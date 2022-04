Rozšíření silnice za 545 milionů korun by mělo začít letos v květnu nebo červnu. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stojí za nutností vybudování dalších dvou pruhů nárůst provozu. Pro rok 2035 se předpokládá intenzita dopravy dokonce 17 000 vozidel za den. „Zkapacitnění zvýší bezpečnost a plynulost v daném úseku, umožní bezpečně předjíždět a oplocení minimalizuje srážky se zvěří. Doprava roste neustále, ukazují to i poslední sčítání,“ sdělil ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth s tím, že hotovo by mělo být v roce 2024. Práce budou probíhat za částečného omezení provozu.