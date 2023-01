Ač reprezentanti soupeřících politických hnutí a stran, do vlasů si radní Libereckého kraje a České Lípy nevjeli. Naopak. Na neobvyklém společném jednání radní řešili rekonstrukce silnic, fotovoltaiky na českolipských školách, převody několika krajských objektů městu, integraci cizinců nebo otázku případného majetkového vstupu města do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, kde je jediným akcionářem Liberecký kraj.

„Společných zájmů i problémů je celá řada. Spolupráce funguje nejlépe, když strany dokáží spojit své síly, dohodnout se na tom, jak se vzájemně podpořit, i vyměňovat si důležité informace o dalším postupu v připravovaných investicích,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Samosprávu v Lípě výslovně pochválil, jak se v posledních několika letech vypořádává s problémem začleňování cizinců a jejich jazykových bariér, především téměř dvoutisícové komunity Mongolů, do života města a přislíbil pomoc kraje.

Stavbaři mění bývalou pojišťovnu. Lípa tam přesune úřadovny

„Mohli jsme rozebrat řadu témat, která jsou společná. U řady z nich jsme dospěli ke společnému závěru, konsensu,“ komentovala starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO 2011). Na mysli měla například téma rekonstrukce renesančního Červeného zámečku a budoucnosti jeho okolí. Dále převod amfiteátru v klášterních zahradách městu.

Nebo téma vzájemného úsilí na rekonstrukcích několika důležitých komunikací, jako je silnice II/262 od mostu u KD Crystal až do Dolní Libchavy, silnice z České Lípy přes Horní Libchavu do Manušic či vybudování kruhové křižovatky u nemocnice, respektive třetího výjezdu z areálu nemocnice a napojení na tento nový kruhový objezd. „Letos se dohodneme na participaci. Město už zaplatilo projekt křižovatky a je podána žádost o stavební povolení,“ doplnila starostka Volfová.

Zatím nevyřešeno

Naopak téměř žádný posun nenastal v otázce majetkového vstupu České Lípy do českolipské nemocnice (NsP), kde je 100% akcionářem Liberecký kraj. Ten o změnu vlastnických poměrů usiluje od roku 2015. V červenci 2016 město jednání přerušilo a od té doby nedošlo k žádné dohodě. „Myšlenka u ledu není, protože se o ní bavíme,“ reagoval hejtman Půta.

Podle něj je spolupráce všech nemocnic na území Libereckého kraje nezbytná a roztříštěné vlastnické vztahy jsou problém. Zmínil úspěšně fungující holdingy nemocnic na jihu Čech nebo v Pardubickém kraji, i zvládnutý majetkový vstup kraje do jilemnické nebo frýdlantské nemocnice. Ujistil, že až do roku 2030 se kraj zavázal poskytovat NsP každý rok 40 milionů korun na vylepšování technického stavu. „Máme vzájemné pochopení pro své argumenty, ale trend propojování je logický. Péče mezi zdejší a krajskou nemocnicí na sebe navazuje,“ zdůraznil hejtman.

Doksy letos žádné obří investice nespustí, myslí na inflaci a drahé energie

Starostka Volfová k tomu zmínila, že město zatím pravidelně poskytuje NsP příspěvky na některé investice nebo pro nové lékaře vyčleňuje městské byty. „Největší problém vidíme v personální oblasti, panují obavy z odchodů zdravotníků jinam,“ podotkla. Podle ní je nemocnice v České Lípě důležitá nejen pro okresní město, ale je páteřní nemocnicí pro rozsáhlou oblast, kde žije 120 tisíc lidí a udržení maximální šíře medicínských oborů a péče je pro obyvatele klíčové. „Zachování chodu této nemocnice s kvalitním personálem a vybavením je nezbytně nutné. Nemocnice pro další kvalitní fungování vyžaduje celkovou modernizaci,“ uvedla starostka Volfová.

Ani jedna strana také nadále neví, co si počít s majestátní školní budovou na Palackého náměstí, kde se ještě před lety vzdělávali žáci českolipského učiliště. Stav objektu z roku 1881 odpovídá svému stáří. Opakovanou nabídku Libereckého kraje prodeje či převodu českolipští radní nepřijali. „Objekt je tak rozsáhlý, navíc v památkové zóně, že by jeho přestavba na jiné využití představovala obrovskou investici,“ řekla Volfová. Podle hejtmana Půty je tato uzavřená budova zátěží pro kraj i pro město. Dosud je spravována Střední zdravotnickou školou a SOŠ v České Lípě. „Školní budova není úplně zchátralá, neteče tam, ale uvítáme jakýkoliv dobrý nápad na to, co s ní dál,“ poznamenal Půta.

Témata jednání



Za Českou Lípu:

1. Rekonstrukce takzvaného červeného zámečku

2. Převod amfiteátru v klášterních zahradách městu Česká Lípa

3. Rekonstrukce silnice II/262 od mostu u KD Crystal až do Dolní Libchavy

4. Rekonstrukce silnice III. třídy č. 2627 a 2628 z České Lípy přes Horní Libchavu do Manušic

5. Další fungování Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

6. Integrace cizinců



Za Liberecký kraj:

7. Fotovoltaiky na českolipských školách

8. Majetkový vstup města Česká Lípa do NsP Česká Lípa

9. Kruhová křižovatka u NsP Česká Lípa

10. Informace o stavu přípravy rekonstrukce Červeného domu a přilehlých budov a návazné úpravy ploch mezi budovami kraje a Centrem textilního tisku a vodním hradem Lipý

11. Nabídka opakovaného prodeje/převodu objektu na Palackého náměstí č. 545