dny v týdnu, kdy posílí směny, aby se pracovnice mohly věnovat návštěvám a dohlížet na dodržování dezinfekce rukou, doporučené vzdálenosti, čištění obuvi a roušky.

„Budeme upřednostňovat setkávání s rodinnými příslušníky především ve venkovních prostorách,“ upřesnila ředitelka organizace Ilona Jakoubková. Podle ní v posledních dnech propojili dosud uzavřené provozy a zaměstnanci také začali chodit společně na jídelnu.

V době nouzového stavu a zákazu návštěv pobývaly pečovatelky a zdravotní sestry celý duben v dobrovolné karanténě s klienty, bez rodiny, v zařízení i spaly. Teď už začaly přijímat i balíčky pro klienty, ovšem jen v dezinfikovatelných obalech, jako jsou plastové krabičky, fólie, igelitové sáčky.

„Věnovali jsme ochraně seniorů velkou míru úsilí a odpovědnosti, nechceme si tedy situaci pokazit a dopustit zavlečení nákazy,“ řekla Ilona Jakoubková. Opakované testy na Covid-19 dopadly pro personál dobře.

Za perfektní týmovou spolupráci v rámci Sociálních služeb města Mimoně a tamního Domova pro seniory je vděčná ředitelka Kateřina Kapičková. Své zaměstnance i dobrovolníky chválí za to, jak snáší současné vysoké pracovní nasazení a obavy z rizika nákazy. Zákaz návštěv v Mimoni trval od 10. března.

„Umíte si představit, co to znamená pro naše obyvatele, kteří se nemohli setkávat se svými rodinami, dětmi, vnoučaty, přáteli,“ řekla Kapičková. Proto seniorům umožnili videohovory prostřednictvím aplikace WhatsApp, kde často byli svědky velmi dojemných telefonátů. „V ten okamžik víte, že to byl dobrý nápad.“

Podle ředitelky ale přišla následně i další rána v podobě zákazu společného stravování a společných aktivit v domově. Klienti se tak museli zdržovat převážně jen na pokojích. „S přicházejícím sluníčkem o to více využíváme parku. S klienty chodíme na procházky a čerpáme společně energii,“ poznamenala Kapičková.

Náladu by lidem mohla zvednout možnost návštěvy. Také v Mimoni je umožněna jen těm, kdo se telefonicky objednají minimálně s denním předstihem a podrobí se hygienickým opatřením. Návštěvy mohou probíhat každý den od 14.00 do 16.00. Maximální doba návštěvy je stanovena na 1 hodinu. Pokud se má uskutečnit uvnitř domova, může vstoupit pouze jeden host, do parku pak dva návštěvníci. Doprovázející děti se nepočítají. Lidé nemají svým blízkým přinášet žádné potraviny, které podléhají zkáze.

„Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu,“ vysvětlila ředitelka Kapičková. „Reagujeme tedy tak, jak nejlépe umíme, a cílem je především uchránit naše klienty. I my jsme v napětí a obavách, co přinese zítřek, jaká bude budoucnost,“ dodala.