„Záleží už jenom na zájmové orientaci nebo míře společenského zapojení toho kterého jednotlivce. A využít může jak budovu knihovny na náměstí, tak zejména naši nově zrekonstruovanou pobočku na Špičáku,“ uvedla ředitelka českolipské knihovny Dana Kroulíková.

Dostupné a atraktivní činnosti podle ní posilují u lidí vztah k místu, komunitě a městu obecně. „Prostor knihovny a jejích poboček není jen místem pro vypůjčení knihy, ale čím dál tím více se proměňuje v místo, kde se dozvím něco nového, kde třeba najdu nové přátele, kde je příjemné trávit čas. Pro skupinu seniorů to platí zejména,“ popsala.

Přednášky, cestopisy i cvičení

Kromě Virtuální univerzity 3. věku, kterou už šestým rokem organizují ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, knihovna na náměstí pořádá každý týden úterní přednášky, besedy nebo cestopisné pořady, které s oblibou navštěvují i senioři. Pro ně knihovníci nechystají v pobočce na Špičáku jen nové tituly a přednášky, ale i fyzicky aktivizační program v podobě cvičení. Každé pondělí se zde schází skupina cvičenců a buď na přilehlé zahradě, nebo v sále se věnují relaxačnímu cvičení Falun Gong. Každé úterý, už 11 let, se zde také koná cvičení při hudbě a v sedě. „Jedná se o velmi vyhledávanou aktivitu, účast se pohybuje kolem 25 lidí, z nichž se vytvořila silná a těsná komunita,“ dodala Kroulíková.

Pozornosti se u penzistů v Lípě těší také „Otevřený klub 60+“, který otevírá své pomyslné dveře všem, kteří jsou aktivní, rádi se vzdělávají a baví.

Klub má otevřeno každý čtvrtek do 13.00 do 15.00. Programová nabídka je neobyčejně bohatá, konají se zde výtvarná dílna a mozkový jogging, přednášky na různá vzdělávací témata nebo cestopisná promítání.

Kromě bohatého programu jsou všechny základní služby, tedy půjčování knih, novin a časopisů či četba denního tisku, pro seniory zvýhodněné, registrace pro osoby od 60 let činí jen 100 korun na rok. „Kdo má zdravotní handicap, může využít naši službu dovoz knih do domácností,“ upozornila Dana Kroulíková.

S čilými seniory se pravidelně setkává i knihovnice v Kamenickém Šenově Drahomíra Liptáková. Nevynechávají prý ani různé pořady, z nichž jsou nejoblíbenější cestopisná vyprávění a besedy se spisovateli. „Máme i roznáškovou službu knih. Ještě před rokem jsem chodila do DPS předčítat seniorům, což jsem musela pro nedostatek času přerušit, ale věřím, že čtení zase za čas obnovím,“ řekla knihovnice, u které se starší čtenáři zastaví i na kus řeči. „Protože také „dělám“ naše noviny, tak mám od pamětníků hojně materiálů, které do knihovny nosí,“ dodala Liptáková. Senioři v Šenově jsou poměrně akční, mají i svůj klub, který se jednou týdně schází nad knihovnou v přednáškovém sále, pořádají výlety, různé akce, mají taneční večer a podobně.

Rozvoz knih i na Cvikovsku

Bezplatný rozvoz knih seniorům se začíná těšit velké oblibě i na Cvikovsku. Podle ředitele knihovny Tomáše Vlčka funguje tak, že si senioři zavolají a sdělí, co chtějí. „Popřípadě nám dají volnou ruku a my jim většinou obratem nebo do druhého dne přivezeme knihy až domů. Podle potřeby zajíždíme i do blízkého okolí, například Svoru, Kunratic,“ uvedl Vlček.

Jeho knihovna dále spolupracuje se spolkem invalidů Klíč, pro které pořádá besedy. „Podobně jako jinde jsou i ve Cvikově populární ty cestovatelské. Zájem je o autorská čtení, zejména pokud má kniha vztah k městu či regionu,“ připomněl Vlček. V neposlední řadě knihovna láká seniory na tvůrčí dílny každou první středu v měsíci, kdy cílem je, aby se zde setkávali předškoláci, školáci a právě senioři. Aktuálně plánují v knihovně cyklus hudebních recitálů, který zahájí téma flamenco.