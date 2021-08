Střet zapříčinilo hrubé nedodržování dopravních předpisů, vysoká rychlost a hazard při předjíždění. Odborníci upozorňují na nebezpečnost úseku i na to, že svůj vliv mohou hrát časté opravy vozovky, kvůli kterým se tvoří kolony. Někteří se pak snaží vzniklé zdržení dohnat riskantním předjížděním.

Jak popsala policejní mluvčí Ivana Baláková, 26letý řidič osobního automobilu značky Toyota jel ve směru od Zahrádek směrem k Jestřebí. Na přímém úseku silnice před mírně zvlněným horizontem začal předjíždět vůz VW Touran, a to v místě, kde je plná čára. „Při předjíždění neměl rozhled na bezpečnou vzdálenost a nestihl se zařadit před předjížděný vůz a střetl se čelně s protijedoucím nákladním automobilem. Náraz ho odmrštil na předjížděné auto a ještě jedno další za ním. Fatální byl ale samotný náraz do nákladního vozu, kdy mladý řidič neměl šanci na přežití,“ uvedla Baláková.

Přestože to lidem bývá divné, dopravním policistům se na tahu mezi Zahrádkami a Doksy potvrzuje, že jsou na něm rizikové úseky. „Leckdo pak na nich riskuje. Asi si říká, že by to neměl být problém bezpečně projet, ale on to kolikrát problém je, jak neustále vidíme,“ řekl českolipský dopravní policista Filip Hloušek. „Stačí jen mžik, nepozornost a následky bývají fatální. Zejména u čelních střetů. Je to i o rychlosti. Když jedou proti sobě dvě auta ve 120 km rychlosti, tak už vás ani anděl strážný neochrání,“ dodal.

I přes dohled dopravních policistů stále dochází na trase kolem Jestřebí k přestupkům i nehodám. „Nejčastěji se setkáváme s hazardním způsobem jízdy, překračováním povolené rychlosti nebo nebezpečným a nesmyslným předjížděním kolony, kdy tito řidiči ohrožují ostatní,“ popsal šéf dopravního inspektorátu v České Lípě Martin Markl.

Pomníčky a křížky u silnice v Doksech na Českolipsku.Zdroj: Deník/Petr Pokorný

„Je tu zvlněný terén, takže se za horizont běžně skryje protijedoucí vozidlo. Z osobního vozu většinou není vidět. Navíc tady málokdo jede devadesátikilometrovou rychlostí. Já zde předjíždím maximálně vždy na začátku a na konci, nikdy uprostřed, kde je tento zvlněný úsek a kde byla i tato nehoda,“ vylíčil motorkář Antonín Doležal.

Podle názoru předsedy Asociace autoškol ČR Aleše Horčičky, který problematický úsek díky své praxi učitele autoškoly zná dokonale, je potřeba za vážnými nehodami vidět letní klimatické podmínky, ale rovněž i kumulované a nešťastně koordinované opravy a investice na silnici I/9. „V kombinaci se stresem z tvořících se dlouhých kolon na tomto úseku, bez možnosti jakékoliv objízdné trasy zvyšují rizikový faktor obzvláště u začínajících řidičů mladého věku,“ sdělil pro Deník Horčička. Podle něj by jako prevence pomohla informační kampaň, která by upozornila na zbytečnost předjíždění, když po cestě lze očekávat zhruba tři semafory. „Důrazně doporučujeme všem řidičům plánovat cestu po této trase s dostatečnou časovou rezervou,“ dodal Horčička.

Na faktor častých uzavírek, semaforů a s tím spojených kolon upozornil i zkušený motorista a zastupitel Doks Josef Oplt „Takové tragické události ovlivňuje kromě klasických příčin, jako je věk a nezkušenost řidiče, především agresivní chování řidičů. Myslím si, že toto chování, tedy agresivitu a riskovaní, vyvolávají také časté uzavírky na komunikacích, kde konkrétně v této lokalitě jsou, a potom je ze strany řidičů snaha zmeškaný čas dohnat i za cenu risků,“ zapřemítal Oplt.

Na velmi rušné silnici z Lípy do Boleslavi se podobné havárie stávají dost často, na řadě míst je připomínají křížky a pomníčky obětem. „Vysoká rychlost a nebezpečné předjíždění je na tomto úseku denním chlebem. Štěstím je, že to neodskákal nikdo nevinný,“ zmínil na sociální síti u zprávy o nehodě Marek Plaček. Na stejné trase prý už na vlastní kůži zažil nebezpečné situace vyvolané agresivními řidiči. „Právě kvůli takovým se na silnicích ve velkém umírá. A zde to nebylo poprvé,“ dodal.