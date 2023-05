Na akci Sosnová Classic, na kterou se sjeli majitelé i příznivci veteránů, dorazily stovky lidí. Co majitele starých strojů na podobné události táhne?

Jan Kábele z Liberce na akci Sosnová Classic se svým motocyklem značky NSU z roku 1936. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Ve velkém stanu plných starodávných motocyklů se prolínají jejich obdivovatelé s majiteli a jezdci, kteří ještě své stroje promazávají, štelují a chystají na jízdu. V plné práci je u svého motocyklu značky NSU 501 OS Jan Kábele z Liberce.

„Motorka je z roku 1936, motor OHV, lze říci dost sériový, nejezdí na metyl, ale pořád na benzín, je na něm udělaná větší komprese,“ vysvětluje. Doma má ještě jednoho veterána v nepojízdném stavu – motorku REX.

FOTO, VIDEO: Jeden klenot vedle druhého. Sosnovou duněly motory veteránů

„Máme v Liberci klub, celá řada těchto strojů, co tu vidíte je z Liberce. A přijeli jsme na tuto akci jednoznačně proto, že se tady potkáme s přáteli, to je úplně nejhezčí, stejně jako vidět depo a starý bardy, co 50 let závodí a vy ještě tak máte šanci si s nimi popovídat,“ komentoval účast svou i svých kamarádů Jan Kábele. „A zábava je tady také báječná,“ dodal.