Byli vždy tam, kde lidé potřebovali pomoci. U požárů, velké vody nebo po řádění orkánu. Nejen jejich sousedé ve Skalici u České Lípy je ale poznali i jako výborné organizátory „fontán“, plesů, soutěží, čarodějnic a ohňostrojů. Řeč je o skalické jednotce dobrovolných hasičů. V posledním roce, kdy zemi sevřela pandemie, se snaží své povinnosti nešidit, i když jsou smutní z toho, jak covid zamezil jejich setkáním a akcím pro veřejnost.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Žádné schůze být nemohou, scházíme se jen v malém počtu. Život strašně zpomalil a doufáme, že se to už zlepší, protože máme spoustu plánů,“ posteskl si velitel jednotky Jiří Havner. Během zimy se hasiči věnují údržbě své techniky, přípravě aut na STK a školením strojníků, velitelů nebo zdravotním prohlídkám členů výjezdové jednotky.

Nezbytnou součástí pro práci této jednotky jsou speciální vozidla, cisterny se stříkačkami, velitelská Toyota Hilux a chloubou je stále provozuschopná Tatra 805 z roku 1954: „Udělali jsme na ní rekonstrukci. Proti moderní technice je to něco jiného, ale je to rarita, vše na ní je originál, plánujeme, že půjde celá komplet do laku,“ řekl Havner.

Skaličtí hasiči sledují i vývoj počasí, zda v souvislosti s táním sněhu na horách neohrozí ves povodeň. „Staráme se, aby vše fungovalo, jak má. Jsme připraveni vyjet do deseti minut,“ řekl Havner. Požárů v posledních týdnech měli jen málo. „Nedávno jsme pod Slunečnou hasili chatu, všude hodně sněhu, byla s tím velká práce, ale vše nakonec dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo a technika se nám ze zásahu vrátila,“ zmínil muž, který je u skalických hasičů už 37 let.

Velká zbrojnice

Pýchou Skalických je velkoryse zařízená zbrojnice poblíž vlakového nádraží. Hasiči zde mají pěkné šatny, učebnu, sprchy, toalety, nechybí ani automatické pračky. V budově jsou připravené i pokoje pro nouzové ubytování. „Vděčíme za to obci, na oplátku se snažíme být její oporou,“ dodal Havner.

Sbor dobrovolných hasičů ve Skalici u České Lípy založil starosta Julius Meltzer v roce 1869 jako reakci na velký požár v roce 1868. První hasičskou slavnost uspořádali až v roce 1882. Nyní má sbor 33 členů, jednotka SDH pak 18 členů, kteří zasahují u mimořádných událostí.

Sbor je hrdým držitelem několika světových rekordů v délce položených hadic. V Praze se významně podílel na předvedení největší hasičské fontány na světě. V roce 2019 velkolepě oslavil úctyhodných 150 let své existence. Jak při těchto oslavách potvrdil šéf profesionálních hasičů na Českolipsku Ladislav Vakula, všichni členové skalické jednotky dobrovolných hasičů jsou výborná parta správných chlapů. „U všech zásahů jsou velmi ochotní a pracovití, což bylo poznat zejména při všech historických povodních v minulých letech. A také při velkých zásazích, jako byl například požár Kounicova domu v Lípě, zámku Zahrádky nebo u rozsáhlých lesních a dlouhotrvajících požárů,“ připomněl plukovník Vakula.

