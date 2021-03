Ten místy s nárazy 55 až 70 kilometrů v hodině v Libereckém kraji láme především stromy. Jak informoval na svém twitterovém účtu krajský hasičský záchranný sbor, vyjely jeho jednotky odstraňovat už několik popadaných stromů na komunikace.

Silný vítr v Libereckém kraji láme stromy. Hasiči vyjeli k dvacítce událostí.Zdroj: HZS Libereckého kraje„Zatím se jedná přibližně o dvě desítky událostí v Libereckém kraji, nejvíce na Českolipsku,“ sdělili hasiči. Neprůjezdný má být asi do 19 hodin úsek silnice 282 mezi Koberovy a Železným Brodem. Další padlý strom blokuje dopravu na silnici 273 u Doks na hranici se Středočeským krajem. Problémy související s pádem stromu jsou hlášeny také silnici 25935 nedaleko Dubé nebo poblíž Hodkovic nad Mohelkou.



Meteorologové upozornili, že silný vítr může kromě porostů, způsobit škody také na budovách. Doporučili zajistit okna, dveře a odstranit nebo upevnit volně umístěné předměty. Na pozoru by se lidé měli mít i při pohybu venku a při řízení aut. Na horách by měli omezit túry a nevydávat se na horské hřebeny.