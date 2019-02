Česká Lípa /ANKETA/ - Českolipské zastupitelstvo prošlo velkou obměnou. Usedne v něm hned 16 nových tváří.

Kdo usedne v zastupitelstvu České Lípy. | Foto: Deník

Své posty obhájilo devět stávajících zastupitelů Miroslav Hudec, Petr Máška, Marie Nedvědová, Oldřich Panc, Petr Skokan, Jaromír Štrumfa, Karel Tejnora, Tomáš Vlček a Romana Žatecká. Zcela novým uskupením, které uspělo u voličů v České Lípě, je například ANO 2011, díky kterému přibudou do zastupitelstva hned tři ženy.

Koaliční jednání jsou v plném proudu. Na dalším společném postupu se vítězná ČSSD dohodla s ANO 2011, hnutím Uděláme pořádek v České Lípě a ODS. Řešit se bude i nejprestižnější post starosty. Kdo jím bude?

Kdo usedne v zastupitelstvu České Lípy. GRAFIKA KE STAŽENÍ ZDE

Pojďme si trochu hrát: Českolipský deník připravil anketu, do které jsme zařadili patnáct kandidátů z výše zmíněných stran. A právě z této patnáctky si můžete zvolit, kdo by se podle vás měl stát starost(k)ou. Hlasovat můžete do pátku 17. 10. do 12 hodin.