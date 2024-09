Původně provozoval hospodu. „Měl jsem čtyřku bez větráku,“ usmál se. Provozovnu později zavedl jako nekuřáckou, ale vzhledem k tomu, že už tenkrát narážel na problém nalézt vhodný personál, zaměřil se pouze na prodej pokrmů. „Bylo to přibližně před osmi lety. Vařili jsme dobrá jídla , ale byl jsem tu každý den od večera do rána,“ zakroutil hlavou.

Již 10 let provozuje Petr Oppitz jídelní automaty, které zváží hotovkami uvařenými v jeho podniku ve Skalici u České Lípy, a to výhradně z tzv. opravdových potravin, co nejméně průmyslově zpracovaných a bez přídatných látek. Lidé je znají jako Chlazenky ze Skalice. „Jsem cukrovkář a tak vím, že pro uchování zdraví je potřeba používat prvopotraviny a ne marketové věci, které jsou chemicky udržované a podobně,“ vysvětlil.

„Všechno se dělá ručně, samozřejmě existuje škrabka a podobně, ale nekupuji nic vakuovaného. To nesnáším. Ani maso. Nepořídím vakuové potraviny jen proto, že jsou v akci. To neexistuje,“ řekl Oppitz rezolutně.

Maso objednává přímo od řezníka nebo z bourárny, zaváží se pětkrát v týdnu. Zelinář dodává přibližně 3 000 kilo brambor měsíčně. Sami si vyrábějí i knedlíky, vyjma houskových. „Děláme je přímo z brambor. Když takový knedlík zmáčknete, je měkoučký. Není z tuhé hmoty. Jediné, co mám subdodavatelsky, jsou houskové knedlíky. Ty kupuji v Gastro Svoboda, kde vím, jak jsou dělané. Těch nepotřebuji tolik,“ uvedl.

Domácí jsou také těstoviny z italské mouky, vaječné i bezvaječné. „Obdrželi jsme totiž požadavek na bezvaječnou variantu, protože zákazníci cítili vajíčko,“ usmál se kuchař ze Skalice.

Také pesto musí být vlastní. „Když si koupíte pesto v marketu, tak už je chemicky ošetřené. Je konzervované ve skleničce. Máte sice pocit, že jíte něco zdravého, ale nejíte. To samé se týká například kuřecího masa. V supermarketu je zabaleno v ochranné atmosféře, což znamená, že je pod nějakým plynem, aby se tam netvořily kvasinky,“ pokrčil rameny. Dodal, že on samozřejmě žádný plyn nepoužívá. „Jídlo jen čistě zavaxuji. Díky tomu garantuji pětidenní trvanlivost,“ uvedl Petr.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Ač má vždy v nabídce alespoň jedno zdravé jídlo, na odbyt příliš nejdou. Lidé jsou dle něj stále málo informovaní o tom, co by vlastně měli jíst. „Do auta všichni tankují prémiové palivo, ale do sebe dávají, co je napadne. Za mě je malá osvěta. Lékař vám neřekne, kde jsou zakopaní psi. Předepíše vám pilulku a starej se,“ konstatoval.

Nízký glykemický index má dle jeho slov například jasmínová rýže, ještě o kousek lepší je červená. „Je taková pyramida a v ní jsou dole luštěniny, zatímco nahoře se nachází hovězí maso. My jako spotřebitelé to máme všechno obráceně,“ pokrčil rameny s tím, že gastronomie mu už připadá jako lékárna.

Mnohem zdravější je také například úprava jídla v páře. „Když ale nabídnete krůtí prso na páře, tak ho lidé nekoupí. Každý jí jen to, co mu chutná, ale ne to, co by potřebovalo tělo. No a proto jsme často takhle nemocní,“ zakroutil hlavou muž, který žije s cukrovkou.

Přesto se snaží alespoň zavařit polévku například pohankou kvůli cenným minerálům. „Cukrovka je o pohybu, myšlení a o jídle. A nejdůležitější je to jídlo,“ řekl. Přitom velký kus práce udělá už jen to, že se lidé vyhnout vysoce zpracovaným potravinám. „Nepřejídat a jíst prvopotraviny. To je základ,“ myslí si.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in I když je jídlo z Chlazenek zhotovené převážně ručně, technologiím se nevyhýbá. „Používáme například pomalý hrnec, který má objem 100 litrů,“ poznamenal Petr Oppitz. Důvodem je snaha být cenově dostupný. „To, že jsme levnější, neznamená, že jsme špatní. Někteří lidé vnímají chlazené jídlo negativně, ale k tomu není důvod. Okamžitě po uvaření jdou porce do automatu. Zatímco v restauraci uvaří první jídlo v 8 hodin a poté čeká například do 11 na prvního zákazníka,“ vysvětlil. Co se s ním kolikrát děje dál, nechce domýšlet.

Jeho idea je navařit a prodat. Denně vyexpeduje do 1000 porcí a v automatech se dají zakoupit v rozmezí 130 až 140 korun, někdy i s polévkou. „Polévka se připravuje zcela normálně z hovězího masa nebo z celých kuřat. To kolikrát není ani v restauraci a když, tak vyjde třeba na 50 korun,“ konstatoval.

Myslí si, že podniky jako ten jeho jsou podhodnoceny. „To je úděl této doby, protože hotová jídla prodávají i například v supermarketech za přibližně 90 až 100 korun, ale otočte obal a přečtěte si, co je uvnitř a jak je to uchovávané. Vždyť je to proti přírodě,“ pokrčil rameny.

Ač je záruka pět dní, jídlo nesmí v automatu zůstat déle než tři dny. „Jakmile je tam déle, je něco špatně a jídlo raději někomu daruji,“ řekl.

Stálá nabídka není, ale Petr již vytipoval jídla, která chybět nesmí. „Smažák, směs v bramboráku, svíčkovou, to musíte zákazníkům dopřát. Oni vás i upozorní, když tam týden tyto pokrmy nebudou. To pak volají a říkají, že by si je dali,“ usmál se.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in V teplech si lidé žádali tortillu a oblíbená je držťková polévka. „Nekupuji vybílené vařené držťky. Objednávám syrové, které si vaříme a pak z nich děláme polévku. A dneska je takový trend, že jakmile maličko zavání zápachem z drštěk, tak si lidé myslí, že jsou zkažené, takže je musíte o jednu nebo dvě vody vzít navíc, aby byly opravdu bez zápachu,“ zmínil další důsledek moderní doby. „Lidé pomalu ztrácejí přehled nad tím, co je přirozené,“ zauvažoval.

V Novém Boru je jeden automat na třídě Bedřicha Egermanna poblíž domu číslo 550 a druhý nad květinářstvím Lenka. V České Lípě se nachází čtyři. Jeden je situovaný v Mariánské ulici 216/2, další zákazníci najdou na sídlišti Špičák poblíž domu číslo 2641, třetí automat je na ulici Jižní v blízkosti budovy číslo 1743 a čtvrtý sídlí v Dubické ulici u domu s číslem popisným 1895. Poslední automat je ve Skalici u České lípy přímo v místě výroby, tedy v bývalé hospodě U Pepíčka. Zbytek se nalézá v soukromých firmách.

