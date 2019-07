„Dopravní omezení bude muset zůstat do té doby, než se podaří navrhnout přijatelné technické řešení oprav mostů, získat potřebná povolení a opravy realizovat,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Jak připustila, ochránci přírody a památkáři mají jiné priority než správce silnic. „Nám jde o bezpečnost provozu a jim o zachování díla,“ podotkla Ledvinová. Podle ní by kamenná zídka v případě bočního nárazu autobusu nebo nákladního automobilu tento náraz nevydržela. Hrozí, že by vozidlo i se zábradlím spadlo pro průrvy. „V případě čelního nárazu do kamenných zdí hrozí fatální následky dopravní nehody,“ tvrdila.

Projekt ŘSD tato nebezpečí řeší tak, že by nad úrovní silnice byly odbourány nebezpečné zdi a nahradily by je nové zádržné systémy. Spodní stavby a nosné konstrukce mostů by po opravě zůstaly zachované.

Při projednávání projektové dokumentace však nastal střet mezi stanovisky dvou orgánů státní správy, a to mezi dopravní Policií ČR a mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny – Správou CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Policie trvá zajištění bezpečnosti provozu, naproti tomu CHKO svým rozhodnutím nepovolila výjimku ze zákazu. „Navržená rekonstrukce rozšiřovala silnici směrem do CHKO a národní přírodní rezervace. Právě povolování a umisťování staveb je v rezervacích zakázáno ze zákona, a proto správa vedla řízení o udělení této výjimky,“ potvrdil Jan Soukup z CHKO.

Rozšiřování silnice směrem do národní přírodní rezervace CHKO odmítá, protože jde o kategorii nejpřísněji chráněného území v ČR, kam je zakázáno vstupovat mimo značené cesty. A je názoru, že jiný veřejný zájem zde nepřevažuje nad zájmem ochrany přírody. „Zvýšená nehodovost na silnici I/9 není primárně způsobena tělesy mostů ani jejich špatným technickým stavem,“ zdůraznil Soukup.

„Mnichovská průrva Bobřího potoka má navíc výraznou historickou hodnotu a v tomto směru se shodujeme s orgány památkové péče,“ řekl Soukup. Jde totiž o středověké dílo, historickou úpravu toku z doby zakládání soustavy rybníků na Dokesku, a navržená přestavba můstků tuto skutečnost nerespektovala.

Podle zástupce ředitele Správy CHKO Michala Smrže navrhli ochránci přírody rozšíření můstků a přilehlých úseků silnice na stranu odvrácenou od chráněných území. „Což by však podle současného projektu nesplnilo požadavek Policie ČR, která v těchto místech požaduje úplné narovnání silnice v úseku od odbočky na Borek po Mnichovskou průrvu,“ poznamenal Smrž.

Aktuálně policie řidičům doporučuje, aby ve směru od České Lípy před Zahrádkami odbočili vlevo na Provodín a pak pokračovali do Jestřebí. „Stejnou trasu využijte i v opačném směru,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Starosta obce Jestřebí Karel Schreiner k dispozici nemá žádné měření zvýšené intenzity provozu způsobeného doporučenou objížďkou přes jeho obec. Na popojíždění a kolony ve vsích ale lidé upozorňují na sociálních sítích. „Toho, že se na omezení u Zahrádek nic neděje, jsem si všiml a určitě bychom uvítali, aby toto omezení bylo co nejkratší,“ uvedl starosta Schreiner.

Další dopravní omezení na této trase je u benzinové stanice u Sosnové. Zde se také opravuje most a provoz je řízen semafory. Intervaly jsou ale velmi rychlé a čekání je většinou krátké.