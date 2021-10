„Zlatého skoku“ se tedy teď zúčastnilo celkem sedm skokanů, kteří skákali v roce 1983 a sedm čestných skokanů. Skákal například ředitel státního podniku DIAMO, ředitel akciové společnosti Severní energetická, ale třeba také ředitel Akademie Vězeňské služby ČR, sídlící právě ve Stráži pod Ralskem. „Pozvání mě potěšilo a musím přiznat, že jsem z průběhu slavnosti měl opravdu nevšední zážitek. Jak z vlastního obřadu, tak i z toho jak si horníci i v dnešní době najdou čas na vzájemná setkání, zábavu a připomínají si své dávné tradice. To je moc dobře pro ně i pro nás ostatní,“ komentoval svoji účast ředitel akademie František Vlach.

„Fuxie a fuxové v doprovodu smečky i nóblfuxů hledají nadlišáka. Ten je následně za zpěvu karmín dovede do nory, kde pod dohledem Slavného vysokého a neomylného prezídia skočí přes kůži, a stanou se tak členy cechu hornického,“ zní popis starobylé tradice, kterou čeští havíři stále drží.

K obřadu Skákání přes kůži, tedy pradávné hornické tradice se do Stráže pod Ralskem sjely dvě stovky hostů. | Foto: Jitka Krňanská

K obřadu Skákání přes kůži, tedy pradávné hornické tradici, se do Stráže pod Ralskem sjely dvě stovky hostů. Celorepublikový, již 132. ročník akce uspořádal v pátek 1. října Hornicko-historický spolek pod Ralskem v místním kulturním domě. Během rituálu jsou studenti hornictví přijímáni do cechu hornického. Těmto studentům se říká fuxové a po absolvování Skoku jsou z nich semestři.

