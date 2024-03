Nákup v mimoňském supermarketu vyšel draho pětasedmdesátiletou ženu, když se před pár dny stala obětí neznámého zloděje.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Seniorka si totiž položila peněženku do nákupního košíku, a i když ji přikryla taškou, přišla o ni ještě dříve, než se dostala k pokladně. Tam pak neměla za nákup jak zaplatit.

„Kdo a ve kterém momentě ji okradl, přesně neví. Domnívá se, že k tomu mohlo dojít ve chvíli, kdy ji neznámá žena oslovila s prosbou, zda by jí přečetla cenovku na chlazeném kuřeti. V té době její pozornost trochu polevila. Podezřelé je, že tato žena od ní odešla dříve, než dostala odpověď,“ řekla krajská mluvčí policie Ivana Baláková s tím, že okradená žena seniorka to vnímala to jako bezvýznamnou epizodu, která se ovšem nyní jeví ve zcela jiném světle.

V rukách zloděje skončila peněženka s hotovostí 2 800 korun, platební kartou a osobními doklady. Mimoňští policisté případ kvalifikovali jako přečin krádeže a také jako přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pokud pachatele dopadnou, může ho soud poslat až na dva roky za mříže.

„Peněženku si nikdy neodkládejte na místo, nad kterým nemáte plnou kontrolu. Uložte si ji do kabely s kvalitním uzávěrem, kterou noste tak, abyste ji měli stále na očích. Případně noste peněženky ve vnitřních kapsách oblečení. Peněženka volně položená v nákupním košíku nebo vozíku je pro zloděje velkým lákadlem, kterému snadno podlehnou,“ dodala Baláková.

