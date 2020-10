Liberecký kraj v letošním roce zahájil opravu silnice III/2624 z České Lípy směrem na Kozly, která je dlouhodobě ve velmi špatném stavu.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Zdroj: Město Česká LípaTo si vyžádalo úplnou uzavírku na této silnici, a to v úseku od křižovatky směrem na Bořetín (za autobusovou zastávkou „rozc. Bořetín“) až po křižovatku se silnicí I/15 (u elektrické rozvodny Babylon). Potrvá do 18. prosince. Objízdná trasa do Kozlů a Kvítkova povede přes Sosnovou – Zahrádky – Stvolínky.