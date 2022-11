Šlo více o podívanou pro motoristické fanoušky, zábavu pro jezdce, kteří si chtěli užít posledního vzájemného setkání na závěr sezóny, než o výsledky. Přesně o tohle usilovalo od pátku 4. listopadu do soboty na Autodromu Sosnová u České Lípy pět desítek zkušených i mladých závodníků a jejich týmů. Všichni se sešli na XXI. Global Assistance Setkání mistrů, jak se motoristická událost jmenuje.

„Diváci se mohli pokochat závodními automobily na trati v ostrém tempu, ale i v servisním zázemí pěkně zblízka. Letošní Setkání mistrů přineslo jednu zajímavou novinku, kterou je účast závodníků ze čtvrté disciplíny motorsportu, kterou jsou v Česku tolik populární závody do vrchu,“ uvedl motoristický novinář Petr Eliáš.

Jako v akčním filmu. Policie ukázala svůj zásah proti střelci ve škole v Lípě

Dosud se totiž podzimní akce účastnili „jen“ mistři volantu z rally, rallycrossu a autokrosu. Setkání špičkových závodníků z uvedených disciplín je exhibičním závodem a také formou poděkování divákům za fandění, členům týmů za servis během sezóny a týmovým partnerům za finanční podporu motorsportu, bez níž jsou závody jen těžko představitelné.

„Je fajn, že jsme tu s jezdci z různých disciplín, protože jinak se během roku vůbec nepotkáme,“ ocenil Petr Žáček, který se svou audinou (Audi Sport Quatro S1) jezdí vrchy.

Poprvé na setkání přijel s okruhovým speciálem i zkušený závodník Zdeněk Kmínek. Řídil jedno ze dvou atraktivních aut značky Lamborghini. Prý ho kdysi řídil i slavný Tomáš Enge. „Pozvali nás kopečkáře poprvé, aby zpestřili program. Pro lidi je tenhle vůz jako magnet. Jedeme tu ale jen pro radost, opravdu jako show. Nechceme si vůz rozbít, protože tady ten asfalt hodně klouže, rallyová auta na něj dostávají kusy trávy a bláta,“ vyprávěl Kmínek. „Poslední svezení před zimou.“ Před lety závodil s Renaultem Clio a Nissanem 350 Z. „S tímhle se musíte naučit jezdit, má svá specifika, sedí například hodně nízko a přes některé ty zatáčky a zábrany je z něj špatně vidět,“ dodal Kmínek.

Zeman, Vémola, Slováček. Studenti z Lípy roznášeli dobroty mezi celebritami

„Akce je super rozloučení se sezónou, je tu nádherný okruh, je přesně na rally auta,“ radoval se osmadvacetiletý jezdec třídy Rally 2WD Dominik Nwelati. Jak neskrýval, do autodromu v Sosnové je už léta „zamilovaný“. „Je pro mě srdcovou záležitostí. Na Setkání mistrů jsem sem chodil od mala a bylo mým snem vždy jednou být mezi těmi závodníky. Před třemi roky se mi to splnilo a teď jsem pokaždé rád, když zde mohu startovat,“ řekl v sobotu, kdy řídil malý peugeot. Letošní závodní sezonu si prý užil. „Byl jsme rád, že jsme moc nebourali, snažili jsme se toho také, co nejvíce odjet.“

Fanda přijel fandit až z Valašska

U zaplněných tribun byl nepřehlédnutelný fanoušek týmu z Valašska Jaroslav Klabačka. Přivezl si z rodné vsi Kelč i svépomocí zhotovený praporec, na němž dodával elán svým oblíbencům ve Fábii R5. „Jezdím za nimi celý rok, od Šumavy po Sosnovou. Vždyť je to náš ogar z dědiny!“ Klabačka prý i sám léta závodil se starou škodovkou, pak toho musel kvůli nedostatku peněz na drahý sport přestat. Pak už jen fandil. Je to pro něj koníček.

„Rally a rychlost jsou návykové. Když jsem přestal jezdit soutěže, měl jsem dva roky problémy se s tím vyrovnat, tak teď alespoň takhle za našima jezdím po republice,“ řekl zvesela Jaroslav Klabačka. Jako znalec, potvrzoval, že kromě Setkání mistrů nejspíš není jiná motoristická akce, kde by fanoušek automobilového sportu mohl na jedné trati v ostrém tempu sledovat historické i moderní speciály rally, autokrosové buggy, speciály z rallycrossu a k zemi proklatě přilepené speciály ze závodů do vrchu.

„Setkání mistrů je show, završením sezóny, která u nás byla hektická, protože jsme rekonstruovali trať a běžel maraton závodů,“ komentoval akci ředitel autodromu Pavel Dušánek. Starost mu dělalo počasí, i když řekl, že by exhibici nezrušili ani kdyby byl trvalý liják. „Nezáleží na počasí, prostě se jede za každého počasí.“ Jak odhadl, autodromem po celou víkendovou akci projde tři až pět tisíc návštěvníků. „O Setkání mistrů měl zájem větší počet lidí než v minulosti už v předprodeji, zakoupili si v něm tisíc vstupenek,“ uvedl ředitel Dušánek. Přímo na místě se v sobotu prodávaly vstupenky na tribunu za 450 korun a k stání za 150 korun.