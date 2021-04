„Odezva je skvělá. Pro některé je zavření knihovny a vůbec celá situace kolem pandemie hrozná, a tak úplně vidíte, jak se rozzáří, když jim přivezete nový román,“ říká Lenka Proboštová, která knihy společně s kolegyní Helenou Brázdovou rozváží.

Helena Brázdová připravuje knihy na rozvoz čtenářům z řad seniorů.Zdroj: Deník/Petra HámováPodnět na novou službu přišel přímo od lidí. „Kontaktoval nás pán z nedaleké Ploužnice s tím, že jeho žena je imobilní a jestli bychom nechtěli dělat rozvoz knih. Nikdy potom už se neozval. Ani to nebyl náš čtenář, jak jsme následně zjistili, ale ta myšlenka nás zaujala,“ popisuje začátky ředitelka městské organizace Kultura Mimoň Radka Pipalová.

Start nebyl vzhledem k neustále se měnícím vládním opatřením jednoduchý a knihoven, které obdobnou službu nabízely, nebylo po republice mnoho. „Museli jsme se hlavně ujistit, že tím splníme bezkontaktní výdej. A také vypilovat systém objednávání knih,“ dodává Pipalová s tím, že před spuštěním online katalogu bylo někdy veselo, než se knihovnice se čtenářem po telefonu dobraly správného titulu, který si přál. A o úsměvné historiky není nouze stále. Hlavně když lidé projeví důvěru a nechají výběr na knihovnicích: „Chtěla bych nějak román, vy víte, co čtu… Maminka potřebuje nějakou detektivku, ale aby v ní nelezly střeva… Vybrali jste mi dobře, jedna knížka teda byla sprostá, ale taky se mi líbila.“

V začátcích si mohl knihy domů objednat každý, nyní služba funguje jen pro seniory a nemohoucí občany. S otevřením výdejového okénka se rozváží už jen v jeden den oproti původním dvěma. I tak mají knihovnice z Mimoně plné ruce práce. Jsou dny, kdy je i dvacet objednávek. „Musíme jezdit ve dvou, jedna řídí, druhá hledá v navigaci adresu. Poté volá, že jedeme. Tašku s knihami necháme lidem u dveří a případně tam vyzvedneme vrácené tituly,“ upřesňuje průběh vyjížďky Helena Brázdová.

Díky rozvozu se do knihovny také vrátilo velké množství svazků, které měli lidé půjčené dlouhé měsíce a neměli možnost je vrátit. „To opravdu pomohlo, protože jak se neustále prodlužovaly výpůjční doby, nebylo pak s otevřením okénka moc co nabídnout,“ potvrzuje Pipalová.

Fond mimoňské knihovny čítá na 24 tisíc knih a její služby pravidelně využívá kolem 400 čtenářů. „Na město naší velikosti to není mnoho, ale odborníci tvrdí, a já jim dávám za pravdu, že jedna průkazka není jeden člověk, ale obslouží celou rodinu. Tím pádem ten počet je reálně několikanásobný,“ vysvětluje ředitelka Kultury Mimoň. Za dva roky by čtenáři měli mířit do zbrusu nových prostor. Město chystá postavit moderní knihovnu přímo na náměstí. Její součástí by mělo být také informační centrum a multifunkční prostor pro spolkové a zájmové aktivity občanů. „Moc se těšíme. Bude to nejen pro nás velká událost,“ uzavírá Pipalová.