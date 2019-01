Českolipská univerzita 3. věku a volného času seniorů brzy nabídne nová témata.

Univerzita třetího věku. | Foto: Město Třinec

Na rozdíl od řady středoškoláků touží starší lidé opět zasednout do školních lavic, pátrají po nových znalostech i po příležitosti k setkávání. Pomoci jim v tom má Českolipská univerzita 3. věku a volného času seniorů. Organizátorky nyní pilují program na tento rok. Prvním tématem bude příroda na Českolipsku, do níž zájemce zasvětí odborníci z českolipského muzea. Chybět nebude práce s počítačem. A zaujme i „bylinková škola“ zaměřená na pěstování i praktické využití bylin.



„Zahájit chceme v polovině března, nabídneme tři vzdělávací bloky a nepůjde o žádnou suchou teorii. Je důležité, aby si to lidé opravdu užili,“ uvedla Milena Nováková, která má velké zkušenosti z mladoboleslavské univerzity třetího věku a je jednou ze tří žen, které ji zavádějí i pro zájemce v Lípě. „V Boleslavi má univerzita šestnáctiletou tradici, její aktivity navštěvuje ohromná spousta lidí,“ zmínila Nováková.

Jak doplnila další z organizátorek Eva Bartoňová, právě inspirace ze sousedství vedla k myšlence nabídnout a rozvíjet tuto osvědčenou formu vzdělávání i v České Lípě. „Pokusíme se hledat i cesty k ostatním městům v regionu, protože někteří staří lidé už nedokáží do okresního města dojíždět,“ sdělila Bartoňová.



Letošní ročník Českolipské univerzity 3. věku a volného času seniorů naváže na ten, který se konal loni na podzim na strojní průmyslovce. Obsahoval dva programy pro zájemce ve věku 55+, kteří se scházeli jednou týdně. „Vytvářeli si neformální vazby. Někteří dokonce chodili i o hodinu dříve, říkali, jak je to úžasné, že se potkávají. Líbilo se jim, že mají i v penzi povinnost,“ zavzpomínala Bartoňová.



Zhruba polovina posluchačů byli muži. Kurzy však navštěvovala i řada manželských párů. Účastníkům bylo většinou přes šedesát let, ale byla tu dvojice, které bylo více než 80 let.

U tématu Bezpečně v „sítích“ – s počítačem, mobilem a další technikou pro příjemné chvíle se lektor Daniel Dlouhý, kterého klienti oceňovali za trpělivost, věnoval správnému a bezpečnému chování na internetu, obecně v sítích, které nás v počítačovém prostředí neviditelně obklopují.

„O počítačové téma si absolventi řekli i pro letošní ročník, ale zaměřené na práci s digitální fotografií,“ doplnila Nováková. Ještě větší účast zaznamenali u tématu „Habsburkové – naše země a náš region v 19. a na počátku 20. století.“ Lektor Martin Aschenbrenner zavedl posluchače mezi Habsburky trochu jinak a neopomenul ani provázanost a jejich význam pro region Českolipska.



„Bylo to příjemné, změna proti tomu, když učím děti a mládež. Dobré je už to, že tam chodí lidé, kteří se pro to sami rozhodli a mají o věc zájem. Jen doufám, že to vnímali stejně pozitivně jako já,“ komentoval kurz Aschen-brenner.



Vzdělávací akce pro seniory pořádá také městská knihovna v České Lípě a některé aktivity nabízela i Euroškola. Projekt Českolipská univerzita 3. věku a volného času seniorů vloni podpořilo individuální dotací 50 tisíc korun město Česká Lípa, peníze byly příspěvkem na propagaci, lektory či prostory. Sami posluchači si hradili školné.